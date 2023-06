Non è mai facile stilare una classifica delle slot machine online più amate da noi del team di Poker Italia Web per il mese di Giugno 2023, viste le tante slot presenti all’interno dei casinò online legali italiani, che si differenziano tra loro per moltissimi aspetti come la grafica, i tipi di bonus disponibili ecc… Casinò Online: le tre slot machine più amate nel mese di giugno 2023.

In terza posizione: Sahara Riches: Cash Collection

Sahara Riches: Cash Collection è una slot machine online che si può trovare in diversi casinò online come Sisal, Starcasinò o Bullibet, ed è ambientata nel deserto del Sahara in Africa.

Sia la parte grafica, che le musiche sono ambientate ai tempi dei Sultani che dominavano con i loro castelli i deserti, e il giocatore andrà a caccia di monete d’oro e di diamanti, che daranno la possibilità di giocare per vincere uno dei 4 jackpot sempre disponibili.

A noi piace dello staff di Poker Italia web, questa slot prima di tutto per la grafica molto curata e per la dinamica di gioco, che offre la possibilità di vincere giocate gratuite, monete contenenti soldi e diamanti jackpot, sempre che nel quinto rullo compare il logo di “Cash Collect”

In seconda posizione: Call of the Wild

Al secondo posto della nostra classifica troviamo Call of the Wild. La slot è ambientata tra le montagne rocciose americane, dove i lupi la fanno da padrone, ma non sono i soldi animali presenti, ci sono anche aquile, cavalli, orsi e puma.

A noi piace questa slot e abbiamo deciso di assegnarle la posizione numero 2 della nostra classifica, per la bellissima colonna sonora e per la grafica molto accesa, che rendono questo titolo un piacevole passatempo.

Durante le giocate gratuite, che vengono vinte dal giocatore se almeno 6 wild compaiono contemporaneamente sui rulli di gioco, si aumenta la possibilità di grosse vincite.

In prima posizione: I viaggi di Ulisse: L’Isola di Circe

Al primo posto per il mese di giugno 2023, abbiamo deciso di premiare I Viaggi di Ulisse: L’isola di Circe, una slot machine ambientata nella Grecia Antica, e che ci racconta la storia della Maga Circe e della sua isola incantata.

Sia la parte grafica, che le musiche sono ambientate ai tempi in Grecia e anche tutti i simboli vincenti omaggiano questa splendida terra. La slot è inserita in un bel capitello e lo sfondo si vede il mare, l’arpa e la musica è molto tranquilla e rilassante.

Per vincere 10 giri gratuiti è necessario che compaiano 3 simboli scatter, in questo caso raffigurati da tre navi antiche. Questo titolo lo abbiamo voluto premiare proprio per la sua facilità di gioco che la rendono una slot per ogni tipo di giocatore.

