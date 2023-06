Per le recensioni delle migliori slot machine online del mese di Giugno 2023, oggi andiamo ad analizzare Rabbit Royale, il titolo realizzato da Elk Studios è ambientano in un mondo inquietante, dove i conigli la fanno da padrone. Scopriamo insieme le principali funzioni di questa slot machine e qualche segreto per giocare e divertirci. Rabbit Royale: scopri la nostra recensione, i trucchi e i consigli per questa inquietante slot macchine online.

Quali sono le principali caratteristiche di Rabbit Royale?

Partiamo ad analizzare la slot machine Rabbit Royale e la prima caratteristica che notiamo è la possibilità di vincere grosse somme di denaro con la moltiplicazione massima che raggiunge le 25 mila volte la puntata. La puntata minima è di 20 centesimi, mentre quella massima raggiunge gli 10 euro.

Esistono due tipi di bonus in questa slot machine, uno si chiama “Rabbit Royale Super Raccolta” con i “Respin Coniglio”e il secondo è il bonus classico che offre giri gratuiti e con un numero di conigli diversi.

Aspetto grafico e colonna sonora

L’aspetto grafico di questa slot è ambientato e molto forte, ambientato in una casa del terrore, dove i conigli hanno preso in mano le sorti della casa fattoria. La schermata di gioco è posizionata all’interno di un giardino,posizionato all’esterno della casa.

I simboli vincenti sono rappresentati da simboli che ricordano la fattoria, ma molto macabri. La contadina è il simbolo che paga di più, seguito dal contadino, poi la macchina da cucire e dal trattore.

La colonna sonora di questa slot macchine richiama molto i suoni che si possono sentire in campagna, ma distrurbati da altri suoni molto più inquitanti, che rendono questa slot macchine veramente unica.

I simboli Wild presenti nel gioco

Cè un solo simbolo Jolly (wild) all’inter di questa slot, ed è rappresentato dalla W. I simboli Jolly sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli scatter e può diventare una carota mangiata dal coniglio se consente una vincita.

Funzioni Bonus

Sono due le funzioni presenti in questa divertente slot machine online. La prima funzione si chiama “Rabbit Royale Super Raccolta“, e si attiva quando un coniglio e una carota appaiono nella giocata.

A questo punto iniziano i giri gratuiti e continuano finchè ad ogni giro comparirà almeno una carota, che verrà mangiata dal coniglio. Oltre alle carote possono comparire altri conigli e moltiplicare così le vincite ottenute dal giocatore.

“Funzione Giri Gratis“, questa funzione si attiva quando 3 o più simboli scatter compaiono in qualsiasi posizione e possono essere assegnati da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giri gratuiti. Durante questa funzioni, possono essere inseriti da 1 a tre conigli che possono incrementare le vincite.

Dove giocare alla slot Rabbit Royale gratis?

Sono tanti i casinò online legali in Italia che ci permettono di giocare anche gratuitamente a questa divertente slot machine online. Tra questi segnaliamo la possibilità di giocare gratis nel casinò di Sisal, o quello di Goldbet o in quello di Starcasinò.

Valutazione finale

Consigliamo Rabbit Royale a tutti i giocatori di slot machine online, che preferiscono giocare ad una slot amchine molto rapida e diverente e con la possibilità di vincere ben 25 mila volte la posta giocata . Valutazione 8.90/10

