Per le recensioni delle migliori slot machine online del mese di Giugno 2023, oggi andiamo ad analizzare Fox Mayhem , il titolo realizzato da Play’n GO è ambientano in una fattoria, dove gli animali scorrazzano allegramente Scopriamo insieme le principali funzioni di questa slot machine e qualche segreto per giocare e divertirci. Fox Mayhem: scopri la nostra recensione, i trucchi e i consigli per la slot che ti porta in fattoria.

Quali sono le principali caratteristiche di Fox Mayhem?

La funzione principale che caratterizza la slot machine online Fox Mayhem è quella di poter vincere somme di denaro aggiuntive con la raccolta premi, che aumentano la possibilità di vincita per il giocatore. La puntata minima è di 20 centesimi, mentre quella massima raggiunge i 100 euro al colpo.

E’ attivo un solo bonus, che offre la possibilità di vincere giri gratuiti con la possibilità di vincere fino a 4000 volte la puntata giocata.

Aspetto grafico e colonna sonora

L’aspetto di questa slot macchine è molto colorato, molto semplice ma curato, che ti riporta all’interno di una fattoria, tra maiale, volpi e animali da terra. La schermata di gioco è inserita all’interno di un giardino, posizionato all’esterno della casa.

I simboli vincenti sono rappresentati da simboli che ricordano la fattoria. Il simbolo di maggior valore è il taglia carne, che moltiplica la vincita per 30 volte, seguito dal taglia carne e dalla padella che multiplano la vincita per x 25 volte.

La colonna sonora di questa slot machine è un motivetto allegro, che non risalta appieno lo spirito della fattoria, che è il tema centrale di questo titolo.

I simboli Wild presenti nel gioco

Cè un solo simbolo Jolly (wild) all’inter di questa slot, ed è rappresentato dalla pentola. I simboli Jolly sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli scatter e possono comparire solo sue rulli 2,3,4 e 5.

Funzioni Bonus

La funzione bonus che potrete trovare all’interno di Fox Mayhem slot sono i simboli denaro, se appiano da 3 a 5 simboli denaro, attivano la funzione “Raccolta Premi“. La funzione può essere attivata anche durante i “giri gratuiti“, che possono essere attivati con gli scatter.

A questo punto inizia la raccolta dei premi in denaro con un moltiplicatore che può arrivare a x10. Solo i simboli di denaro compaiono nei rulli e restano in posizione per la durata della funzione. I simboli di denaro, reimpostano i giri di raccolta a 3. La funzione bonus termina quando vengono utilizzati tutti i giri di raccolta o quando sono stati raccolti tutti i 15 simboli di denaro.

Dove giocare alla slot Fox Mayhem gratis?

Sono tanti i casinò online legali in Italia che ci permettono di giocare anche gratuitamente a questa divertente slot machine online. Tra questi segnaliamo la possibilità di giocare gratis nel casinò di Sisal, o quello di Goldbet o in quello di Starcasinò.

Valutazione finale

Consigliamo Fox Mayhem a tutti i giocatori di slot machine online, che preferiscono giocare ad una slot molto divertente, con la possibilità di vincere ben 4000 mila volte la posta giocata . Valutazione 8.20/10