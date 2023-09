La slot machine online Buffalo Blitz, ti porta nelle incontaminate praterie americane e ti offre la possibilità di moltiplicare la tua scommessa fino a 10.000 volte. E’ disponibile in molti casinò online italiani. Buffalo Blitz Slot machine, play gratis, trucchi e recensione completa.

Caratteristiche principali

Buffalo Blitz è una slot online prodotta da Prodotto da Playtech, questo gioco dispone di 6 rulli, 4 righe e ben 4.096 combinazioni vincenti. Per realizzare una vincita, devi allineare 2 o più simboli animali (o 3 o più simboli di valore) o jolly su rulli consecutivi, iniziando dal primo a sinistra. Le scommesse partono da 0,40 centesimi e possono arrivare fino a 80 euro a giro.

Buffalo Blitz ha un RTP del 95,96%, leggermente inferiore alla norma. La sua elevata volatilità assicura premi più sostanziosi, in particolar modo grazie alla sua unica funzione bonus.

Questo si riflette anche nella vincita massima, che può toccare le 10.000 volte la tua scommessa in un solo spin. Per ottenere i premi più ricchi, i moltiplicatori jolly, che arrivano fino a 5x, sono fondamentali.

Gioca a Buffalo Blitz Slot Gratis

Tema e design della slot online

Buffalo Blitz si presenta come un’affascinante slot online, ideale sia per chi si avvicina al mondo delle slot per la prima volta che per i giocatori più esperti.

È un gioco realizzato con cura, che sfoggia un design quasi tridimensionale. Le sue delicate animazioni e dettagliati effetti visivi ne faranno senza dubbio un gioco amato da molti. Oltre a ciò, offre una giocabilità intuitiva e una navigazione fluida.

Il contesto del gioco è una lussureggiante prateria al tramonto, dove il verde brillante dell’erba si fonde perfettamente con le sfumature viola e blu del cielo. Una cornice dorata incornicia i rulli, con i simboli ben in vista su uno sfondo di un profondo blu.

La tematica del gioco si concentra sulle praterie del Nord America, con il bufalo americano, spesso chiamato anche bisonte, come protagonista. Introdotto nel 2016, Buffalo Blitz ha un design essenziale e, durante il gioco, potrai ammirare paesaggi con montagne innevate e vasti campi verdi.

Gioca a Buffalo Blitz su Tutti i Dispositivi

Buffalo Blitz è giocabile su qualsiasi dispositivo, che sia desktop, tablet o smartphone. Grazie alla sua interfaccia chiara e alle sue funzioni essenziali, il gioco risulta estremamente intuitivo. Inoltre, la sua versione mobile offre un’esperienza di gioco impeccabile.

I simboli della slot

Nel gioco, gli animali selvaggi sono i simboli di maggior valore e una combinazione di 2 o più di essi, allineati da sinistra a destra, risulta in una vincita. Il Bufalo, facilmente distinguibile, detiene il primato come simbolo di valore supremo e può manifestarsi in serie su qualsiasi rullo. D’altra parte, i simboli delle carte sono quelli di minore valore e un’accoppiata di 3 o più, disposti da sinistra a destra, porterà a una vincita.

Le vincite più alte nella slot Buffalo Blitz per 6 simboli in una combinazione vincente sono:

Bufalo – 300x la scommessa per linea

– 300x la scommessa per linea Puma & Procione – 250x la scommessa per linea

– 250x la scommessa per linea Orso & Alce – 200x la scommessa per linea

– 200x la scommessa per linea Asso & Re – 150x la scommessa per linea

– 150x la scommessa per linea Regina & Fante – 120x la scommessa per linea

– 120x la scommessa per linea Dieci & Nove – 100x la scommessa per linea

Il Simbolo Jolly a forma di Diamante può sostituire qualsiasi altro simbolo eccetto lo Scatter e si manifesta sui rulli da 2 a 6. Durante il Bonus Giochi Gratuiti, questo simbolo Jolly potrebbe moltiplicare le tue vincite in maniera casuale, con un fattore di 2x, 3x o 5x.

Attivando 3 o più Simboli Scatter Giochi Gratuiti ovunque sui rulli, avrai la possibilità di beneficiare fino a 100 Giri Gratuiti.

Da notare che né il Jolly né lo Scatter Giochi Gratuiti conferiscono vincite dirette in termini monetari.

Le funzioni e i bonus della slot online

L’offerta di extra in Buffalo Blitz non è vasta. C’è solo una funzione bonus, ma può essere davvero interessante grazie al potenziale alto numero di giri gratuiti e ai moltiplicatori jolly.

Funzione Giochi Gratuiti

Il simbolo scatter dei giochi gratuiti fa esattamente ciò che promette. Ottenendo 3 o più scatter in qualsiasi punto dei rulli durante lo stesso giro, si attiva la funzione Giochi Gratuiti. Come puoi immaginare, più scatter equivalgono a più giri gratuiti, fino a 100:

3 scatter : 8 giri gratuiti

: 8 giri gratuiti 4 scatter: 15 giri gratuiti

15 giri gratuiti 5 scatter : 25 giri gratuiti

: 25 giri gratuiti 6 scatter: 100 giri gratuiti

Nei giri gratuiti, tieni d’occhio il simbolo jolly rappresentato dal diamante. Questo simbolo mantiene le sue funzioni di sostituzione tipiche del gioco principale. Oltre a ciò, il jolly diamante ha il potere di moltiplicare in modo significativo le tue vincite. Questi moltiplicatori sono determinati casualmente e possono amplificare le tue vincite di 2x, 3x o 5x.

La funzione può essere nuovamente attivata: raccogliendo solo 2 simboli scatter, guadagnerai 5 giri aggiuntivi. Se invece ne ottieni 3 o più nello stesso giro gratuito, si attiverà una nuova serie di giri, che potranno essere 8, 15, 25 o 100. La bellezza di questa funzione è che può essere riattivata infinite volte, offrendoti potenzialmente un flusso ininterrotto di giri gratuiti.

Punti a favore e a sfavore di Buffalo Blitz

PRO CONTRO Vincite massime fino a 10.000 volte la puntata Solo una funzione bonus Uno dei primi slot con 4.096 modi per vincere Uno dei titoli più popolari di Playtech

I dati riepilogativi

RTP 95,96% Volatilità Alta Linee di pagamento 4096 linee Vincita massima X10000 volte la puntata Puntata minima 0,40 centesimi Puntata massima 80 euro Simboli pagamento basso Carte dall’A al 9 Simboli pagamento alto Buffalo, Puma, Procione, Orso e Alce Simbolo Jolly Diamante Funzione Bonus Giochi Gratuiti

Domande frequenti sulla slot machine Buffalo Blitz

Che significato ha il simbolo Buffalo in Buffalo Blitz?

Il Bufalo rappresenta il simbolo più prezioso del gioco. Se appare in sequenze vincenti, ha il potere di incrementare la tua puntata per linea fino a 300 volte.

Qual è l’intervallo di puntata in Buffalo Blitz?

In Buffalo Blitz, puoi scommettere da un minimo di 0,40 centesimi fino a un massimo di 80 euro per spin.

È possibile giocare a Buffalo Blitz su dispositivi portatili?

Assolutamente sì, Buffalo Blitz è stato progettato per funzionare perfettamente su tutti i dispositivi, sia fissi che mobili, come computer, tablet e cellulari. La sua versione per dispositivi mobili è fluida e reattiva.

Come si innesca la modalità dei Giri Gratuiti in Buffalo Blitz?

Per accedere ai Giri Gratuiti, è necessario raccogliere almeno 3 simboli scatter dei giochi gratuiti su qualsiasi parte dei rulli. La quantità di giri ottenuti dipenderà dal numero di simboli scatter raccolti: 3 scatter regalano 8 giri, 4 scatter offrono 15 giri, 5 scatter concedono 25 giri, mentre 6 scatter donano un incredibile totale di 100 giri gratuiti.

Quali sono l’RTP e il livello di volatilità di Buffalo Blitz?

Buffalo Blitz ha un RTP (Ritorno al Giocatore) del 95,96%, che si posiziona leggermente sotto la media del settore. La sua volatilità è definita come alta, suggerendo che, anche se le vincite potrebbero avvenire meno frequentemente, quando si verificano, sono generalmente di valore più elevato.