Le aride sabbie del deserto arabo sono lo scenario per la slot Sahara Riches: Cash Collect, un gioco con 5 rulli e 30 linee di pagamento di Playtech. Al centro dell’azione c’è il simbolo Cash Collect, che raccoglie i valori in denaro allegati ai simboli delle monete. Sahara Riches Cash Collect Slot Machine: gioca gratis+recensione completa.

Caratteristiche principali

Sahara Riches Cash Collect Slot Machine, è disponibile in tantissimi casinò online italiani, ottenendo 3, 4 o 5 simboli corrispondenti o jolly da sinistra a destra su una linea di pagamento, a partire dal primo rullo, otterrai una combinazione vincente e un pagamento.

Le dimensioni delle puntate offrono qualcosa per tutti e puoi giocare con puntate comprese tra 0,10 centesimi e 500 euro per giro.

L’RTP di Sahara Riches: Cash Collect è del 95,67%, leggermente sotto la media. La volatilità è media, le vincite più grandi verranno dai simboli Cash Collect.

La vincita massima è 500 volte la tua puntata totale. Questo valore è piuttosto basso e non è comparabile con molte delle slot disponibili sul mercato oggi.

Gioca a Sahara Riches Cash Collect Gratis

Tema e colonna sonora della slot online Sahara Riches Cash Collect

Nella slot Sahara Riches: Cash Collect, il design è pulito e semplice. Ambientato nella Penisola Araba, si scorge in lontananza un bellissimo palazzo bianco. I rulli sono posti su uno sfondo di sabbie desertiche rigogliose, un’oasi e cieli azzurri e limpidi.

Ad accompagnare l’azione c’è una colonna sonora piuttosto avvincente che ha un forte sentore d’Arabia. Questo contribuisce sicuramente all’atmosfera di questa slot dal bell’aspetto.

I simboli della slot

Sui rulli beige, vedrai simboli reali colorati di valore inferiore. Accanto a questi, troverai rappresentazioni di una clessidra, una daga, una bottiglia rosa e una statua di cammello in smeraldo. Il simbolo più remunerativo tra tutti è il baule pieno d’oro. Se riesci a ottenere 5 di questi simboli su una linea di pagamento, riceverai un premio pari a 6 volte la tua puntata totale.

La donna misteriosa con il velo è il jolly. Si sostituisce a tutti i simboli standard quando fa parte di una combinazione vincente. Ci sono anche simboli di monete, numeri e gioielli che prendono vita quando appare un simbolo Cash Collect sul rullo 5 nel gioco base.

Il fascino Mobile di Sahara Riches Cash Collect

Il design vivace e deciso combinato con un gameplay semplice rappresentano la combinazione ideale per la slot mobile Sahara Riches: Cash Collect. Puoi vivere questa avventura desertica su tutti i dispositivi, inclusi computer, tablet e smartphone.

Le funzioni e i bonus della slot online

Con 3 funzioni bonus, troverai una buona varietà di caratteristiche in questa avventura nel deserto. Al centro dell’azione c’è il simbolo Cash Collect, che può assegnare vincite istantanee, giri gratuiti e 4 possibili premi jackpot. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Funzione Cash Collect

Sui rulli noterai simboli a forma di moneta con valori in denaro associati. Questi simboli attivano la funzione Cash Collect quando il simbolo Cash Collect appare sul rullo 5. I valori in denaro associati alle monete in quel giro vengono raccolti e assegnati come premio in denaro istantaneo. Puoi raccogliere più monete nello stesso giro per ricompense ancora maggiori.

Funzione Giochi Gratuiti

Il simbolo Cash Collect è anche la chiave che attiva la funzione Giochi Gratuiti. Se ottieni un simbolo con un numero come +2 o +5 accanto a un Cash Collect sul rullo 5, attiverai i giri gratuiti. Il numero di giri gratuiti assegnati è uguale ai numeri sui simboli scatenanti. Ad esempio, riceveresti 7 giri gratuiti.

Il gameplay è leggermente diverso nei giri gratuiti. Il simbolo Cash Collect può apparire ovunque durante i giri gratuiti, non solo sul rullo 5. Ogni volta che appare un simbolo Cash Collect, si blocca in posizione per i successivi 3 giri gratuiti, aumentando le tue possibilità di ottenere ulteriori giri gratuiti o un bonus in denaro.

Funzione Premi Cash Collect

Il gioco Sahara Riches: Cash Collect offre anche la possibilità di ottenere 4 premi jackpot fissi. Per attivare la funzione Premi Cash Collect, devi ottenere un simbolo Cash Collect nello stesso giro di un diamante. Il jackpot che riceverai sarà scelto a caso. Ecco i premi offerti:

Tipo di Jackpot Pagamento

Mini 20x puntata Minor 50x puntata Major 200x puntata Grand 500x puntata



Punti a favore e a sfavore di questa Slot Machine Online

PRO CONTRO 4 jackpot fissi Potenziale di vincita massima basso Volatilità media Divertente da giocare su dispositivi mobili

I dati riepilogativi di Sahara Riches Cash Collect

RTP 95,67% Volatilità Media Linee di pagamento 30 linee Vincita massima X500 volte la puntata Puntata Minima 0,10 centesimi Puntata Massima 500 euro Simboli a basso pagamento simboli reali colorati Simboli alto pagamento una clessidra, una daga, una bottiglia rosa e una statua di cammello in smeraldo Simbolo prezioso baule pieno d’oro Simbolo Jolly donna misteriosa con il velo Funzione speciale Cash Collect Funzione speciale Giochi Gratuiti Funzione speciale Premi Cash Collect

Domande frequenti sulla slot Sahara Riches Cash Collect

Qual è l’RTP di Sahara Riches: Cash Collect?

L’RTP (Return To Player) di Sahara Riches: Cash Collect è del 95,67%. Questo valore è leggermente sotto la media del settore.

Quali sono le puntate minima e massima che posso fare in Sahara Riches: Cash Collect?

Puoi piazzare puntate che vanno da un minimo di 0,10 centesimi a un massimo di 500 euro per ogni singolo giro.

Qual è la vincita massima che posso ottenere giocando a Sahara Riches: Cash Collect?

La vincita massima che puoi ottenere è pari a 500 volte la tua puntata totale.

Come si attiva la funzione bonus di Sahara Riches: Cash Collect?

La funzione bonus si attiva quando il simbolo Cash Collect appare sul rullo 5. Questo può portare a vincite istantanee, giri gratuiti o addirittura a uno dei 4 premi jackpot.

Sahara Riches: Cash Collect è ottimizzata per il gioco mobile?

Sì, Sahara Riches: Cash Collect è stata progettata per offrire un’ottima esperienza di gioco su tutti i dispositivi, inclusi computer, tablet e smartphone.