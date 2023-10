Warrior Ways è una nuova slot machine da casinò prodotta da Hacksaw Gaming, dove possiamo immergerci in un’esperienza di gioco all’interno di una città futuristica ispirata al Giappone. È una città dove quattro diversi clan si sfidano costantemente nella speranza di diventare il clan dominante della città.

Le varie gang sono composte da potenti samurai e negli anni abbiamo visto molte slot emozionanti che mettono in risalto questi formidabili guerrieri. Warrior Ways slot machine, gioca gratis, recensione e consigli per giocare.

Caratteristiche principali

“Warrior Ways” è una slot video con 5 rulli, 4 righe e 1024 possibilità di vincita. Si può scegliere di fare una scommessa minima di 0,10 centesimi e una scommessa massima di 100 euro.

È una slot creata con diverse RTP (Return To Player), dove l’RTP di default è del 96,33%, ma può anche essere del 94,42%, 92,30% o 88,39% a seconda degli operatori di gioco. “Warrior Ways” presenta una volatilità alta e una frequenza di colpo del 27%, dove puoi vincere fino a 10.000 volte la tua scommessa.

Gioca Gratis a Warrior Ways Slot Machine Online

Tema design e colonna sonora della slot Warrior Ways

Questo titolo appare molto diverso dalla maggior parte delle altre slot online. I rulli sembrano più un gioco di carte collezionabili, con ciascun simbolo dei rulli in orientamento verticale piuttosto che orizzontale. Questo conferisce al gioco un aspetto davvero notevole.

La trama di quattro clan in guerra in una città giapponese futuristica potrebbe risultare eccessiva per molti giocatori che vogliono semplicemente immergersi nel gameplay, ma sicuramente attirerà un certo tipo di giocatori.

La grafica e le animazioni sono fantastiche, con duelli che sembrano più un videogioco di combattimento, contribuendo a dare a tutto ciò un aspetto che rimarrà impresso nella memoria.

La musica è una versione elettronica di alcune melodie tradizionali giapponesi, accompagnata da ottimi effetti sonori dei rulli, che si integrano perfettamente con la colonna sonora.

Ottimizzato per Dispositivi Mobili

La slot machine online “Warrior Ways” è stata realizzata utilizzando la moderna tecnologia HTML5. Ciò significa che puoi giocare alla slot su desktop, dispositivi mobili e tablet. La configurazione dei rulli funziona bene sia su iOS che su Android e le battaglie tra clan sono spettacolari da vedere anche su schermi più piccoli.

I simboli della slot online

I simboli che pagano di meno sono i loghi delle quattro gang nei colori rosso, blu, verde e giallo. Ottenendo 5 dello stesso tipo di simbolo paga 0,5 volte la scommessa.

I simboli che pagano di più sono i leader delle quattro gang nei colori rosso, blu, verde e giallo. Se ottieni 5 dello stesso tipo di simbolo, paga 1 volta la scommessa.

La maschera adornata d’oro è il simbolo jolly del gioco e ottenendo 5 di questo paga 50 volte la scommessa. Durante i giri puoi anche trovare i simboli VS, e anche due diversi simboli scatter che mostrano Clash e Conquest.

Funzioni e bonus della slot macchine Warrior Ways

Simbolo Jolly (Wild)

Questo simbolo può apparire solo nei giochi bonus Clash e Conquest, dove permette di ottenere più vittorie sostituendosi ad altri simboli paganti. Non si sostituirà ai simboli che pagano di più quando si determina se un duello viene attivato.

Clan

Ci sono quattro diversi clan all’interno di questa slot: il clan rosso, il clan blu, il clan verde e il clan giallo. Ogni clan ha un leader associato e un simbolo d’arma, e nel gioco bonus puoi anche vedere uno stendardo del clan associato.

Duello

Durante i giri puoi ottenere i simboli VS sui rulli 2, 3 e 4, e se posizioni un simbolo VS tra due leader di clan diversi, la funzione Duello viene attivata. Ai due leader di clan verrà assegnato uno dei moltiplicatori 1X, 2X, 3X, ecc. fino a 100X.

Quando il duello termina, il simbolo del leader del clan vincitore sostituirà i simboli del clan perdente, che potranno essere i simboli bassi, alti o entrambi.

Il simbolo VS verrà sempre sostituito dal simbolo del leader del clan vincitore. Ci può essere solo un duello per giro e il moltiplicatore del leader del clan vincitore verrà poi applicato a tutte le vittorie ottenute con i simboli appartenenti a questa gang.

Giochi Bonus

Ci sono due diversi giochi bonus ai quali puoi partecipare in questa slot: il gioco bonus Clash e il gioco bonus Conquest.

Clash

Se ottieni 3 simboli scatter di Clash contemporaneamente, il gioco bonus Clash verrà attivato. Questo gioco è diviso in due fasi: raccolta e scontro. Avrai a disposizione 3 giri e potrai ottenere simboli vuoti, VS o moltiplicatori del Clan.

Ogni volta che ottieni simboli VS o moltiplicatori del Clan, il numero di giri viene resettato a 3. I moltiplicatori del clan possono variare tra 2X e 100X e corrisponderanno a diversi clan. Quando finisci i giri, entrerai nella fase scontro, dove il numero di giri che ricevi è basato sul numero di simboli VS accumulati.

Conquest

Se ottieni 3 simboli scatter di Conquest, il gioco bonus Conquest viene attivato. Riceverai 10 giri gratuiti e ogni simbolo di Conquest che appare ti darà 1 giro gratuito extra. Durante i duelli in questo gioco bonus, lo stendardo del clan perdente viene danneggiato.

Quando danneggi uno stendardo due volte, tutti i simboli bassi e alti di quel clan scompariranno nei giri successivi, regalandoti 1 giro gratuito extra. Le tue possibilità di grandi vittorie aumenteranno man mano che elimini più clan.

Acquisto Bonus

Puoi scegliere di utilizzare la funzione di acquisto bonus per partecipare immediatamente a uno dei due diversi giochi bonus.

100X = Attivi il gioco bonus Clash, dove l’RTP aumenta al 96,44%.

400X = Attivi il gioco bonus Conquest, dove l’RTP aumenta al 96,51%.

Pro e contro della slot

PRO CONTRO 1.024 modi per vincere ad ogni giro Attenzione alle variazioni regolabili dell’RTP Gamma di funzioni emozionanti Grande vincita massima di 10.000

I dati riepilogativi di questa slot machine

RTP 96,33% – 94,42% – 92,30% – 88,39% Volatilità alta Vincita massima x10000 Linee di pagamento 1024 linee Puntata minima 0,10 centesimi Puntata massima 100 euro Simboli che pagano meno loghi delle quattro gang nei colori rosso, blu, verde e giallo Simboli che pagano di più i leader delle quattro gang nei colori rosso, blu, verde e giallo Simbolo Jolly maschera adornata d’oro Simboli Scatter Clash e Conquest Funzione speciale Clan Funzione speciale Duello Funzione speciale Giochi Bonus Funzione speciale Clash Funzione speciale Conquest Funzione speciale Acquisto Bonus

Domande frequenti sulla slot machine Warrior Ways

Cos’è “Warrior Ways”?

“Warrior Ways” è una slot machine a tema samurai, ambientata in una città giapponese futuristica dove quattro clan si sfidano per il dominio. È stata prodotta da Hacksaw Gaming e ha 5 rulli, 4 righe e 1024 possibilità di vincita.

Quali sono le scommesse minime e massime?

Si può scommettere un minimo di 0,10 centesimi e un massimo di 100 euro.

Quale è l’RTP di “Warrior Ways”?

L’RTP di default è del 96,33%. Tuttavia, ci sono variazioni che possono essere del 94,42%, 92,30% o 88,39%, in base agli operatori di gioco. Inoltre, l’RTP può aumentare acquistando i giochi bonus: 96,44% per Clash e 96,51% per Conquest.

Come funziona il gioco bonus?

Ci sono due giochi bonus: Clash e Conquest. Nel gioco Clash, il giocatore raccolge moltiplicatori e simboli VS fino alla fase di scontro. Nel gioco Conquest, si ricevono giri gratuiti e la possibilità di eliminare clan per ottenere ulteriori giri gratuiti.

Quali sono i simboli principali del gioco?

I simboli principali sono i loghi dei quattro clan, i leader di ogni clan e una maschera d’oro che funge da jolly. Durante i giri, possono anche apparire i simboli VS e due diversi simboli scatter: Clash e Conquest.