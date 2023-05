Age of Athena, scopri i segreti di questa affascinante slot machine online a tema antica Grecia

Per le recensioni delle migliori slot machine online del mese di Maggio 2023, oggi andiamo ad analizzare Age of Athena, il titolo realizzato da G. Games è ambientano tra le divinità della Grecia antica. Scopriamo insieme le principali funzioni di questa slot machine e qualche segreto per giocare e divertirci. Age of Athena, scopri i segreti di questa affascinante slot machine a tema antica Grecia.

Quali sono le principali caratteristiche di Age of Athena?

Partiamo ad analizzare la slot machine Age of Athena e la prima caratteristica che notiamo è la possibilità di vincere uno dei quattro Jackpot fissi sempre attivi. La griglia di gioco parte composta da 5 rulli e 4 file. La puntata minima è di 10 centesimi, mentre quella massima raggiunge gli 80 euro.

Sono due i bonus presenti in questa slot machine, una è la funzione “Money Respin” e il secondo bonus presente è la funzione “Giri Gratuiti“.

Aspetto grafico e colonna sonora

L’aspetto grafico di questa slot è ambientato nella Grecia antica, dove gli Dei la facevano da padrona. La schermata di gioco è posizionata all’interno di un capitello greco, sopra un muro di colore viola.

I simboli vincenti sono rappresentati oltre dai classici simboli dei semi delle carte da gioco (dal 9 al A) anche dai simboli che rappresentano la civiltà greca e la Dea Athena, la Dea della saggezza.

Il simbolo che paga di più in questa slot machine è la Dea Athena che moltiplica la vincita per un massimo di 5 volte la posta di gioco, seguito dal Medusa e dal Gufo, che moltiplicano la vincita per x 2.5 volte.

La colonna sonora di questa slot machine non ha nulla di speciale, ma non infastidisce il giocatore durante lo svolgimento del gioco.

I simboli Wild presenti nel gioco

Cè un solo simbolo Jolly (wild) all’inter di questa slot, ed è rappresentato dalla W. I simboli Jolly sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli scatter.

Funzioni Bonus

Sono due le funzioni presenti in questa divertente slot machine online. La prima funzione si chiama “Funzione Money Respin“, e si attiva quando in una giocata compaiono sei o più simboli “oliva”.

A questo punto i rulli si trasformeranno in 20 posizioni di rotazione singoli. Il bonus parte con 3 giri gratuiti, ma ogni volta che appare un simbolo oliva, il bonus ritorna a tre giri. Alla fine dei giri gratis si sommeranno i punteggi ottenuti e si trasformeranno in vincite.

“Funzione Giri Gratis“, questa funazione si attiva quando 3 o più simboli scatter compaiono in qualsiasi posizione e possono essere assegnati da un minimo di 10 ad un massimo di 25 giri gratuiti. Durante questa funzione, i simboli della Dea Athena pagheranno ovunque sui rulli di gioco.

Dove giocare alla slot Age of Athena gratis?

Sono tanti i casinò online legali in Italia che ci permettono di giocare anche gratuitamente a questa divertente slot machine online. Tra questi segnaliamo la possibilità di giocare gratis nel casinò di Sisal, o quello di Goldbet o in quello di Starcasinò.

Valutazione finale

Consigliamo Age of Athena tutti i giocatori di slot machine online, che vogliono una slot machine online molto semplice da giocare, con due divertenti bonus, uno che può farvi vincere dei Jackpot fissi e l’altro giri gratuiti. Valutazione 7.80/10

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione