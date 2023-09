lliLa slot macchine online Hotline ti riporta agli anni ’80, infatti trae ispirazione da programmi TV dal tema retrò e da popolari film degli anni ’80 come Miami Vice. Un periodo affascinante in cui auto veloci, mullets e luci al neon erano al centro dell’attenzione. Hotline Slot Machine, gioca gratis e recensione della slot stile Miami Vice!

Caratteristiche principali

Hotline è una slot video di NetEnt con 5 rulli, 3 righe e 30 linee di pagamento. Grazie alle Hotlines del gioco, hai l’opportunità di effettuare una puntata minima di 0,15 centesimi e una puntata massima di un incredibile 450 euro.

L’RTP del gioco varia a seconda che tu faccia una puntata Base, una Doppia Puntata o una Tripla Puntata, che offrono un RTP rispettivamente del 96,13%, 96,70% e 97,04%. C’è una volatilità media in questa avventura dal ritmo veloce dove il giocatore può vincere fino a 400 volte la puntata.

Questa è la prima slot creata da NetEnt che ha la meccanica di Hotline Bonus Bet, che permette al giocatore di interagire e influenzare la propria puntata in un modo completamente nuovo.

Gioca gratis a Hotline

Tema e colonna sonora della slot machine online Hotline

Il gioco di slot Hotline ti riporta agli anni ’80, trae ispirazione da programmi TV dal tema retrò e da popolari film degli anni ’80 come Miami Vice. Un periodo affascinante in cui auto veloci, mullets e luci al neon erano al centro dell’attenzione.

Vedrai palme al tramonto e insegne al neon sullo sfondo, accompagnate da una colonna sonora tipica degli anni ’80. Ti farà sicuramente pensare ai vecchi film polizieschi.

Durante le tue giocate, avrai l’opportunità di ascoltare una musica molto atmosferica degli anni ’80, dove il sassofono e la chitarra elettrica sono gli strumenti più predominanti.

Giocare da Mobile – Android, iPhone e Tablet

Prodotto utilizzando la tecnologia HTML5, la slot Hotline può essere giocata su dispositivi mobili iOS e Android. È anche disponibile su tablet, laptop e PC come standard. La configurazione a 5×3 rulli funziona bene su qualsiasi dispositivo tu scelga.

I simboli della slot

I simboli che pagano meno sono costituiti da un anello, una collana e una corona, tutti adornati con molti diamanti. Quelli che pagano di più rappresentano due detective che ricordano molto James e Ricardo dalla serie TV Miami Vice.

Il simbolo che paga di più è una misteriosa signora che parla al telefono. Ottenendo 5 di questi simboli, si ha una vincita di 4,44 volte la puntata.

Scommessa Bonus Hotline

Puoi scegliere tra 1, 2 o 3 linee che dovrebbero essere le Hotlines del gioco. A seconda che tu scelga una scommessa Base, Doppia o Tripla, l’RTP sarà rispettivamente del 96,13%, 96,70% e 97,04%. Avendo le Hotlines attive, le tue probabilità di ottenere Wild Espandibili e Respins aumentano, poiché i simboli wild che atterrano nelle Hotlines attivano queste funzioni.

Wild e Wild Espandibili

I simboli Wild aiutano a creare più combinazioni vincenti sui rulli. Questo perché sostituiscono tutti gli altri simboli sui rulli tranne i simboli scatter. Se riesci a far atterrare un Simbolo Wild su una Hotline attiva, questo Wild si espanderà per coprire l’intero rullo su cui è atterrato, permettendo molte combinazioni vincenti.

Respins

Quando fai atterrare un Simbolo Wild su una Hotline, esso si espanderà, come menzionato, per coprire l’intero rullo; inoltre riceverai un Respin e questo Wild Espandibile rimarrà sul rullo.

Se poi riesci a ottenere un altro Wild Espandibile, riceverai un altro Respin, che continua finché vengono creati nuovi Wild Espandibili. Prima che inizi ogni nuovo Respin, la vincita corrente sarà compilata.

Giri Gratuiti

Se fai atterrare 3 simboli scatter sui rulli 1, 3 e 5, verrà attivata la funzione di Giri Gratuiti. Sei quindi accolto con 7 giri gratuiti e sicuramente avrai una sorpresa. Ciò che rende speciale questa funzione è che tutti i Wild Espandibili creati rimarranno sui rulli durante i giri rimanenti.

Punti a favore e a sfavore

PRO CONTRO Ampia Variazione di RTP: La slot Hotline offre una variazione di RTP basata sulla tua scelta di scommessa, permettendo ai giocatori di influenzare le loro probabilità di vincita. Volatilità Media: La volatilità media potrebbe non adattarsi a tutti i giocatori, in particolare a coloro che cercano vincite frequenti o che preferiscono una volatilità più alta con la possibilità di vincite più grandi ma meno frequenti. Atmosfera Retrò Affascinante: Con il suo tema degli anni ’80 e la colonna sonora coinvolgente, Hotline offre un’esperienza di gioco nostalgica e immersiva che ricorda la popolare serie TV Miami Vice. Funzionalità Avvincenti: La meccanica di Hotline Bonus Bet, insieme ai Wild Espandibili, Respins e Giri Gratuiti, garantisce un gameplay dinamico e ricco di opportunità di vincita.

I valori della slot machine online

RTP 96,13%, 96,70% e 97,04%; Volatilità media Meccanica di pagamento Hotline Bonus Bet Vincita massima 400 volte la puntata Puntata minima 0,15 centesimi Puntata massima 450 euro Simboli che pagano un anello, una collana e una corona Simboli che pagano di più due detective Simbolo speciale misteriosa signora che parla al telefono Simbolo Wild auto rossa simbolo scatter Palme al tramonto Funzione speciale Scommessa Bonus Hotline Funzione speciale Wild e Wild Espandibili Funzione speciale Respins Funzione speciale Giri Gratuiti

Domande frequenti sulla slot macchine Hotmail

Qual è la gamma di puntate nella slot Hotline?

Nella slot Hotline, puoi effettuare una puntata minima di 0,15 centesimi e una puntata massima di 450 euro.

L’RTP della slot Hotline varia in base alla puntata?



Sì, l’RTP varia in base alla tua scelta di scommessa. Se scegli una scommessa Base, Doppia o Tripla, l’RTP sarà rispettivamente del 96,13%, 96,70% e 97,04%.

Il tema della slot Hotline a cosa è ispirato?



Il gioco di slot Hotline è ispirato agli anni ’80, prendendo spunto da programmi TV dal tema retrò e da popolari film di quel periodo, come Miami Vice.

La slot Hotline è compatibile con dispositivi mobili?



Assolutamente sì! Grazie alla tecnologia HTML5, Hotline può essere giocata su dispositivi mobili iOS e Android, oltre che su tablet, laptop e PC.

Come funzionano i Wild Espandibili nella slot Hotline?



Se riesci a far atterrare un Simbolo Wild su una Hotline attiva, questo Wild si espanderà per coprire l’intero rullo su cui è atterrato, permettendo molte combinazioni vincenti. Inoltre, attiverà la funzione Respin e rimarrà sul rullo finché vengono creati nuovi Wild Espandibili.

