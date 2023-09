Mega Fortune slot gratis, consigli per giocare e recensione completa

Mega Fortune è una nuova slot da casinò di NetEnt. Offre tre jackpot progressivi che portano i giocatori attraverso lo stile di vita lussuoso delle élite, situato nella loro isola preferita circondata da alberi, sabbia della spiaggia e acqua. Come suggerisce il nome, Mega Fortune riguarda ricchezza, lusso e divertimento mentre esplori l’isola alla ricerca di tesori nascosti da tempo.

Caratteristiche principali

Mega Fortune è una slot con uno sfondo composto da 5 rulli, 3 righe e 25 linee di pagamento. Il gioco offre un’ampia gamma di puntate con una puntata minima di 0,25 centesimi e una massima di 50 euro, rendendolo adatto sia per i giocatori di slot a bassa posta che per i grandi scommettitori.

Mega Fortune ha un ritorno al giocatore del 96,0%, una bassa volatilità e una frequenza di colpita del 52,6%; puoi aspettarti vincite frequenti. Mentre ti godi viaggi di lusso, abbigliamento griffato e accessori, puoi aspettarti di vincere molto, fino a x2162 più una vincita del jackpot progressivo.

Il gioco è ricco di funzionalità straordinarie come simboli Wild, giri gratuiti e un gioco bonus con jackpot progressivo che aumentano ulteriormente il divertimento.

Gioca gratis a Mega Fortune



Qualche info sul provider

NetEnt è uno dei fornitori leader nel settore del gioco d’azzardo online, noto per la sua vasta gamma di giochi di alta qualità, grafiche sofisticate e meccaniche di gioco innovative. Fondato nel 1996, l’azienda svedese è diventata un pilastro nell’industria del gioco online, offrendo una varietà di slot, giochi da tavolo, e soluzioni per casinò dal vivo.

Con un impegno costante per l’innovazione e l’aggiornamento tecnologico, NetEnt continua a stabilire nuovi standard per l’esperienza utente, garantendo al contempo un gioco equo e responsabile. La sua reputazione è ulteriormente consolidata da una serie di premi e riconoscimenti nel campo del gioco d’azzardo online.

Giocare da Mobile – Android, iPhone e Tablet

Questo gioco è stato progettato specificamente per essere utilizzato sui browser sia di dispositivi iOS che Android, oltre a tutti i computer desktop.

Grafica e Tema della Slot Mega Fortune

La slot online Mega Fortune presenta grafiche nitide che ti attirano nel gioco per un’esperienza utente senza paragoni. Per offrirti la migliore risoluzione che sia gradevole per gli occhi, il gioco è progettato per adattarsi bene a qualsiasi dimensione dello schermo del tuo dispositivo.

Mega Fortune è un gioco avvincente e divertente per i giocatori che amano la vita lussuosa e i benefici che essa porta. Avviando il gioco, vedrai rulli splendidamente progettati che fungono da palcoscenico. Elementi di lusso come uno yacht, bottiglie e bicchieri di champagne, un orologio d’oro e una coppia di anelli, tutti scintillanti su uno sfondo notturno, ti offrono un assaggio di ciò che ti aspetta se vinci in grande.

Il suspense, l’aspettativa e la vista di questa splendida collezione di oggetti costosi e la musica disco anni ‘70 preparano il terreno per giochi di slot che fanno tornare i giocatori per altro ancora.

NetEnt è all’altezza del suo slogan, “miglior gioco”, combinando un’eccellente grafica con elementi di navigazione semplici, così che i principianti possano iniziare a vincere rapidamente.

I simboli principali della slot machine online

Il gioco ha simboli eccitanti e lussuosi dove atterrare qualsiasi combinazione numerica può innescare una grande vincita.

I simboli che pagano meno sono J, Q, K e A, splendidamente incisi in anelli d’oro. Atterrare una combinazione di 3, 4 o 5 dello stesso simbolo sui rulli ti premia con 75x a 150x la tua puntata.

I simboli che pagano di più sono una Limousine, orologio d’oro, banconota e bottiglie di champagne con bicchieri. Atterrare 3, 4 o 5 combinazioni dello stesso simbolo ti premierà con 200x a 1000x la tua puntata iniziale. La limousine è il simbolo più prezioso, dove atterrare solo 5 su una linea paga fino a 1000x la tua puntata.

Le funzioni principali

La caratteristica principale del gioco che lo distingue da altre slot è il triplo Jackpot progressivo che assegna fino a 150.000 volte la puntata nel round del Mega Jackpot progressivo.

Atterrare 3 o più simboli simili attiva una vincita normale, mentre atterrare 3 ruote bonus attiva la funzione Bonus, che ti dà la possibilità di vincere uno qualsiasi dei round di jackpot.

Simboli Wild

Il bellissimo simbolo dello Yacht rappresenta il Wild nel gioco e può sostituire tutti gli altri simboli ad eccezione dei simboli scatter e Bonus.

In Mega Fortune, il simbolo Wild può apparire ovunque e atterrare una linea di due simboli, come l’orologio e un Wild sulla stessa linea, attiverà una vincita. Il simbolo Wild viene anche fornito con un moltiplicatore 5x, un modo redditizio per recuperare tutte le puntate perse quando atterri 5 Wild su una linea.

Giri Gratuiti

Come la maggior parte delle slot, Mega Fortune ha la funzione di giri gratuiti attivata quando atterri 3 o più simboli scatter (bottiglia di Champagne) sui rulli. Selezionando uno dei simboli scatter, il giocatore verrà premiato con giri gratuiti e un moltiplicatore, dove il più alto è 10 giri gratuiti e un moltiplicatore 5x. Atterrare tre scatter durante i giri gratuiti premia fino a 14x la tua puntata, mentre 5 premiano fino a 100x la tua puntata.

Inoltre, atterrando 2 simboli scatter si riattiverà il giro per permetterti di selezionare un altro simbolo di champagne per ottenere ulteriori giri gratuiti e un moltiplicatore. Le vincite scatter vengono aggiunte a qualsiasi vincita della linea di puntata e viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata attiva.

Gioco Bonus Jackpot Progressivo

Il gioco bonus del Jackpot Progressivo è il punto forte della slot Mega Fortune. Il round del gioco bonus presenta 3 ruote e 3 jackpot progressivi dove il gioco bonus ferma la ruota in modo che il puntatore si fermi sulla freccia per far avanzare il giocatore a un livello di Jackpot progressivo più alto. La ruota esterna garantisce una vincita in premi in denaro e frecce per passare alla seconda e alla terza ruota per premi in denaro e ricompense ancora migliori.

Quando arrivi nella terza ruota, c’è un diamante che aumenta le tue possibilità di vincere in grande. Il giocatore può vincere un jackpot o un valore fisso di monete nel round del gioco bonus. Devi atterrare 3 simboli bonus su una linea di puntata attiva per attivare il gioco bonus.

Puoi ottenere solo 1 gioco bonus per giro e i Wild non sostituiscono i simboli Bonus. Il Jackpot progressivo ha tre varianti, Rapid, Major e Mega, dove ognuno inizia da una dimensione diversa ma crescerà progressivamente man mano che il gioco continua.

Punti a favore e a sfavore della Slot Mega Fortune slot gratis

PRO CONTRO Detentore di uno dei jackpot più grandi di sempre Aspettare il jackpot non è una buona strategia con questo gioco Tema da grande scommettitore Funzioni con alti moltiplicatori

I valori della slot machine online

RTP 96% Volatilità Bassa Linee di pagamento 25 linee Vincita massima X2162 volte la puntata Puntata minima 0,25 centesimi Puntata massima 50 euro Simboli che pagano meno J, Q, K e A Simboli che pagano di più una Limousine, orologio d’oro, banconota e bottiglie di champagne con bicchieri Simbolo Wild Yacht Funzione speciale Giri gratuiti Funzione speciale Gioco Bonus del Jackpot Progressivo Caratteristica principale triplo Jackpot progressivo

Le FAQ sulla Slot Mega Fortune

Come si attiva il gioco bonus del jackpot progressivo in Mega Fortune?

Per attivare il gioco bonus del jackpot progressivo, è necessario atterrare tre simboli bonus su una linea di puntata attiva. Questo ti porterà in un round con tre ruote e la possibilità di vincere uno dei tre jackpot progressivi: Rapid, Major e Mega.

Quali sono i simboli di alto valore nel gioco?

I simboli di alto valore sono una limousine, un orologio d’oro, una banconota e bottiglie di champagne con bicchieri. La limousine è il simbolo più prezioso, e atterrarne cinque su una linea ti premierà con 1000x la tua puntata.

Mega Fortune è adatto per giocatori con qualsiasi budget?

Sì, Mega Fortune è adatto sia per i giocatori che preferiscono scommesse basse che per i grandi scommettitori. Le puntate vanno da un minimo di 0,25 centesimi a un massimo di 50 euro per giro.

Quali sono le funzionalità speciali offerte da Mega Fortune?

Oltre ai jackpot progressivi, Mega Fortune offre simboli Wild che possono sostituire tutti gli altri simboli tranne Scatter e Bonus. Inoltre, il gioco ha una funzione di giri gratuiti che si attiva atterrando tre o più simboli scatter (bottiglia di Champagne) sui rulli.

Il gioco è compatibile con dispositivi mobili?

Sì, Mega Fortune è stato progettato per funzionare su dispositivi iOS e Android, oltre che su desktop. Non importa il dispositivo che utilizzi, il gioco si adatterà perfettamente alle dimensioni del tuo schermo.