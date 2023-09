Guardians of Luxor è una slot prodotta da Red Rake Gaming, ispirata alla civiltà dell’Antico Egitto, e presenta una griglia 5×3 con 30 linee di pagamento fisse. Guardians of Luxor slot machine, gioca gratis e recensione completa di questa divertente slot a tema egizio.

Caratteristiche principali

Guardians of Luxor, offre la possibilità di vincere 3 jackpot fissi (minore, maggiore e grand) durante la funzione Scarabeo Sacro, che può essere attivata coprendo il terzo rullo con lo scarabeo sacro.

In questa slot machine online, presente nei migliori casinò online italiani, puoi scommettere da 0,30 centesimi, fino a 60 euro per giro. La vincita massima per questo gioco è di x844 della scommessa, l’RTP è del 95,4%, leggermente al di sotto della media dell’industria, mentre la volatilità risulta essere media.

Gioca a Guardians of Luxor Slot Gratis

Tema, colonna sonora e design della slot online

L’Egitto è stata una delle principali civiltà durante l’antichità, famosa per i suoi progressi architettonici e scientifici, ma non possiamo dimenticare la sua profonda mitologia. La grafica si adatta perfettamente al tema, è vivace ma non eccessivamente “brillante”. L'”esplorazione” inizia all’esterno dell’ingresso della tomba, dove potrai sentire il calore del sole ardente.

A lato e all’interno di una piramide, si trovano pile d’oro, mentre la colonna sonora si adatta al gioco ma è leggermente distrattiva con la sua melodia vivace.

I simboli della slot Guardians of Luxor

Nella slot Guardians of Luxor, ci sono 7 simboli regolari e diversi simboli bonus. Tra i simboli regolari di alto valore ci sono un triplo sette, un doppio sette, un singolo sette e una statua di falco con un sole. I simboli di basso valore includono una statua di falco, una croce d’oro e un occhio di Horus.

Per ottenere una vincita, devi allineare almeno 3 simboli uguali su una linea di pagamento in un giro, partendo dal primo rullo a sinistra. La tabella dei pagamenti varia in base alla tua scommessa totale; ad esempio, scommettendo 3 euro a giro, riceverai dai 3 euro ai 100 euro per 5 simboli uguali o combinazioni di simboli in una linea di pagamento.

Nel gioco base di Guardians of Luxor, potrai beneficiare dei simboli Wild, della funzione Osiris Wild Re-Spin e delle piramidi d’argento/d’oro. Il Wild può sostituire ogni altro simbolo regolare, eccetto quelli bonus. Quando Osiris compare sul rullo centrale, si espande diventando Wild e gli altri 4 rulli effettuano un re-spin.

Ottenendo 3, 4 o 5 piramidi d’oro su qualsiasi rullo in un giro, riceverai un premio fisso da x2, x10 o x200 della tua scommessa. Con 3-9 piramidi d’argento vicino alla prima linea di pagamento, avrai un premio fisso da x1 a x100 della tua scommessa.

Le funzioni e i bonus della slot online

Funzione Scarabeo Sacro

Se uno Scarabeo Sacro Wild atterra sul rullo centrale, si espanderà per riempire tutte e tre le posizioni. Questi rimarranno fissi mentre i rulli rimanenti faranno un re-spin tre volte.

Qualsiasi altro scarabeo che compare durante questi re-spin rimarrà fisso e resetterà il contatore a tre. Puoi vincere uno dei tre jackpot, il Minore, il Maggiore o il Grand, a seconda del numero di Scarabei ottenuti. Il valore di questi jackpot è mostrato sopra i rulli.

Funzione Osiris Wild

Se il Dio dei morti, Osiris, appare sul rullo centrale, si espanderà per coprirlo. Questo Wild espanso rimarrà fisso per un re-spin, offrendoti un’ulteriore opportunità di formare combinazioni vincenti.

Funzione Giri Gratuiti

Tre Scatter Anubis sui rulli 2, 3 e 4 ti porteranno ai Giri Gratuiti. Ma prima, dovrai scoprire quanti giri otterrai giocando a un gioco in stile “scegli e scopri”. Scegli tra venti serrature e aprile fino a quando non hai trovato tre numeri corrispondenti. Questo sarà il numero di Giri Gratuiti che riceverai.

Sono disponibili 5, 7, 10, 11, 15 o 20 Free Spins e tutte le vincite durante questo turno avranno un moltiplicatore di 2x o 3x applicato. Ancora una volta, tre scatter sui rulli centrali riattiveranno il turno con lo stesso numero di giri di quello iniziale.

Moltiplicatori di Scommessa

Ottenendo da tre a nove dei simboli piramide d’argento aumenterai il valore della tua scommessa fino a 100 volte. Da tre a cinque piramidi d’oro faranno lo stesso fino a 200 volte.

Se ottieni uno Scatter Ruota sui rulli 1, 3 e 5, apparirà una ruota della roulette e avrai un giro. I numeri sulla ruota sono moltiplicatori che saranno applicati al valore della tua scommessa per il giro successivo.

Punti a favore e a sfavore di Guardians of Luxor

PRO CONTRO Ottima grafica e animazioni RTP sotto la media La Ruota Bonus e la funzione Osiris Wild Re-Spin Tutte le altre funzioni bonus sono disattivate durante la modalità Free Spins. Modalità FREE SPIN con un moltiplicatore globale di x2 o x3 Puoi vincere fino a x844 della tua scommessa in questo gioco.

I dati riepilogativi di questa slot machine

RTP 95,4% Volatilità Medio-bassa Vincita massima X844 volte la puntata Puntata minima 0,30 centesimi Puntata massima 60 euro Linee di pagamento 30 linee Simbolo alto valore un triplo sette, un doppio sette, un singolo sette e una statua di falco con un sole. Simbolo basso valore una statua di falco, una croce d’oro e un occhio di Horus Simboli speciali Oniris (Wild), piramidi d’oro e piramidi d’argento Funzione speciale Scarabeo sacro Funzione speciale Oniris Wild Funzione speciale Giri Gratuiti Funzione speciale Moltiplicatori di scommessa

FAQ su Guardians of Luxor

Chi ha prodotto la slot “Guardians of Luxor”?

“Guardians of Luxor” è una slot creata da Red Rake Gaming, ispirata all’Antico Egitto.

Quante linee di pagamento offre “Guardians of Luxor”?

Questa slot presenta una griglia 5×3 con 30 linee di pagamento fisse.

Quali sono i jackpot disponibili nella funzione Scarabei Sacri?

Durante la funzione Scarabei Sacri, è possibile vincere uno dei tre jackpot fissi: Minore, Maggiore o Grand.

Quanto posso scommettere e quale è la vincita massima in “Guardians of Luxor”?

In “Guardians of Luxor”, puoi scommettere da 0,30 centesimi a 60 euro per giro. La vincita massima è di x844 della tua scommessa.

C’è una funzione di giri gratuiti in “Guardians of Luxor”?

Sì, tre Scatter Anubis sui rulli 2, 3 e 4 attiveranno la modalità Giri Gratuiti. Dovrai poi giocare a un mini-gioco per determinare il numero di giri gratuiti che riceverai. Durante questa modalità, tutte le vincite hanno un moltiplicatore di 2x o 3x applicato.