Bison Blocks è una nuova slot machine da casinò online di Stakelogic, dove hai l’opportunità di incontrare il potente bisonte in un’avventura di gioco emozionante. Bison Blocks slot machine online: gioca gratis e top recensione.

Caratteristiche principali

Bison Blocks è una video slot con 6 rulli e 4 righe. Quando si verificano 3 cascate consecutive, le righe aumentano a 6. Questa variazione nel numero di righe fa sì che le 4096 possibilità di vincita iniziali possano arrivare fino a 46656 modi per vincere.

Puoi scegliere di effettuare una puntata minima di 0,20 o una puntata massima di 100. Il gioco è stato creato con un RTP leggermente al di sotto della media, con un RTP del 96,05%. Bison Blocks ha una volatilità alta, dove puoi vincere fino a 15000 volte la tua puntata.

Gioca Gratis a Bison Blocks slot machine online

Tema e colonna sonora della slot

Il tema della slot Bison Blocks è ispirato al bisonte americano. Contrariamente alle aspettative, l’ambientazione dei rulli non richiama le solite location associate a questo tema, ma evoca piuttosto un’atmosfera da foresta incantata invece che da natura selvaggia o catena montuosa.

La colonna sonora rafforza questa percezione, avendo toni che ricordano momenti drammatici di una favola. Visivamente, la slot ha delle reminiscenze Maya, evidenziate dalle teste di bisonte in pietra posizionate ai lati dei rulli e dai blocchi utilizzati come simboli.

Qualche info in più sul provider

Stakelogic è un provider di slot machine di spicco nel settore iGaming, noto per le sue slot online di alta qualità.

La loro collezione comprende 87 titoli, offrendo una varietà di slot classiche e video slot 3D. Questi giochi si distinguono per la loro varianza medio-alta e un Return To Player (RTP) che oscilla tra il 96% e il 97%.

Una caratteristica distintiva di Stakelogic è la sua abilità nel creare giochi con immagini e animazioni spettacolari, spesso con un elemento 3D. L’azienda è una sussidiaria di Greentube e fa parte di NOVOMATIC Interactive, due nomi riconosciuti nel mondo del gioco d’azzardo online. I loro giochi sono compatibili sia con desktop che con dispositivi mobili, garantendo un’esperienza di gioco fluida e accessibile.

Con una reputazione solida per l’affidabilità e l’integrità, Stakelogic è un partner prezioso per molti operatori di casinò online che cercano di arricchire la loro offerta con giochi di slot di alta qualità

I simboli della slot

Nella slot video online Bison Blocks crei una combinazione vincente atterrando 3 o più simboli dello stesso tipo su rulli adiacenti a partire dal rullo più a sinistra. I simboli vincenti rimarranno poi sui rulli mentre i simboli non vincenti vengono rimossi.

I simboli che pagano di meno sono le carte di diamanti, picche, fiori e cuori. Se crei una vittoria con 6 dello stesso tipo di simbolo, essa dà tra 0,7X e 1X la puntata.

I simboli che pagano di più sono i bisonti dei colori verde, blu, viola e rosso. Se crei una vittoria con 6 dello stesso tipo di simbolo, essa dà tra 1,5X e 10X la puntata. La W dorata è il simbolo jolly, e il bisonte scolpito nella pietra con la scritta Free Spins è il simbolo scatter. È ora di scoprire cosa fanno le funzioni.

Performance e Visualizzazione di Bison Blocks

La slot mobile Bison Blocks utilizza l’ultima tecnologia HTML5 per garantire un funzionamento fluido su tutti i dispositivi, come cellulari, PC, laptop e/o tablet.

Le grafiche appaiono eccellenti su schermi più piccoli, ma considerando la possibilità che si attivino 6 righe, personalmente preferisco giochi con una dimensione di bobina più grande su uno schermo più ampio.

Funzioni e Bonus della slot

Simbolo Jolly

Il simbolo jolly del gioco aiuta a creare più combinazioni vincenti sostituendosi ad altri simboli paganti, eccetto per i simboli scatter.

Cascata

Quando si forma una combinazione vincente, viene attivata la funzione cascata. I simboli vincenti rimangono quindi sui rulli mentre i simboli non vincenti vengono rimossi. Se la vincita aumenta atterrando un nuovo simbolo dello stesso tipo, la funzione cascata continua. Questo processo prosegue finché una vincita viene estesa o una nuova viene creata tramite la cascata.

Giri Gratuiti

Se si ottengono 3 o più simboli scatter durante le cascate, viene attivata la funzione dei giri gratuiti. A seconda se si ottengono 3, 4, 5 o 6 simboli scatter, si ricevono rispettivamente 10, 12, 14 o 16 giri gratuiti. I simboli scatter che compaiono esplodono durante le cascate e vengono raccolti in un contatore per liberare posizioni per l’atterraggio di altri simboli. Se si ottengono 3 o più simboli scatter durante il gioco bonus, si ricevono 5 giri gratuiti extra.

All’inizio, si riceve un moltiplicatore di vincita 1X e ogni cascata successiva lo aumenta di 1X. Questo moltiplicatore viene poi applicato alle vincite create. Se si formano 3 vincite consecutive, la configurazione dei rulli aumenterà a 6X6 fornendo 46656 modi per vincere durante quel giro specifico.

Puntata Super

È possibile attivare la Puntata Super al costo del 100% in più della propria scommessa e quindi aumentare le possibilità di attivare la funzione dei giri gratuiti ottenendo più simboli scatter. Questo costo aggiuntivo non raddoppierà la tabella dei pagamenti.

Acquisto Bonus

Se desideri usufruire immediatamente della funzione dei giri gratuiti, puoi utilizzare l’opzione di acquisto bonus. Puoi quindi scegliere tra le seguenti opzioni e fare quanto segue:

100X = Attivi la funzione dei giri gratuiti e ricevi 10 giri gratuiti.

150X = Attivi la funzione dei giri gratuiti e ricevi 12 giri gratuiti.

200X = Attivi la funzione dei giri gratuiti e ricevi 14 giri gratuiti.

250X = Attivi la funzione dei giri gratuiti e ricevi 16 giri gratuiti.

175X = Attiverai casualmente una delle quattro opzioni sopra elencate.

Pro e Contro della slot

PRO CONTRO Accumulo di cascate di simboli vincenti Attenzione alla alta volatilità Giri gratuiti con moltiplicatore di vincita progressivo Vincita fino a 15000 volte la puntata

I valori della slot Bison Blocks

RTP 96,05% Volatilità alta Vincita massima x15000 Linee di pagamento Da 4096 a 46656 modi di vincere Puntata minima 0,10 centesimi Puntata massima 100 euro Simboli che pagano meno le carte di diamanti, picche, fiori e cuori. Simboli che pagano di più bisonti dei colori verde, blu, viola e rosso Simbolo Jolly W dorata Simbolo Scatter bisonte scolpito nella pietra con la scritta Free Spins Funzione speciale Cascata Funzione speciale Giri Gratuiti Funzione speciale Puntata super Funzione speciale Acquisto Bonus

Domande frequenti sulla slot machine Bison Blocks

Cos’è “Bison Blocks” e come funziona?

“Bison Blocks” è una slot machine di Stakelogic che presenta 6 rulli e 4 righe. Con 3 cascate consecutive, le righe possono aumentare a 6, offrendo da 4096 fino a 46656 modi per vincere. La puntata varia da 0,20 a 100, e ha un RTP del 96,05% con una volatilità alta, permettendo di vincere fino a 15000 volte la tua puntata.

Qual è il tema di “Bison Blocks”?

La slot è ispirata al bisonte americano ma presenta un’ambientazione che evoca una foresta incantata piuttosto che una natura selvaggia. La colonna sonora ha toni drammatici simili a una favola e visualmente presenta reminiscenze Maya con teste di bisonte in pietra e blocchi come simboli.

Chi ha creato “Bison Blocks”?

“Bison Blocks” è stata creata da Stakelogic, un fornitore di spicco nel settore iGaming. Fanno parte di NOVMATIC Interactive e sono noti per le loro slot online di alta qualità, spesso con un elemento 3D e compatibilità sia con desktop che con dispositivi mobili.

Quali sono i principali simboli del gioco?

I simboli di valore inferiore sono le carte (diamanti, picche, fiori, cuori) che offrono vincite da 0,7X a 1X la puntata per 6 simboli uguali. I simboli di valore maggiore sono i bisonti colorati, offrendo da 1,5X a 10X la puntata per 6 simboli uguali. Ci sono anche il simbolo jolly “W dorata” e il simbolo scatter raffigurante un bisonte scolpito con la scritta “Free Spins”.