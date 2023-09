Recensione di Aztec Warrior Princess slot machine online

Aztec Warrior Princess, slot macchine online, dispone di 20 linee di scommessa, una varianza media e un RTP del 96,69%, che conferisce a questa slot un grande potenziale per ottenere eccellenti rendimenti. Per quanto riguarda le funzioni, questa slot offre Free Spins e una funzione bonus “scegli un premio”.

In termini di opzioni di scommessa, hai la possibilità di scegliere il numero di linee (linee di scommessa) su cui giocare, che variano da 1 a 20. Successivamente, hai l’opzione di scegliere la dimensione della scommessa per linea, con un minimo di 0,01 fino a un massimo di 0,25. Infine, puoi scegliere il numero di monete da scommettere per linea, da 1 fino a 5. In pratica, se decidessi di giocare con la scommessa massima per giro, ti costerebbe una considerevole somma di 100,00 a giro. La vincita massima per questa slot è di 1000 volte la posta in gioco.

Mentre la maggior parte delle slot moderne non offre così tante opzioni configurabili, questo può essere utile se giochi seguendo una strategia di scommessa per gestire il tuo capitale.

Qualche info sul provider: PLAY’N GO

Play’n GO è un fornitore che sviluppa giochi speciali per i giocatori che preferiscono un gameplay attivo con molti bonus. Negli ultimi 10 anni, l’azienda ha creato più di un centinaio di slot con meccaniche originali. Il fornitore ha in programma di sviluppare ulteriormente il marchio, oltre ad espandersi in altri mercati, inclusi quelli di recente apertura.

Il tema e il design e il sound di Aztec Warrior Princess

Il tema azteco non ha certo bisogno di presentazioni quando si parla di slot machine, essendo probabilmente uno dei temi più popolari in questo ambito. La grafica del titolo è davvero impressionante. Subito dopo aver caricato la slot, un coleottero panciuto esce dai cespugli sulla sinistra e corre da sinistra a destra, nascondendosi nella vegetazione opposta.

Questo dettaglio anima perfettamente il gameplay e ti mette subito in modalità “caccia al tesoro“. Inoltre, lo sfondo del gioco cessa visivamente di essere statico.

La colonna sonora del gioco si inserisce perfettamente nell’atmosfera, dove grandi pericoli e grandi ricompense attendono il viaggiatore nelle rovine dimenticate. Ogni giro dei rulli è accompagnato da un suono ben progettato, e l’apparizione di simboli bonus è segnata da segnali speciali.

Detto ciò, l’interfaccia di questa slot appare un po’ sovraccarica a causa del gran numero di pulsanti e opzioni, uniti a uno sfondo ricco di dettagli intricati. Nonostante tutto, l’aspetto e la sensazione sono notevolmente superiori a molte altre slot machine.

Compatibilità Mobile

Molti giocatori moderni preferiscono giocare su smartphone o tablet perché è molto più comodo che stare seduti davanti a un PC. Questo titolo è compatibile con qualsiasi sistema operativo. Puoi caricarlo in meno di un minuto e poi giocare utilizzando le dita per far girare i rulli e impostare le tue puntate.

I Simboli della slot Aztec Warrior Princess

I simboli del gioco sono direttamente collegati al suo tema. Qui puoi trovare simboli delle carte stilizzati come elementi di scrittura antica. Inoltre, nel titolo ci sono 4 elementi di alto valore. Questi sono il Rospo Rosso, l’Aquila, il Leopardo e il Drago Verde con una sorta di piumaggio mitico attorno al collo.

Oltre allo Scatter sotto forma di una ragazza guerriera, c’è il Bonus realizzato sotto forma di una triade di teschi rituali. Il Wild è un medaglione d’oro che raffigura un dio misterioso.

Cosa offre Aztec Warrior: la slot azteca

Giri Gratuiti (Free Spins)

La principale funzione bonus di questa slot è quella dei Giri Gratuiti. Il simbolo della Aztec Warrior Princess funge da Scatter nel gioco base e rappresenta la chiave per attivare i Giri Gratuiti. Per farlo, dovrai ottenere 3 o più di questi simboli a schermo, cosa che ti premierà con 15-25 giri.

Durante i Giri Gratuiti, la principessa diventa un simbolo Wild. È importante notare che non c’è la possibilità di riattivare o vincere ulteriori Giri Gratuiti durante la funzione. Prima che la funzione inizi, visto che la principessa è un simbolo Scatter nel gioco base, riceverai prima un pagamento per questo, e a seconda del numero di simboli a schermo, la vincita varia da 3x a 300x l’importo della scommessa.

La funzione Giri Gratuiti consiste esclusivamente in giri extra e non offre ulteriori vantaggi come moltiplicatori, wild fissi, wild espandibili, ecc.

Gioco Bonus “Scegli un Teschio” (Pick a Skull Bonus Game)

Durante il gioco base, ogni volta che appaiono 3 teschi con occhi di gioiello, si attiva il gioco bonus. Entrerai in un tempio azteco dove ti verranno presentati 4 teschi ricoperti di fango. Dovrai quindi selezionare uno di essi, che verrà posizionato su un piedistallo mentre il fango si sgretola, rivelando il tipo di teschio, ad esempio un teschio d’oro. Gli altri 3 teschi scompaiono.

Ti verranno poi presentati altri 4 teschi e dovrai di nuovo sceglierne uno, che verrà collocato su un piedistallo e ne verrà rivelato il tipo. Il processo si ripete una terza e ultima volta. Una volta posizionati i 3 teschi sui piedistalli, verranno valutati per determinare il premio. Il pagamento più basso è 5x la tua scommessa se i teschi sono tutti diversi, mentre il pagamento massimo per 3 teschi di diamante corrispondenti è un sostanzioso 1000x l’importo della scommessa.

Punti a favore e a sfavore della Slot

+ Facile da giocare con numerose opzioni di scommessa

+ Grafica sorprendente

+ Giri Gratuiti

– Funzioni Bonus limitate

I valori della slot machine online

RTP : 96.69%

Volatilità: media

Puntata minima: 0.01 cents

Puntata massima: 100 euro

Linee di pagamento: 20

Vincita massima: X 1000 volte la puntata

FAQ su Aztec Warrior Princess Slot

Qual è l’RTP e la volatilità di Aztec Warrior Princess?

Il gioco ha un RTP (Ritorno al Giocatore) del 96,69% e una volatilità media. Questo significa che ha un buon potenziale per fornire rendimenti eccellenti nel lungo periodo.

Quali sono le funzioni speciali offerte da questa slot?

Aztec Warrior Princess offre una funzione di Giri Gratuiti e un gioco bonus chiamato “Scegli un Teschio”. Durante i Giri Gratuiti, il simbolo della Principessa Guerriera diventa un Wild, mentre nel gioco bonus potrai selezionare teschi per rivelare premi.

Come posso impostare le mie puntate nel gioco?

Puoi selezionare il numero di linee di scommessa su cui giocare, che variano da 1 a 20. Poi puoi anche scegliere la dimensione della scommessa per linea, da un minimo di 0,01 a un massimo di 0,25. Infine, hai la possibilità di decidere il numero di monete da scommettere per linea, che varia da 1 a 5.

È possibile giocare ad Aztec Warrior Princess su dispositivi mobili?

Sì, il gioco è completamente ottimizzato per dispositivi mobili e supporta qualsiasi sistema operativo. Puoi giocare utilizzando le dita per girare i rulli e impostare le tue puntate.

Chi è il fornitore di questo gioco?

Il gioco è sviluppato da Play’n GO, un noto fornitore di giochi per casinò online. Hanno una vasta gamma di slot e sono noti per il loro gameplay attivo e i numerosi bonus offerti nei loro giochi.

I Casinò Online dove si può trovare la slot machine