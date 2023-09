Il mito di Re Mida è uno dei più affascinanti della mitologia greca, e questa leggenda rivive nella slot Gold King di Play’n GO. Con un mare di oro in mostra sullo sfondo, è evidente che questo Re Mida non ha perso il suo leggendario tocco d’oro. Entrare nel suo dominio offre ai giocatori ragioni più che valide per l’ottimismo, data l’abbondanza di tesori che sembra non sappia come gestire. Gold King slot gratis, recensione e trucchi per giocare.

Caratteristiche principali

Gold King è un gioco di slot che vanta una configurazione a griglia 5×3 con 20 linee di pagamento. Il suo tema attraente e senza tempo cattura immediatamente l’attenzione dei giocatori. La gamma di simboli è prevedibile ma affascinante, con 8 simboli standard, un simbolo Wild e uno Scatter.

Oltre alla sua funzione Super Spins, che rappresenta il piatto forte del gioco, Gold King offre anche la funzione casualmente attivabile di Golden Spin nel gioco principale. La slot ha una volatilità elevata, permettendo ai giocatori di moltiplicare la loro puntata fino a 5000 volte. Inoltre, la percentuale di ritorno al giocatore (RTP) è variabile, cambiando da un casinò all’altro.

La RTP standard è del 96,53%, e il gioco presenta una volatilità alta. Le puntate possono variare da un minimo di 0,20 euro a un massimo di 100 euro a giro.

Gioca gratis a Gold King

Qualche info sul provider

Iniziata nel 1997 e diventata una entità indipendente nel 2005, la società di sviluppo giochi Play’n GO ha la sua base operativa a Vaxjo, in Svezia. Da allora, l’azienda ha lanciato una serie di slot che hanno riscosso un grande successo.

Grazie a design eccezionali, round bonus innovativi, compatibilità multipiattaforma e robuste licenze di gioco d’azzardo ottenute dal Regno Unito, Alderney e Malta, Play’n GO si è guadagnata un vantaggio competitivo nel settore. Ora, con la slot Gold King, siamo ansiosi di scoprire se la compagnia continua a trasformare in oro tutto quello che tocca.

Grafica e Tema della Slot Gold King

La slot Gold King di Play’n GO è un inno alla ricchezza, immersa nella leggenda del Re Mida che trasformava in oro tutto ciò che toccava. Il design del gioco è opulento, con rulli adornati da simboli come lingotti d’oro e gioielli preziosi.

L’atmosfera è ulteriormente rafforzata da una colonna sonora regale e effetti sonori soddisfacenti a ogni vincita. Con un’estetica sia sontuosa che leggermente retrò, la slot offre un’esperienza di gioco che è sia visivamente accattivante che rassicurante. Il Re Mida stesso appare nel gioco, completando il quadro con il suo sfarzoso abbigliamento dorato.

Giocare da Mobile – Android, iPhone e Tablet

Le slot online di ultima generazione sono progettate per funzionare senza problemi su qualsiasi dispositivo, bastando semplicemente aprire un browser web. Grazie alla tecnologia HTML5, giochi come Gold King offrono un’esperienza fluida e ininterrotta direttamente dal browser, sia che tu stia utilizzando un laptop, un dispositivo mobile o un tablet.

I simboli principali della slot machine online

Nel gioco, gli otto simboli standard includono l’Asso, il Dieci, il Jack, la Regina e il Re come simboli di valore inferiore, mentre la corona, il gioiello e i lingotti d’oro sono quelli più preziosi. La rosa rossa funge da simbolo Wild ed è anche il simbolo che offre il pagamento più alto, mentre il Re Mida serve come simbolo Scatter.

Per ottenere una combinazione vincente, è necessario allineare tre o più simboli uguali su una linea di pagamento, iniziando dal rullo più a sinistra. State attenti alla funzione Golden Spin, che può essere attivata in modo casuale, e tenete gli occhi aperti per i tre simboli Scatter che attiveranno i Super Spins.

Le funzioni principali

Bonus di Gold King

Nel gioco base di Gold King, ogni giro presenta la caratteristica delle Super Stacks. Questo implica che un simbolo casuale viene selezionato per apparire in blocchi di 12 simboli su ciascun rullo.

Anche se la maggior parte delle volte queste Super Stacks non generano vincite, hanno la capacità di completare combinazioni vincenti quando compaiono sui rulli. La loro vera utilità emerge durante la funzione Golden Spin, dove aumentano le possibilità di ottenere una combinazione vincente.

Golden Spin

Questa caratteristica si attiva in modo casuale durante il gioco standard. Quando sta per succedere, appare un messaggio che dice “Il re d’oro ha toccato i tuoi rulli!” poco prima che i rulli 1, 3 e 5 si riempiano di Super Stacks corrispondenti.

Ciò crea un momento di tensione: riuscirà il re Mida a far apparire lo stesso simbolo sui rulli 2 e 4? L’ideale è avere Super Stacks corrispondenti anche su questi rulli. La seconda miglior opzione è ottenere una pila corrispondente solo sul rullo 2. Sebbene questa funzione non assicuri vincite, apporta indubbiamente un elemento di entusiasmo al gioco di base.

Super Spins

Questa è la modalità Free Spins di Gold King, che si innesca con l’apparizione di 3 simboli di Mida sui rulli. Inizialmente, vengono concessi 10 giri gratuiti, ma l’atterraggio di uno, due o tre ulteriori Scatter durante questa fase aggiunge altri due, quattro o dieci giri gratis.

Durante questa modalità, le opportunità di vincita crescono: il simbolo Wild si manifesta in pile di 6 o 7 su tutti i rulli, i tre simboli di maggior valore si espandono per occupare interi rulli se fanno parte di combinazioni vincenti, mentre i 5 simboli di valore più basso appaiono in pile di 8 in ogni giro. Questa sinergia di elementi accresce notevolmente le possibilità per i giocatori di sfruttare il mitico tocco dorato del re Mida.

Punti a favore e a sfavore della Slot

+ Wild impilati e simboli ad alto valore che si espandono durante i Super Spins

+ I Super Spins possono essere molto gratificanti

+ Potenziale massimo di vincita di 5.000 volte la puntata

– Le funzioni del gioco base hanno poco impatto sul gameplay

– Variazioni del RTP/personalizzazione

I valori della slot machine online

RTP : 96.53%

Volatilità: ALTA

Puntata minima: 0.20 cents

Puntata massima: 100 euro

Linee di pagamento: 20

Vincita massima: X 1000 volte la puntata

Le FAQ sulla Slot

Di che cosa tratta il tema di Gold King?

Gold King è ispirato al mito di Re Mida, noto per il suo tocco magico che trasformava tutto in oro. L’ambiente grafico e i simboli sono studiati per trasmettere un atmosfera di lusso e abbondanza.

Quali funzioni esclusive offre la slot?

Questa slot machine presenta diverse meccaniche particolari come la funzione Golden Spin, che può essere avviata a sorpresa e portare a ricompense sostanziose, e i Super Spins, che si attivano con l’apparizione di tre simboli Scatter e forniscono giri gratuiti arricchiti da simboli che si espandono e pile di simboli Wild.

Posso giocare a Gold King su piattaforme mobili?

Assolutamente sì. Grazie alla tecnologia HTML5, Gold King è completamente compatibile con una vasta gamma di dispositivi, da smartphone e tablet fino ai laptop.

Come sono impostati l’RTP e la volatilità della slot?

La slot Gold King ha un RTP (Ritorno al Giocatore) di base del 96,53% e una volatilità alta, il che indica che le vincite potrebbero non essere frequenti ma, quando si manifestano, sono spesso di importo elevato.

Chi ha creato Gold King?

Il gioco è un prodotto di Play’n GO, un’azienda leader nella fornitura di soluzioni di gioco online, rinomata per le sue slot di elevata qualità, le sue innovative funzionalità e la sua conformità con vari standard di sicurezza e licenze, tra cui quelle del Regno Unito, Alderney e Malta.