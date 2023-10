Lord of North” è una slot online realizzata da World Match. Ambientata nelle gelide terre del Circolo Polare Artico, questa slot online a cinque rulli e tre righe offre ben 243 linee di pagamento sempre attive, permettendo molteplici combinazioni vincenti ad ogni giro. Lord of North slot machine, gioca gratis, recensione e trucchi.

Caratteristiche principali

“Lord of North” ha un RTP (Ritorno al Giocatore) medio a lungo termine del 96,12%, rendendolo leggermente superiore alla media per giochi di questo tipo. La bassa volatilità indica che le vincite di valore inferiore dovrebbero essere frequenti, ma la vincita massima possibile potrebbe essere più modesta rispetto ad altri titoli, la puntata per giro varia da 0,50 a 200,00 euro.

Sono disponibili un totale di nove diversi livelli di puntata da scegliere, compresi tra il minimo e il massimo, con una vincita di 600 volte la puntata.

Fai attenzione al simbolo scatter dell’orso e al leopardo delle nevi, che pagano rispettivamente 15x e 10x la puntata totale se cinque di essi vengono abbinati sui rulli.

Un altro elemento da non perdere è il simbolo dei giri gratuiti, che viene attivato in un modo piuttosto originale. Il numero di giri gratuiti viene determinato da ciò che viene rivelato sotto il simbolo dei giri gratuiti che scegli dopo la loro comparsa sui rulli.

Gioca a Lord of North Gratis

Qualche informazione sul provider

World Match è un provider leader nel settore dei giochi online, noto per la sua vasta gamma di soluzioni di gioco d’azzardo digitale. Fondata agli inizi degli anni 2000, l’azienda ha stabilito la sua reputazione offrendo giochi di alta qualità, con grafiche eccellenti e funzionalità innovative.

I loro prodotti coprono una vasta gamma di categorie, compresi i giochi da casinò online, le slot machines e le soluzioni per scommesse sportive. Con un impegno costante per l’innovazione e l’aderenza agli standard di sicurezza e giustizia, World Match ha conquistato la fiducia di operatori e giocatori in tutto il mondo. La loro esperienza e dedizione nel fornire soluzioni di gioco d’avanguardia lo rendono un player chiave nell’industria globale del gioco d’azzardo online.

Tema, colonna sonora e design della slot online

Questo è un gioco dall’aspetto magnifico con una costante spolverata di neve visibile sia dietro che davanti ai rulli.

Le animazioni dei rulli sono molto fluide, con animazioni di vincita che appaiono piuttosto spettacolari. La tigre bianca selvaggia, ad esempio, ruggisce se contribuisce a realizzare delle vincite. Le grandi vincite sono anche sottolineate da una pioggia di diamanti che parte dal centro dello schermo.

La musica è un delicato brano ad archi che viene sopraffatto dai continui effetti sonori, specialmente quando il gioco è in modalità autoplay. Gli effetti sonori sono maestosi e rilevanti, ma l’equilibrio tra questi e la musica non è ben bilanciato.

I simboli della slot Lord of North

Nella slot machine “Lord of North”, i simboli che caratterizzano il gioco variano in termini di valore. I simboli che pagano meno sono rappresentati dalle classiche figure delle carte, ovvero A, K, Q e J. Per quanto riguarda i simboli di maggior valore, abbiamo tre rappresentanti della fauna del Nord: un gufo, un’aquila e un lupo.

Tra questi, l’Orso spicca come simbolo Scatter, capace di pagare fino a 15 volte la puntata se allineato correttamente. Un altro simbolo di rilievo è il Leopardo delle nevi, che funge da simbolo Wild, con una potenziale vincita che può raggiungere 10 volte la puntata. Questo simbolo speciale ha la capacità di sostituire tutti gli altri simboli, escludendo lo scatter, facilitando la creazione di combinazioni vincenti.

Questa varietà di simboli arricchisce l’esperienza di gioco, rendendo ogni spin avvincente e ricco di potenziale.

Giri Gratuiti nella Slot Machine Lord of North

La slot propone una ricca funzionalità legata ai giri gratuiti, unica funzione Bonus di Lord of North. Questa si attiva quando tre simboli dei giri gratuiti appaiono sui rulli. Una volta ottenuti, i giocatori hanno l’opportunità di cliccare su uno dei simboli apparsi per determinare il numero di giri gratuiti ricevuti.

Una particolarità è che, a seconda della scelta, potrebbe anche non essere assegnato alcun giro gratuito. Durante questa modalità, si conservano lo stesso livello di puntata e la disposizione delle linee di pagamento del gioco principale. Un plus è rappresentato dal fatto che tutte le vincite ottenute durante i giri gratuiti vengono moltiplicate per 2, amplificando così il potenziale di vincita.

Punti a favore e a sfavore

PRO CONTRO Ottima grafica e animazioni Vincita massima relativamente bassa Le vincite nelle girate gratuite sono raddoppiate La musica e gli effetti sonori non sono ben bilanciati. La bassa volatilità significa che le vincite sono frequenti.

I dati riepilogativi di questa slot machine

RTP 96,12% Volatilità Bassa Vincita massima X600 volte la puntata Linee di pagamento 243 linee Puntata minima 0,50 centesimi Puntata massima 200 euro Simboli di basso valore A, K, Q e J Simboli alto valore un gufo, un’aquila e un lupo Simbolo Scatter Un orso Simbolo Wild Leopardo delle nevi Funzione speciale Giri gratuiti

Domande frequenti sulla slot Lord of North

Cos’è la slot “Lord of North”?

La “Lord of North” è una slot machine online sviluppata da World Match. Ha cinque rulli e tre righe, e offre 243 linee di pagamento sempre attive. La slot è ambientata nelle gelide terre del Circolo Polare Artico.

Qual è il RTP della slot “Lord of North”?

La slot “Lord of North” ha un RTP (Ritorno al Giocatore) medio a lungo termine del 96,12%, che è leggermente superiore alla media per giochi di questo tipo.

Ci sono dei simboli speciali in questo gioco?

Sì, nella slot “Lord of North” l’orso funge da simbolo scatter e il leopardo delle nevi come simbolo wild. L’orso può pagare fino a 15 volte la puntata, mentre il leopardo delle nevi può raggiungere 10 volte la puntata.

Come vengono attivati i giri gratuiti nella slot “Lord of North”?

I giri gratuiti vengono attivati quando compaiono tre simboli dei giri gratuiti sui rulli. I giocatori possono poi cliccare su uno dei simboli per determinare il numero di giri gratuiti ricevuti.

Le vincite durante i giri gratuiti hanno un moltiplicatore?

Sì, tutte le vincite ottenute durante i giri gratuiti nella slot “Lord of North” vengono moltiplicate per 2, aumentando così il potenziale di vincita.