Per le recensioni delle migliori slot machine online del mese di Giugno 2023, oggi andiamo a recensire Chest of Gold Power Combo, il titolo realizzato da All41Studios è ambientano in una foresta e si ispira alla storia di Robin Wood . Scopriamo insieme le principali funzioni di questa divertente slot online e qualche segreto per giocare e divertirci. Chest of Gold Power Combo, trucchi e segreti di questa slot machine online.

Quali sono le principali caratteristiche di Chest of Gold Power Combo?

Partiamo ad analizzare Chest of Gold Power Combo e la prima caratteristica che notiamo è la possibilità di vincere uno dei quattro Jackpot fissi sempre attivi. La griglia di gioco parte composta da 5 rulli e 4 file per un totale di 40 linee di gioco. La puntata minima è di 20 centesimi, mentre quella massima raggiunge i 20 euro.

Sono tre i bonus presenti in questa slot machine, che si possono attivare in modo casuale durante ogni giocate in maniera singola o combinata tra di loro.

Lo scatter di colore rosso, attiva 5 giocate gratuite con “Nudging” Wilds su 100 Payline, lo scatter di colore verde, attiva 10 giri gratis con possibilità di vincere uno dei 4 jackpot attivi, mentre lo scatter di colore azzurro, attiva 5 giocate con un moltiplicatore fino a X10.

Aspetto grafico e colonna sonora

L’aspetto grafico di questa slot è ambientato in una foresta incantata e si ispira alla storia del leggendario Robin Wood che rubava ai ricchi per donare ai poveri.

La schermata di gioco è posizionata sopra un drappo di colore verde scuro all’interno della foresta e di lato in basso a destra troviamo i tre forzieri che sono i tre scatter che attivano i bonus.

I simboli vincenti sono rappresentati oltre dai classici simboli dei semi delle carte da gioco (dal 9 al A) anche dai simboli che rappresentano gli arcieri nella foresta.

Il simbolo che paga di più in questa slot machine è Robin Wood che moltiplica la vincita per un massimo di 5 volte la posta di gioco, seguito dalla Donna e dall’Uomo, che moltiplicano la vincita per x 2.5 volte.

La colonna sonora di questa slot machine ricorda le musiche fiabesche del passato, ed è una piacevole sinfonia che rallegra il giocatore durante lo svolgimento del gioco.

I simboli Wild presenti nel gioco

Cè un solo simbolo Jolly (wild) in questa slot, ed è rappresentato dalla W posta all’interno del Bersaglio dove si tirano le frecce. I simboli Jolly sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli scatterà e moneta e compaiono solo sui rulli 2-3-4.

Funzioni Bonus e Trucchi per giocare

Sono tre le funzioni bonus presenti in questa divertente slot machine online, che si attivano in modo casuale, sia in modalità singola che combinata tra di loro.

Lo scatter di colore rosso, attiva il bonus che offre 5 giocate con Jolly fino a 100 righe, il Jolly si apre a tutta linea se almeno un Jolly compare sulla linea di gioco.

Lo scatter di colore verde, attiva il bonus con 10 giocate per vincere uno dei 4 jackpot attivi, raccogliendo le monete d’oro, che possono celare o una lettera da utilizzare per vincere i bonus Mini, Minor, Majoe e Grand, o una vincita in denaro.

Lo scatterà di colore azzurro, attiva il bonus che offre 5 giocate gratuite e un moltiplicatore casuale X2-X3-X5 o per X10. Ottieni uno scatterà azzurro durante la funzione bonus per attivare giocate extra.

Dove giocare alla slot Chest of Gold Power Combo?

Sono tanti i casinò online legali in Italia che ci permettono di giocare anche gratuitamente a questa divertente slot machine online. Tra questi segnaliamo la possibilità di giocare gratis nel casinò di Sisal, o quello di Goldbet o in quello di Starcasinò.

Valutazione finale e nostro punteggio

Consigliamo Chest of Gold Power Combo a tutti i giocatori di slot machine online, che vogliono una slot machine online molto semplice da giocare, con tre divertenti bonus, che se combinati tra di loro possono aumentare la possibilità di vincita del giocatore. La grafica è carina e curata e la musica si immerge in una storia magica del passato Valutazione 8.00/10

