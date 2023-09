Avventuratevi nelle piramidi e scoprite Book of Gold Classic, una slot a tema egizio 5×3 con 10 linee di pagamento, grafica sobria ma di qualità e giocabilità intuitiva. Book of Gold Classic, gioca gratis alla slot a tema egizio.

Caratteristiche principali

Nonostante l’assenza di Wild, c’è una fase di giri gratuiti con fino a 50 spin gratuiti e simboli espandenti durante questa caratteristica che aumentano la posta in gioco. Per le statistiche, Book of Gold Classic vanta un modello matematico moderatamente generoso.

Come da genere, presenta alta volatilità, mentre l’RTP è appena al di sotto della media al 95,94%, comunque più alto di molte altre ‘book of’ slots. Anche le altre cifre si attengono a valori medi, quindi i livelli di scommessa variano da 0,10 centesimi a 100euro a giro, mentre la vincita potenziale massima è solida a 5.000 volte la posta.

L’antico Egitto e i suoi segreti hanno affascinato generazioni intere per decenni, riscuotendo grande popolarità tra gli appassionati di slot, soprattutto dopo l’uscita del leggendario Book of Dead. Mentre innumerevoli cloni continuano a invadere la nicchia, Playson non è rimasta a guardare e ha creato la propria ‘book of’ slot, Book of Gold: Classic, un altro gioco per portare i giocatori nella terra delle piramidi.

Gioca gratis a Book of Gold Classic

Grafiche e tema della slot Book Of Gold

L’antico Egitto è una affascinante civiltà presente nella storia e una scelta popolare tra le slot a tema. Con il fiume Nilo che trasportava oro, l’attenzione è spesso posta sulle antiche ricchezze, senza contare le tombe, i geroglifici, il misterioso Libro dei Morti, le mummie, i faraoni e le piramidi.

Lo sfondo dei rulli presenta dorate piramidi, riccamente colorate e con una delicata luminosità nell’animazione. I rulli sono incorniciati d’oro e sono slanciati e sobri. Le grafiche sono decise e nitide, con dettagli realistici che donano loro un aspetto di alta qualità.

Tuttavia, non sono particolarmente accattivanti e potrebbero non risaltare nel mondo dell’estetica delle slot contemporanee, ma restano comunque gradevoli alla vista.

C’è una avvincente colonna sonora ad accompagnare il gioco per donare una sensazione leggermente misteriosa ed egizia, arricchendo il tema e aumentandone la presenza coinvolgente e atmosferica.

Giocare da Mobile – Android, iPhone e Tablet

Potete ammirare le piramidi dorate in tutto il loro splendore sullo schermo più grande di un desktop o laptop, oppure portare sempre con voi il gioco godendolo su qualsiasi dispositivo mobile e tablet. È ottimizzato per mobile, quindi potete aspettarvi la stessa qualità di esperienza su dispositivi portatili che su desktop.

Caricate il gioco sul vostro smartphone o tablet iOS o Android e godetevi le stesse funzionalità, grafiche accattivanti e gameplay coinvolgente anche quando siete in viaggio o in movimento. L’interfaccia si adatta perfettamente ai vari formati di schermo per garantire il massimo del comfort. Tutto ciò che serve è una connessione internet per tuffarvi nell’atmosfera egizia di Book of Gold Classic dovunque vi troviate.

I simboli della slot

I simboli paganti e i loro valori sono simili a quelli presenti nella maggior parte dei giochi di questo stile. In totale ci sono 9 regolari, con A-10 reali nella parte bassa e Ankh, Occhio di Horus, Ra e faraone nelle premianti. Per vincere sono necessarie 3 combinazioni da sinistra, mentre le più remunerative ne richiedono solo 2. Le combinazioni complete si ottengono con 5 dello stesso simbolo sulla stessa linea pagante e fruttano da 10x a 15x per le basse paghe e da 75x a 500x per i simboli premianti.

I simboli hanno payout a livelli, quindi ottenere simboli uguali sulle linee di pagamento è il modo principale per vincere nel gioco base. Il simbolo più prezioso è la regina egizia, che paga fino a 5.000 volte la puntata per cinque simboli sulla stessa linea. Successivamente c’è il geroglifico dell’uccello dio Horus, che vale 200x la puntata, seguito dall’occhio di Ra e dall’ankh, entrambi paganti fino a 75x la puntata per cinque simboli.

Lo scatter è il libro d’oro stesso, che paga 200, 20 e 2 volte la puntata per cinque, quattro o tre simboli sui rulli. Attiverà anche la feature dei giri gratuiti. In questo round, i simboli espandenti possono moltiplicare le vincite, e la possibilità di ritrovare i giri gratuiti crea ampie opportunità di vincita.

Bonus e giri gratuiti di Book Of Gold Classic

C’è una chiave caratteristica bonus in questa slot dorata, sotto forma di giri gratuiti. Tre o più scatter del libro d’oro li attiveranno, dove si avranno 10 spin omaggio. Agisce anche da simbolo espandente durante questa feature. Prima di iniziare, il libro si apre e rivela un simbolo che si espanderà a riempire l’intero rullo quando appare. La caratteristica può essere ritrovata con tre o più scatter su una linea pagante durante uno spin gratuito, continuando finché non avvengono più ritrovi o fino a 50 giri omaggio.

I giocatori passano poi allo schermo di selezione, dove un simbolo regolare viene casualmente scelto per diventare Expanding per la durata del bonus. Quando il simbolo espandente cade e una combo vincente è possibile, esso si espande a coprire l’intero rullo. Inoltre, le vincite con il simbolo espandente sono pagate indipendentemente dalle linee paganti, quindi non devono necessariamente essere adiacenti.

Punti a favore e a sfavore

PRO CONTRO Funzione Spin Veloce: permette rotazioni rapide dei rulli Nessun Bonus Aggiuntivo: non sono presenti round bonus extra Caratteristica Giri Gratuiti: offre la possibilità di vincere ulteriori giri senza dover scommettere Nessun Jackpot Progressivo: non è possibile vincere un montepremi crescente Alto Limite di Scommessa: permette di giocare puntando importi elevati Simbolo Scatter: serve per attivare bonus e funzioni aggiuntive Caratteristica Simbolo Espandente: aumenta le possibilità di vincita espandendosi sui rulli

I valori della slot machine online

RTP 95,94% Volatilità alta Vincita massima X5000 volte la giocata Linee di pagamento 10 linee Puntata minima 0,10 centesimi Puntata massima 100 euro Simboli valore basso Dall’A-10 reali Simboli valore alto Ankh, Occhio di Horus, Ra e faraone Simbolo scatter libro d’oro Simbolo Prezioso regina egizia Funzione speciale Giri Gratuiti Funzione speciale Expanding

Domande frequenti sulla slot machine Book of Gold Classic

Qual è il tema della slot?

L’antico Egitto.

Quanti rulli e linee ha la slot?

5 rulli da 3 simboli ciascuno per un totale di 10 linee di pagamento.

Qual è il valore dell’RTP?

95,94%, leggermente sotto la media ma superiore a molte altre slot book of games.

Qual è la caratteristica bonus principale?

I giri gratuiti con la possibilità di ritrovarli e la presenza dei simboli espandenti.

Su quali piattaforme è disponibile?

Desktop e dispositivi mobili grazie all’ottimizzazione per mobile/tablet mantenendo la stessa esperienza di gioco.

