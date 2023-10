Money Train 4 è una nuova slot online da casinò di Relax Gaming, dove puoi goderti l’ultima edizione della loro amata serie Money Train. Fu nel 2019 che il primo treno fece la sua comparsa nel mondo dei giochi e, con il suo ingegnoso gioco bonus, si assicurò che questa fosse un’esperienza da non perdere. Money Train 4 slot machine gratis, consigli e trucchi.

Caratteristiche principali

La prima slot machine online Money Train offriva vincite fino a 20.000 volte la puntata. Negli anni successivi, il treno ha ricevuto una serie di miglioramenti che hanno progressivamente aumentato le vincite massime a 50.000X (Money Train 2), 100.000X (Money Train 3) e in questa versione, puoi ottenere vincite incredibili fino a 150.000 volte la puntata.

Numeri giganteschi sono sicuramente accattivanti, ma queste versioni sono anche state accompagnate da continui miglioramenti che hanno elevato l’esperienza di gioco volta dopo volta.

Money Train 4 è una slot video di Relax Gaming con 6 rulli e 6 righe. Una vincita si forma quando si ottengono 8 o più simboli (quelli che pagano di più) dello stesso tipo in qualsiasi posizione sui rulli, grazie al meccanismo di pagamento scatter. Puoi scegliere tra una puntata minima di 0,10 centesimi e una puntata massima di 6 euro.

Il gioco ha un RTP (Ritorno al Giocatore) che si attesta attorno alla media, con un RTP di default del 96,10%, ma gli operatori di gioco possono anche optare per uno degli RTP più bassi, che sono 94% o 90%, la volatilità del gioco è alta, con una frequenza di colpi pari a 20,14%.

Gioca Gratis a Money Train 4

Tema design e colonna sonora della slot Money Train 4

Ogni gioco della serie Money Train ha un tema distintivo, ma come suggerisce il titolo, il treno è sempre al centro dell’azione. Money Train 1 aveva ambientazione nel selvaggio West. Money Train 2 presentava uno stile steampunk con sfumature del vecchio West, mentre Money Train 3 aveva un aspetto decisamente futuristico.

In Money Train 4, un cataclisma ha devastato la Terra e ora i giocatori si ritrovano su un altro pianeta, dove un enorme treno futuristico e fortemente armato domina la scena.

Essendo l’ultimo capitolo di questa serie e avendo predecessori di grande successo, Relax Gaming ha dato il massimo in termini di grafica, animazioni e colonna sonora per questo gioco. Il design del gioco combina un tema steampunk con elementi western.

La classica locomotiva a vapore della prima edizione è stata notevolmente evoluta nel corso degli anni, e in questa versione è presentato un treno dal look futuristico.

Una battaglia incessante tra robot e umani fa da sfondo, e sulla destra dei rulli si può notare un robot impalato. Il gioco presenta una grafica nitida e dettagliata che ti immerge immediatamente nell’atmosfera, e una colonna sonora ricca e avvolgente aggiunge ulteriore profondità e atmosfera al gioco.

I simboli della slot online

I simboli che pagano di meno sono rappresentati dai diamanti, fiori, cuori e picche. Per ottenere una vincita, è necessario avere almeno 10 di questi simboli, e ciò frutterà una vincita compresa tra 0,4X e 0,5X la puntata. Se si ottengono 36 dello stesso simbolo, la vincita varia tra 100X e 125X la puntata. I simboli di valore medio sono una donna in blu e un uomo in verde.

Anche in questo caso, sono necessari almeno 10 simboli identici per ottenere una vincita, che sarà compresa tra 1X e 1,2X la puntata. Se compaiono 36 simboli uguali, la vincita varia tra 250X e 400X la puntata. I simboli che pagano di più sono un indiano in arancione e uno sceriffo in rosso.

Con almeno 8 simboli identici, si ottiene una vincita tra 1X e 1,2X la scommessa. Se si ottengono 36 dello stesso simbolo, la vincita sarà compresa tra 500X e 1000X la puntata. Il simbolo scatter del gioco è un quadrato con la scritta BONUS, e una volta attivato il gioco bonus, compariranno diversi simboli speciali, che verranno descritti nella sezione dedicata alle funzioni.

Funzioni e bonus della slot machine Money Train 4

Funzione Respin

La funzione respin può essere attivata alla fine di uno spin. In tal caso, il tipo di simbolo più presente sui rulli verrà bloccato nelle sue posizioni. Le altre posizioni eseguiranno poi un respin, dove potranno apparire solo simboli vuoti, il tipo di simbolo selezionato e i simboli moltiplicatori.

Riceverai un nuovo respin ogni volta che appare un moltiplicatore o il simbolo selezionato. Il moltiplicatore non rimarrà sui rulli ma verrà raccolto e successivamente applicato alla vincita al termine del round. ù

La funzione respin termina quando tutte le posizioni sono riempite con il simbolo selezionato o quando compaiono solo simboli vuoti, e ricevi una vincita con la combinazione vincente moltiplicata per il moltiplicatore.

Round Bonus Carrello dei Soldi

La funzione bonus “Carrello dei Soldi” si attiva quando appaiono 3 o più simboli scatter sui rulli. I simboli scatter presenti al momento dell’attivazione verranno bloccati e assumeranno un valore compreso tra 1X e 10X la puntata, e i simboli persistenti possono sostituire il simbolo scatter durante l’attivazione.

Successivamente, riceverai 3 respin e, ogni volta che appare un simbolo, il numero di respin torna a essere 3. I simboli che appaiono si bloccano in posizione, e se riempi una riga con simboli, ne otterrai una aggiuntiva.

Questo può succedere fino a 4 volte, per un totale di 8 righe, considerando che inizi con una configurazione di rulli 6X4. Se compaiono più simboli speciali, verranno attivati nell’ordine dalla riga superiore a quella inferiore, dalla posizione più a sinistra a quella più a destra.

Simboli Bonus – moltiplicatori da 1 a 10 sulla puntata.

Collezionista – assimila i valori mostrati.

Collezionista Persistente – funziona come il Collezionista, ma ad ogni turno.

Collezionista Vicino/Costante – accumula valori dalle caselle adiacenti.

Payer/Payer Costante – mostra un moltiplicatore e lo distribuisce agli altri simboli.

Payer Adiacente/Costante – opera come il Donatore ma solo per i simboli vicini.

Cecchino/Cecchino Costante – amplifica i moltiplicatori di altri simboli Premio.

Collezionista Payer/Costante – seleziona simboli, somma i loro moltiplicatori e distribuisce il totale.

Commerciante/Commerciante Costante – trasforma simboli Premio in altre funzionalità.

Negromante/Negromante Costante – riporta in gioco funzioni già attivate.

Mutaforma persistente – assume diverse funzionalità.

Liberatore – apre una fila chiusa.

Riavvio Plus – incrementa il numero dei respin di +1.

Potenziatore – eleva simboli alla loro forma costante.

Acquisto Funzione

La funzione di acquisto offre ai giocatori l’accesso al round bonus. Ci sono due scelte – 100x la scommessa per attivare la funzione, o 500x la scommessa per attivare la funzione con 1 simbolo Persistente.

Pro e contro della slot

Introduzione avvincente con ottima qualità audio e video Intervallo di RTP personalizzabile Giri gratuiti consecutivi nel gioco base con un moltiplicatore che aumenta. Troppo volatile per giocatori occasionali Giri gratuiti “Money Cart” con 20 simboli modificatori speciali Vinci fino a 150.000 volte la tua puntata

I dati riepilogativi di questa slot machine

RTP 96,10% – 94% – 90% Volatilità Alta Vincita massima x150000 volte la puntata Meccanismo di pagamento scatter paga ovunque Puntata minima 0,10 centesimi Puntata massima 6 euro Simboli che pagano meno diamanti, fiori, cuori e picche Simboli di valore medio una donna in blu e un uomo in verde Simboli che valgono di più indiano in arancione e uno sceriffo in rosso Simbolo SCATTER Un quadrato con la scritta BONUS Funzione speciale Funzione Respin Funzione speciale Round Bonus Carrello dei Soldi Funzione speciale Acquisto funzione

Domande frequenti sulla slot machine Money Train 4

Cos’è Money Train 4 e chi lo ha sviluppato?

Money Train 4 è l’ultima edizione della famosa serie di slot “Money Train” sviluppata da Relax Gaming. Questa versione offre la possibilità di ottenere vincite fino a 150.000 volte la puntata.

Qual è l’RTP di Money Train 4 e come varia?

Il gioco ha un RTP di default del 96,10%. Tuttavia, gli operatori di gioco hanno la possibilità di scegliere uno degli RTP più bassi, che sono 94% o 90%.

Come funziona il meccanismo di pagamento scatter in Money Train 4?

Per ottenere una vincita in Money Train 4, devi allineare 8 o più simboli (quelli che pagano di più) dello stesso tipo in qualsiasi posizione sui rulli, grazie al meccanismo di pagamento scatter.

In che ambientazione si svolge Money Train 4 e quali sono le sue caratteristiche grafiche?

Money Train 4 ha un’ambientazione su un pianeta post-apocalittico, con un enorme treno futuristico e fortemente armato al centro dell’azione. Il gioco combina un tema steampunk con elementi western e presenta grafica e animazioni di alta qualità con una coinvolgente colonna sonora.

Quali sono le principali funzioni e bonus della slot Money Train 4?

Tra le principali funzioni si trovano: la Funzione Respin, il Round Bonus “Carrello dei Soldi” con diversi simboli speciali come Collezionista, Donatore, Tiratore e altri. Inoltre, c’è l’opzione di acquistare l’accesso al round bonus.