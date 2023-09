Toro Shogun è una slot macchine online prodotta da ELK Studios. Shogun era un dittatore militare che ha contribuito a portare stabilità in Giappone dopo un lungo periodo di guerra civile. Toro Shogun Slot Gratis, recensione e consigli.

Caratteristiche principali

Toro Shogun è una video slot con 5 rulli, da 4 a 10 righe e fino a 1378 linee di pagamento collegate. I giocatori possono scegliere di scommettere un minimo di 0,20 centesimi a un massimo di 100 euro.

Il gioco presenta un deludente RTP del 94%, che, sfortunatamente, è una tendenza di ELK. Su una nota più positiva, offre un’azione ad alta volatilità e una potenziale vincita massima di 25000 volte la scommessa.

Gioca a Toro Shogun Slot Gratis

Tema e colonna sonora della slot machine online Toro Shogun

Toro Shogun ci porta in viaggio intorno al mondo con il toro Toro e il suo amico Matador. Potresti già conoscerli da diversi giochi di slot video precedenti, tra cui l’originale Wild Toro, Book of Toro e Toro 7s.

Questa volta, il duo si è diretto in Giappone, dove Toro ha l’obiettivo di restituire il Cuore di Fuji al suo legittimo posto tra i fiori di ciliegio.

Il gioco è ambientato in una valle giapponese, arricchito da un tempio in stile pagoda, alberi bonsai e simboli del gioco ispirati al Mah Jong. Il gioco mostra un tocco leggero che si adatta perfettamente al suo stile. Anche la colonna sonora è una melodia sottile e melodiosa ispirata all’Oriente che abbiamo molto apprezzato.

I simboli della slot

I simboli che pagano meno includono draghi blu, draghi verdi e draghi rossi. Una combinazione vincente di 5 con uno di questi paga da 0,3x a 0,5x la scommessa.

I simboli che pagano di più consistono in arance, una sorta di pugnali, fiori e lo shogun. Cinque dello stesso tipo con questi simboli pagano da 0,75x a 10x la scommessa. Possono anche apparire vari simboli Wild e Scatter, ma ne parleremo più dettagliatamente nella prossima sezione.

Le funzioni e i bonus della slot online

Simbolo Wild

I simboli Wild permettono maggiori combinazioni vincenti sostituendosi ad altri simboli paganti.

Simbolo Scatter

I simboli Scatter (bonus) possono apparire sui rulli 1, 3 e 5. Ottenere tutti e 3 attiva la funzione Giri Gratuiti.

Wild Shogun

Per ogni combinazione vincente, viene generato un Wild e posizionato in uno spazio libero.

Wild in Movimento

Un toro può apparire, funzionando come un Wild e spostandosi di un passo verso sinistra ad ogni respin o quando contribuisce a una combinazione vincente.

Toro Si Scatena

Quando un toro e un matador ninja sono presenti contemporaneamente sui rulli, il toro si lancerà contro il matador, lasciando dei Wild in tutte le posizioni attraversate. Se compaiono due matador, riceverai un respin dove i matador rimarranno fissi, nella speranza di far apparire un toro.

Entrambe le Direzioni

Qualsiasi combinazione vincente che collega il rullo più a sinistra e quello più a destra attiva la funzione Entrambe le Direzioni, dove le connessioni possono essere fatte sia da sinistra che da destra fino a quando non si ottengono ulteriori combinazioni vincenti.

Righe Massime

Ogni volta che realizzi una connessione, le righe coinvolte si espanderanno fino a un massimo di 10 righe. Questo può anche essere attivato casualmente in qualsiasi giro. Quando raggiungi 10 righe su tutti i rulli, viene attivata la Modalità Shogun, rimuovendo i 3 simboli che pagano di meno dalla griglia.

Giri Gratuiti

Ottenere 3 simboli Scatter attiva 7 Giri Gratuiti. Durante i Giri Gratuiti, puoi ottenere simboli Scatter per aumentare il moltiplicatore complessivo di 1. Se attivi la funzione Entrambe le Direzioni, questa rimarrà attiva durante tutto il bonus.

Acquisti X-Iter

Sono disponibili le seguenti 5 opzioni di acquisto delle funzioni:

3x la scommessa: Attiva la Caccia al Bonus, triplicando le tue possibilità di attivare il gioco bonus .

. 10x la scommessa: Ti garantisce di far apparire un toro nel prossimo giro .

. 25x la scommessa: Attiva un giro shogun, che viene giocato con Righe Massime e la funzione Entrambe le Direzioni attive.

100x: Attiva il gioco bonus regolare.

500x: Attiva il super bonus, dove la funzione Righe Massime e Entrambe le Direzioni sono attive per tutta la durata.

Punti a favore e a sfavore di questa Slot Machine Online

PRO CONTRO Gioco bonus con giri gratuiti e moltiplicatore di vincita Tasso RTP sotto la media Funzione di vincita in entrambe le direzioni Ci sono molte funzionalità da apprendere Wild in movimento e impilati Perfetto per gli appassionati della serie

I dati riepilogativi di Toro Shogun

RTP 94% Volatilità alta Vincita massima x25000 Linee di pagamento 1378 linee Puntata minima 0,20 centesimi Puntata massima 100 euro Simboli pagamento basso draghi blu, draghi verdi e draghi rossi Simboli pagamento alto arance, una sorta di pugnali, fiori e lo shogun Simbolo speciale Wild Shogun Simbolo speciale Wild in movimento Funzione speciale Toro si scatena Funzione speciale Entrambe le direzioni Funzione speciale Righe massime Funzione speciale Giri gratuiti Funzione speciale Acquisti x-iter

Domande frequenti sulla slot Toro Shogun

Cos’è “Toro Shogun”?

“Toro Shogun” è una slot machine creata da ELK Studios. Il gioco si ispira all’immagine dello shogun, un dittatore militare che ha contribuito a stabilizzare il Giappone dopo un periodo di guerra civile.

Quali sono le caratteristiche tecniche della slot?

“Toro Shogun” presenta 5 rulli, da 4 a 10 righe, e fino a 1378 linee di pagamento collegate. I giocatori possono scommettere da un minimo di 0,20 centesimi a un massimo di 100 euro. La slot ha un RTP del 94%.

C’è un tema o una storia dietro al gioco?

Sì, il gioco segue le avventure del toro Toro e del suo amico Matador. Questi personaggi potrebbero già essere noti da altri giochi come “Wild Toro”, “Book of Toro” e “Toro 7s”. In “Toro Shogun”, si dirigono in Giappone con l’obiettivo di restituire il Cuore di Fuji tra i fiori di ciliegio.

Quali sono i principali simboli del gioco?

I simboli di valore inferiore sono rappresentati da draghi di vari colori, mentre quelli di valore superiore includono arance, pugnali, fiori e lo shogun. Ci sono anche simboli speciali come Wild e Scatter che offrono funzionalità aggiuntive.

Come funzionano le caratteristiche speciali come “Wild”, “Scatter” e gli “Acquisti X-Iter”?

La slot offre diverse funzioni speciali. Il simbolo “Wild” può sostituire altri simboli per formare combinazioni vincenti. “Scatter” può attivare giri gratuiti. Ci sono anche funzioni come “Wild in Movimento”, “Toro Si Scatena”, e “Entrambe le Direzioni”. Gli “Acquisti X-Iter” permettono ai giocatori di acquistare accesso diretto a determinate funzioni, a seconda dell’importo scommesso.