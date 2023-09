Moon Princess Trinity Slot Machine, gioca gratis e recensione completa

Moon Princess Trinity rappresenta l’innovazione più recente nella serie Moon Princess di Play’n Go, che vanta già titoli come Moon Princess originale, Moon Princess Christmas Kingdom e Moon Princess 100. Ogni gioco ha portato con sé nuovi miglioramenti e funzionalità, rendendo ogni versione più avvincente della precedente.

Caratteristiche principali

Moon Princess Trinity, slot online realizzata da Play’n GO presenta una griglia di 5×5 rulli. Per ottenere una combinazione vincente, basta allineare 3 o più simboli identici, sia in verticale che in orizzontale.

La gamma delle scommesse è ampia, permettendo una puntata minima di 0,10 fino a un massimo di 100. Con un RTP standard del 96,20%, si colloca leggermente al di sopra della media del mercato. Inoltre, Moon Princess Trinity ha una volatilità elevata e può moltiplicare la puntata fino a 4000 volte.

Moon Princess Trinity Slot Machine, gioca gratis

Tema e colonna sonora della slot machine online Moon Princess Trinity

Moon Princess Trinity è una slot online che incanta per la sua grafica e il suo profondo tema magico e misterioso. Il fulcro della narrazione è incentrato su tre principesse dotate di poteri magici distinti.

Grazie a una grafica di alto livello e a effetti sonori immersivi, il giocatore viene catapultato in un universo incantato, bagnato dalla luce argentea della luna, rendendo questo gioco particolarmente apprezzato dagli appassionati di casinò online alla ricerca di un’esperienza di gioco coinvolgente e affascinante.

Giocare da Mobile – Android, iPhone e Tablet

Moon Princess Trinity offre un’ampia compatibilità, essendo giocabile sia su dispositivi mobili comuni che sui desktop. La semplicità del gameplay rende il gioco accessibile: per ottenere una combinazione vincente, i giocatori devono allineare 3 o più simboli corrispondenti, sia in verticale che in orizzontale.

I simboli della slot

Nella slot machine online Moon Princess Trinity, i simboli cerchi, stelle, cuori e campane rappresentano quelli con valore minore: una serie di cinque corrispondenti premia con una volta la puntata.

In contrasto, le principesse Amore, Stella e Tempesta sono i veri gioielli del gioco: cinque di queste nella giusta combinazione offrono un premio di tre volte la puntata, mentre un mix delle tre principesse restituisce il doppio della puntata.

Interessante è anche la presenza del simbolo jolly: emerge con ogni combinazione vincente e ha il potere di sostituirsi a qualsiasi altro simbolo pagante, aumentando le possibilità di vittoria.

Caratteristiche della slot online Moon Princess Trinity

Moon Princess Trinity non presenta una meccanica del tutto inedita, ma adatta e rinnova le caratteristiche delle sue versioni antecedenti.

Una delle novità riguarda le aree in evidenza che appaiono in modo casuale sullo schermo. Qualora un simbolo, incluso in queste aree, contribuisca a una combinazione vincente, il moltiplicatore della vincita cresce di +1. La successiva peculiarità è dettagliatamente descritta nella funzione Trinity.

Potere della Principessa

Moon Princess Trinity presenta tre potenti principesse, ognuna con propri poteri unici che possono modificare i rulli e aiutare i giocatori ad aumentare le loro possibilità di ottenere grandi vincite. Durante i giri non vincenti, c’è la possibilità che una delle principesse attivi il suo potere:

Amore: converte un gruppo di simboli.

converte un gruppo di simboli. Stella: aggiunge 1 o 2 simboli jolly alla griglia.

aggiunge 1 o 2 simboli jolly alla griglia. Tempesta: rimuove due gruppi di simboli.

Questi poteri vengono attivati casualmente durante i giri normali, ma durante i Giri Gratis Trinity, vengono attivati uno alla volta e nell’ordine Amore, Stella e poi Tempesta.

Giro Gratis Trinity

Per attivare la funzione Giro Gratis Trinity in Moon Princess Trinity, i giocatori devono riempire il contatore dorato situato a fianco dei rulli con sei segmenti.

Ottenere una vincita di 3, 4 o 5 simboli principessa riempie 1, 2 o 3 segmenti, rispettivamente. Una volta che il contatore è completamente riempito, ai giocatori verrà assegnato un round gratuito di Giri Gratis Trinity, dove Amore, Stella e Tempesta eseguono rispettivamente i loro Poteri della Principessa.

Se i giocatori svuotano la griglia durante i Giri Gratis Trinity, la funzione verrà attivata nuovamente e il moltiplicatore di vincita non verrà resettato. Inoltre, se il contatore continua a riempirsi durante il round di Giri Gratis Trinity, la funzione continuerà offrendo ancora più possibilità di ottenere grandi vincite.

Griglia Vuota

Svuotare la griglia di gioco al di fuori della funzione Trinity offre una possibile vincita fino a 50 volte la puntata, rendendo questa una grande opportunità per i giocatori di ottenere grandi vincite. È importante notare che se sulla griglia sono presenti solo simboli jolly, essi verranno rimossi.

Punti a favore e a sfavore

PRO CONTRO Vittoria Massima di 4.000 volte la puntata Alta volatilità Giri Gratis Illimitati Moltiplicatore di Vincita Illimitato

I valori della slot machine online

RTP 96,20% Volatilità alta Meccanismo di pagamento Combinazione vincente orizzontale o verticale Vincita massima X4000 Puntata minima 0,10 centesimi Puntata massima 100 euro Simboli pagamento basso cerchi, stelle, cuori e campane Simboli pagamento alto principesse Amore, Stella e Tempesta Funzione speciale Potere della principessa Funzione speciale Giro Gratis Trinity Funzione speciale Griglia vuota

Domande frequenti sulla slot Moon Princess Trinity

Cosa rende Moon Princess Trinity diverso dalle altre versioni della serie Moon Princess?

Moon Princess Trinity è l’ultima aggiunta alla serie Moon Princess di Play’n Go. Anche se conserva alcune caratteristiche delle versioni precedenti, introduce nuove meccaniche di gioco e funzionalità, garantendo un’esperienza fresca e coinvolgente ai giocatori.

Qual è la scommessa minima e massima che posso piazzare in Moon Princess Trinity?

I giocatori possono variare le loro scommesse da un minimo di 0,10 a un massimo di 100 per spin.

Moon Princess Trinity è ottimizzato per i dispositivi mobili?

Sì, Moon Princess Trinity è giocabile sia su dispositivi mobili che su desktop, garantendo un’ottima esperienza di gioco su entrambe le piattaforme.

Come funziona la caratteristica “Potere della Principessa”?

Durante i giri non vincenti, una delle tre principesse (Amore, Stella, Tempesta) può attivare casualmente il proprio potere unico per aiutare i giocatori a ottenere combinazioni vincenti. Questi poteri includono la conversione di simboli, l’aggiunta di simboli jolly e la rimozione di gruppi di simboli.

Cosa succede quando si attiva la funzione “Giro Gratis Trinity”?

Questa funzione viene attivata quando si riempie completamente il contatore dorato situato a fianco dei rulli. Durante il round gratuito, le principesse eseguiranno i loro poteri in successione per aumentare le possibilità di vincita del giocatore. Se la griglia viene completamente svuotata durante questi giri gratuiti, la funzione verrà riattivata e il moltiplicatore di vincita continuerà a crescere.