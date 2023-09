Goat Rush è l’ultima creazione di Fantasma Games, una slot machine dove le capre selvatiche ti portano in un’avventura ferroviaria unica. Goat Rush, gioca gratis online, recensione e trucchi.

Caratteristiche principali

Goat Rush slot machine online è ambientata in una miniera, le capre si manifestano sui carrelli del treno che scorrono sopra i rulli.

Quando vinci, queste capre possono cadere dai carrelli, mentre quelle presenti sulla griglia avanzano verso sinistra prima del successivo giro dei rulli. Anche se le capre non sono comuni nelle miniere, la loro capacità di consumare qualunque materiale organico potrebbe renderle utili fuori dalla miniera per mantenere la vegetazione sotto controllo.

La slot “Goat Rush” presenta 5 rulli, 3 righe e 20 linee di pagamento. Le puntate partono da 0,20 centesimi e possono arrivare fino a 60 euro. L’RTP, sfortunatamente, è del 94,32% e presenta una volatilità media. Una vincita al massimo potenziale ti potrebbe fruttare 3344 volte la tua scommessa iniziale.

Gioca a Goat Rush Slot Gratis

Tema, colonna sonora e design della slot online

Fantasma è rinomato per creare slot video caratterizzate da temi originali ed “Goat Rush” conferma questa tendenza. Questa slot ci immerge in un universo fantastico, abitato da singolari cercatori d’oro in missione alla scoperta di tesori nascosti.

Il contesto del gioco ci presenta un ambiente naturale dominato da maestose montagne che fanno da cornice ai rulli. Sotto la griglia scorre una ferrovia, mentre il terreno, ricoperto d’erba, è disseminato di antichi detriti. I rulli pendono da un binario sostenuto da due imponenti alberi, e con ogni spin, un treno di quattro carrelli fa la sua apparizione.

Alcuni di questi carrelli nascondono delle capre pronte a saltare in gioco ogni volta che si realizza una combinazione vincente. Per vincere, l’obiettivo è allineare almeno 3 simboli identici su una linea di pagamento, a partire dal rullo più a sinistra.

La particolarità di “Goat Rush” risiede anche nella sua versatilità: è una slot ottimizzata per la fruizione mobile. Gli appassionati possono immergersi in questa avventura dinamica e aspirare a ricche ricompense direttamente dai loro dispositivi, come smartphone o tablet.

La priorità di Fantasma è stata garantire una perfetta compatibilità mobile per “Goat Rush”, sfruttando le più innovative tecnologie. Infatti, il gioco è basato sulla tecnologia HTML5 e segue i criteri del design responsive, assicurando un’esperienza di gioco impeccabile su qualsiasi dispositivo.

Quale info sul provider

Con sede a Stoccolma, cuore pulsante del gioco online, Fantasma Games è una realtà emergente nel panorama dei fornitori di giochi d’azzardo online. Dal suo esordio nel 2017, l’azienda ha guadagnato riconoscimento grazie alla sua dedizione nello sviluppare prodotti che fondono aspetti dei videogiochi tradizionali con le caratteristiche tipiche delle slot da casinò.

Tra le loro iniziative spiccano progetti all’avanguardia legati ai giochi da casinò in realtà virtuale. Inoltre, sfruttando la tecnologia HTML5, Fantasma Games si assicura che ogni gioco da loro sviluppato sia fruibile su dispositivi mobili in ogni momento e ovunque. Data l’innovazione e la determinazione che l’azienda sta mostrando, Fantasma Games rappresenta sicuramente un nome da seguire attentamente per il futuro del settore.

I simboli della slot Goat Rush

I simboli che pagano di meno sono le figure delle carte da gioco: quadri, picche, fiori e cuori. Questi assegnano tra 1,25X e 1,5X la puntata per una combinazione di 5 simboli uguali. I simboli che pagano di più rappresentano 4 uomini di diverse età e abbigliamento.

Troverai un anziano dai capelli grigi, un giovane ragazzo, un uomo biondo con la barba e un’aria arrabbiata, e un uomo dai capelli scuri con una barba ancora più folta. Questi personaggi offrono tra 2X e 5X la puntata per una linea completa. Il Simbolo Wild, raffigurato da una capra, sostituisce tutti i simboli tranne lo Scatter.

Le funzioni e i bonus della slot online

Simbolo Wild (Jolly)

Il simbolo Wild è una capra che può comparire sui rulli attraverso la funzione Wild Cadente o la funzione Mistero. Le capre compaiono sui carrelli del treno sopra i rulli 2, 3, 4 e 5 e hanno la possibilità di cadere sui rulli ogni volta che si ottiene una vincita e si attiva la funzione Respin.

Respin con Moltiplicatore di Vincita

La funzione Respin si attiva ogni volta che si ottiene una vincita e continua fino a quando non si possono ottenere altre vincite. L’ammontare delle vincite iniziali e dei respin viene raccolto in un contatore di vincita e poi moltiplicato da un moltiplicatore di vincita quando la funzione termina. Il moltiplicatore parte da 1X e aumenta ogni volta che un Wild Ambulante lascia i rulli a sinistra.

I livelli del moltiplicatore nel gioco base sono 1X, 2X, 3X, 5X, 7X e 10X. Nei giri gratuiti, i valori sono 1X, 2X, 4X, 6X, 10X, 20X e 50X. Il moltiplicatore si azzera ogni volta che il Respin termina.

Wild Cadente

Tutte le posizioni di una combinazione vincente vengono marcate quando si attiva il Respin. Se c’è una capra Wild nel carrello sopra una posizione marcata, questa cadrà lì prima che i rulli si fermino. Se ci sono diverse posizioni marcate, il Wild cade nella posizione più in basso. Se un Wild Ambulante cammina sull’unica posizione marcata di un rullo, il Wild Cadente non verrà utilizzato.

Wild Ambulante

Tutti i Wild sui rulli si muovono di un passo verso sinistra all’inizio di ogni Respin. Ogni Wild Ambulante che supera il primo rullo aumenta il moltiplicatore di vincita di un livello.

Funzione Mistero

La Funzione Mistero può attivare casualmente il Modello Misterioso in qualsiasi giro. Può anche attivare il Wild Misterioso nei Giri Gratuiti.

Modello Misterioso

Il Modello Misterioso posiziona un modello casuale su 6 posizioni collegate. Cinque dei simboli riveleranno un simbolo pagante regolare casuale, e uno sarà un Wild.

Wild Misterioso

Posiziona casualmente da 1 a 3 Wild sui rulli. Il gioco continua come al solito dopo che i simboli vengono posizionati. Non è possibile attivare la funzione durante i Respin.

Giri Gratuiti

Atterrando 3 Simboli Scatter si attivano 10 Giri Gratuiti. Vengono giocati dopo il giro di gioco base e la funzione Respin. I giri gratuiti funzionano come nel gioco base, ma il moltiplicatore di vincita può raggiungere fino a 50X la puntata.

Ogni Scatter che atterra aggiunge un giro extra fino a un massimo di 15 giri aggiuntivi. Dopo ciò, lo Scatter non dà ulteriori benefici. La funzione continua fino a quando al giocatore non finiscono i giri.

Acquisto Bonus

I giri gratuiti sono in vendita per 65X la puntata. Puoi acquistare la funzione con un RTP del 94,32%.

Punti a favore e a sfavore di Goat Rush

PRO CONTRO Contatore di vincite potenziato dal Moltiplicatore Un potenziale “solo” di 3.344 volte la puntata Respin con wild ambulanti e wild cadenti L’RTP del 94,32% è ben al di sotto della media. Funzioni Modello Misterioso e Wild Misterioso Giri gratuiti con numerosi respin e wild misteriosi

I dati riepilogativi di questa slot machine

RTP 94,32% Volatilità media Vincita massima X3344 volte la puntata Linee di pagamento 20 linee Puntata minima 0,20 centesimi Puntata massima 60 euro Simboli che pagano meno Simboli carte: quadri, picche, fiori e cuori Simboli che pagano di più 4 uomini di diverse età e abbigliamento Simbolo Wild una capra Funzione speciale Respin con Moltiplicatore di Vincita Funzione speciale Wild Cadente Funzione speciale Wild Ambulante Funzione speciale Funzione Mistero Funzione speciale Modello Misterioso Funzione speciale Wild Misterioso Funzione speciale Giri Gratuiti Funzione speciale Acquisto Bonus

Domande frequenti sulla slot Goat Rush

Che cos’è “Goat Rush”?

“Goat Rush” è una slot machine video prodotta da Fantasma Games, ambientata in un mondo dove le capre selvatiche possono regalarti un’esperienza unica su un treno in una miniera. Il gioco presenta 5 rulli, 3 righe e 20 linee di pagamento con una puntata minima di 0,20 centesimi e una puntata massima di 60 euro.

Come funzionano le capre selvatiche nella slot?

Le capre appaiono sui carrelli del treno sopra i rulli. Quando si ottiene una vincita, le capre selvatiche possono cadere dai loro carrelli, e quelle già presenti sulla griglia si muoveranno di un passo verso sinistra prima che i rulli girino di nuovo.

Qual è il ritorno teorico al giocatore (RTP) di “Goat Rush”?

L’RTP di “Goat Rush” è del 94,32%, che si trova al di sotto della media per molte slot machine.

Ci sono delle funzioni speciali in “Goat Rush”?

Sì, “Goat Rush” offre diverse funzioni speciali come il Simbolo Wild rappresentato da una capra, la funzione Respin con Moltiplicatore di Vincita, Wild Cadente, Wild Ambulante, e varie Funzioni Mistero come Modello Misterioso e Wild Misterioso. Inoltre, è possibile ottenere dei Giri Gratuiti e la possibilità di acquistare un bonus.

Posso giocare a “Goat Rush” su dispositivi mobili?

Assolutamente sì! “Goat Rush” è ottimizzato per essere giocato su vari dispositivi, inclusi telefoni cellulari, tablet e computer desktop.