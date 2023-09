Planet Fortune slot gratis, recensione e trucchi per giocare free

La video slot Planet Fortune è ideale per quei giocatori interessati all’esplorazione dello spazio esterno. È sviluppata dal software Play’n GO ed è classificabile come una video slot di fantascienza. Planet Fortune ti incanterà con il suo stile retrò e le sue fantastiche funzionalità cattureranno sicuramente la tua attenzione.

La slot ha 5 rulli, 4 file e 40 linee di pagamento fisse. La dimensione della scommessa varia da 0,20 a 100 e la vincita massima è di 2500 volte la puntata. L’RTP di base del gioco è del 96,50% ma esiste anche una versione del 94,49%, la volatilità è alta.

Gioca gratis a Planet Fortune

Qualche info sul provider

Iniziata nel 1997 e diventata una entità indipendente nel 2005, la società di sviluppo giochi Play’n GO ha la sua base operativa a Vaxjo, in Svezia. Da allora, l’azienda ha lanciato una serie di slot che hanno riscosso un grande successo.

Grazie a design eccezionali, round bonus innovativi, compatibilità multipiattaforma e robuste licenze di gioco d’azzardo ottenute dal Regno Unito, Alderney e Malta, Play’n GO si è guadagnata un vantaggio competitivo nel settore. Ora, con la slot Gold King, siamo ansiosi di scoprire se la compagnia continua a trasformare in oro tutto quello che tocca.

Grafica e Tema della Slot Gold King

Questa slot presenta un brillante tema spaziale retrò – non tanto Ritorno al Futuro quanto Il Pianeta Proibito che incontra i Jetsons. C’è anche una colonna sonora futuristica perfetta mentre Astro-Adam incontra Extragalactic-Eve e i robot selvaggi esaudiscono ogni tuo desiderio. La grafica di questa slot è davvero superba, con un tono vintage seppia per le icone e lo sfondo – una città spaziale del futuro splendidamente raffigurata, risalente al 1955, con auto volanti e monorotaie.

Possiamo anche perdonare Play n Go per aver utilizzato i soliti simboli delle carte, poiché sono stati pienamente integrati nel design con uno stile spaziale degli anni ’50, con ogni lettera che rappresenta in modo astuto una destinazione planetaria. Oltre ai nostri intrepidi esploratori spaziali e ai loro amici robot, ci sono anche preziosi cristalli spaziali che raccolgono e scambiano per finanziare il loro lussuoso stile di vita. La grafica è ricca di dettagli e simpatiche animazioni che danno a questa slot un tocco in più e una grande giocabilità.

Ciò che colpisce anche di questa slot macchine online è il modo in cui gli elementi di gioco bonus sono pienamente integrati nel design, con gli enormi simboli magnetici incorniciati in uno schermo TV in stile anni ’50 e i robot camminatori perfettamente modellati su vecchi giocattoli a carica. Visivamente, questa slot è una delizia retrò che trasuda un fascino spaziale futuristico.

Giocare da Mobile – Android, iPhone e Tablet

Un tempo, per giocare alle slot in movimento, era necessario scaricare un’app o un file. Tuttavia, con l’avvento dei giochi nel browser, quei giorni sono passati. Ora è possibile godersi l’accesso istantaneo alle slot preferite su vari siti, inclusi i casinò online, sia che si giochi su laptop, tablet o smartphone.

Il merito di questa evoluzione è da attribuire alla tecnologia HTML5. I giochi sviluppati con questa tecnologia si caricano più velocemente, offrono un’esperienza di gioco più fluida e consumano meno batteria rispetto ad altre slot mobile.

Planet Fortune, per esempio, si carica in modo ottimale e offre giri senza interruzioni su diversi dispositivi. Grazie all’adattamento automatico dei giochi alle dimensioni dello schermo e all’ottimizzazione per il sistema operativo utilizzato, gli utenti possono godere di un gameplay senza interruzioni ovunque si trovino.

I simboli principali della slot machine online

Da subito, tutti i simboli premium sono impilati.Questi simboli premium includono un astronauta maschio dall’aspetto tosto con un sofisticato laser, una bellissima astronauta femmina in un abito aderente e vari minerali.

Negli anni ’50, la parità di genere non era affatto all’ordine del giorno, quindi non sorprende che l’astronauta maschio sia il simbolo premium che paga di più: 18,75 volte la puntata totale. L’astronauta femmina ti premia con 12,50 volte la scommessa per cinque simboli identici su una linea di pagamento. I minerali offrono tra 5 e 7,5 volte la scommessa per una combinazione di cinque simboli identici.

I simboli delle carte 10, J, Q, K e A (tutti progettati con splendidi pianeti in movimento sullo sfondo) ti fruttano tra 1,25 e 2,50 volte la puntata. C’è anche un simbolo wild (il robot) che sostituisce tutti gli altri simboli. Cinque wild su una linea di pagamento attiva aumenteranno il tuo saldo di un più che decente 62,50 volte la tua scommessa.

Caratteristiche Bonus e Giri Gratis di Planet Fortune

Planet Fortune offre alcune caratteristiche bonus davvero spaziali. Sblocca queste funzionalità intergalattiche e preparati a vincere fino a 2.500 volte la tua puntata iniziale!

La funzione “Magnetic Mayhem” si attiva casualmente e crea scompiglio sui rulli attirando insieme 2 rulli che girano in tandem, creando mega simboli di dimensioni 2×2 o addirittura 3×3. Queste icone sovradimensionate sfuggono alla forza di gravità per consegnare molte vincite intergalattiche.

Il robot Will, il simbolo Wild, è quello da tenere d’occhio se vuoi sbloccare 10 giri gratis con la funzione “Robot Revolution“. Ottieni tre o più simboli robot in qualsiasi punto dei rulli e i giri bonus saranno tuoi. Tutti i tuoi aiutanti robot ora si attaccano ai rulli, spostandosi di un posto verso sinistra ad ogni giro, fino a quando le loro batterie necessitano di una ricarica e scompaiono completamente dai rulli.

Qualsiasi nuovo robot wild che appare si attaccherà e si muoverà durante i giri gratis bonus. Nel frattempo, ti aiuteranno a ottenere delle vincite stellari e ad aumentare la tua fortuna!

Punti a favore e a sfavore della Slot

PRO CONTRO Animazioni grafiche eleganti e layout dello schermo. Nessun jackpot progressivo Massimo pagamento elevato di 2500x. Tema insolito

I valori della slot machine online

RTP 96,50% – 94,49% Volatilità alta Vincita massima X2500 volte la puntata Linee di pagamento 40 linee di pagamento Puntata minima 0,20 centesimi Puntata massima 100 euro Simboli a pagamento basso A, K, Q, J e 10 Simboli ad alto pagamento un astronauta maschio, una bellissima astronauta femmina Simbolo Wild Robot Funzione speciale Magnetic Mayhem Funzione speciale Robot Revolution

Le FAQ sulla Slot

Cos’è la video slot Planet Fortune?



Planet Fortune è una slot machine che ti porta in un’avventura spaziale con un tocco retrò. È stata sviluppata da Play’n GO e ti incanterà con la sua grafica spaziale e le sue funzionalità uniche.

Quante linee di pagamento e rulli ha la slot?



La slot Planet Fortune ha 5 rulli, 4 file e ben 40 linee di pagamento fisse.

Qual è l’RTP e la volatilità di Planet Fortune?



L’RTP di base del gioco è del 96,50%, ma c’è anche una versione con un RTP del 94,49%. La volatilità del gioco è alta.

Come funziona la funzione bonus “Magnetic Mayhem”?



La funzione “Magnetic Mayhem” si attiva casualmente, facendo girare 2 rulli in tandem. Questo crea mega simboli di dimensioni 2×2 o 3×3 che possono portare a vincite sostanziali.

Come si attivano i giri gratis nella slot?



Per attivare la funzione “Robot Revolution” e ricevere 10 giri gratis, devi ottenere almeno tre simboli robot (wild) sui rulli. Durante i giri gratis, questi robot si muovono da destra a sinistra, contribuendo a ottenere combinazioni vincenti fino a quando non scompaiono dai rulli.