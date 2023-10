Hula Balua è una slot machine online, sviluppata da ELK Studios. Nel gioco Hula Balua, gli sviluppatori del gioco, invitano i giocatori in un affascinante viaggio verso il paradiso tropicale delle Hawaii. Hula Balua slot machine: recensione completa e gioca gratis.

Caratteristiche principali

In Hula Balua slot machine online, il gioco è caratterizzate dallo stile estetico distintivo di ELK Studios, le immagini rappresentano perfettamente il tema tropicale del gioco.

Hula Balua è strutturato con una griglia 6×6, incorporando un sistema di pagamento scatter. Questa slot ad alta volatilità offre un RTP fisso del 94% e una vincita massima che arriva ad un impressionante 25.000 volte la tua puntata. Le puntate possono variare da 0.20 centesimi a 100 euro.

Gioca Gratis a Hula Balua slot machine online

Fornitore di Slot Online ELK Studios

ELK Studios è un protagonista di spicco nell’industria dei giochi online, rinomato per il suo approccio sofisticato alla progettazione di slot. Innovano costantemente, offrendo esperienze di gioco coinvolgenti ed immersive per i giocatori di tutto il mondo.

Con un portfolio che vanta slot di alta qualità, visualmente sbalorditive, che fondono un gameplay gratificante con temi avvincenti, ELK Studios continua a rivoluzionare il mondo dei casinò online, stabilendo nuovi standard ad ogni nuovo rilascio.

Compatibilità Mobile

La compatibilità mobile è un fattore vitale per le slot online, e numerosi fornitori di giochi hanno adottato misure per garantire un gameplay fluido sui dispositivi mobili.

Nel caso di Hula Balua, il gioco è stato appositamente progettato per essere compatibile con dispositivi mobili, tra cui smartphone e tablet.

Per garantire un’esperienza ottimale, ELK Studios utilizza la tecnologia HTML5, che consente al gioco di adattarsi a diverse dimensioni e risoluzioni dello schermo. Di conseguenza, i giocatori possono godere delle stesse funzionalità e del gameplay, indipendentemente dal fatto che stiano giocando su un computer desktop o su un dispositivo mobile.

Design, Sound e Grafica di Hula Balua Slot

La slot Hula Balua è ambientata su uno sfondo bellissimo, un grande corpo d’acqua che ricorda una laguna con una cascata, molta vegetazione e una piccola casa hawaiiana visibile sul lato della griglia. Probabilmente, la ragione dietro a questo è rappresentare una località più isolata.

L’audio scelto da ELK Studios per la slot non è necessariamente hawaiano, ma è adatto per una slot a tema giungla. La grafica nel gioco è abbastanza buona, la slot funziona in modo fluido, ci sono effetti speciali ogni volta che si forma una vincita, e piccoli insetti luminosi si possono vedere volare sulla griglia.

Quello che mi ha colpito di più, tuttavia, è il fatto che lo sfondo scelto non è fermo, e si può vedere la cascata che si muove sullo sfondo.

I simboli della slot online

I simboli di basso valore nel gioco Hula Balua sono perfettamente in linea con il tema. Si tratta di frutti verdi, gialli e rosa. Questi frutti offrono pagamenti che vanno da 0,10x a 5x la scommessa.

I simboli di alto valore sono rappresentati da una varietà di frutti tagliati: un kiwi, un mango, metà del frutto rosa e un frutto a forma di stella. Questi simboli offrono pagamenti significativamente più elevati, che vanno da 0,20x a 200x la scommessa.

ELK Studios ha anche arricchito il gioco con i simboli Wild, che possono sostituire qualsiasi altro simbolo di pagamento regolare per formare combinazioni vincenti. Inoltre, se una combinazione vincente è composta esclusivamente da simboli Wild, questa paga come il simbolo più prezioso del gioco.

Funzioni e bonus della slot

Redrop Appiccicosi

Una volta attivata, questa funzione seleziona un simbolo pagante e lo fa aderire ai rulli. Tutti i simboli corrispondenti sullo schermo rimangono bloccati in posizione.

Se durante un redrop appaiono ulteriori simboli appiccicosi corrispondenti o jolly, viene assegnato un redrop extra e le vincite vengono pagate quando non vengono più colpiti simboli corrispondenti o jolly durante il redrop.

I simboli appiccicosi possono essere potenziati e i simboli redrop appiccicosi possono avere dimensioni di 1×1, 2×2 o 3×3.

Redrop di Elmo

Elmo attiva questa funzione, facendo spostare Elmo di una colonna verso sinistra ad ogni redrop. Durante questo movimento, un numero casuale di simboli jolly viene posizionato sulla griglia. I jolly rimangono in posizione fino a quando Elmo non lascia la griglia o viene utilizzato in una combinazione vincente.

Moltiplicatori

Quando i simboli atterrano in una configurazione quadrata o rettangolare, si fondono per formare simboli più grandi. Questi grandi simboli generano moltiplicatori pari al numero di piccoli simboli che coprono. Se un grande simbolo contribuisce a una vittoria, il suo moltiplicatore viene aggiunto al moltiplicatore generale, che viene applicato a tutte le vittorie.

I grandi simboli possono fondersi ulteriormente in simboli ancora più grandi quando sono adiacenti e corrispondenti. Ogni volta che i grandi simboli si fondono in simboli più grandi, viene aggiunto un moltiplicatore aggiuntivo al moltiplicatore generale.

Il moltiplicatore generale rimane attivo fino a quando non si verificano più vincite. Inoltre, se si creano spazi vuoti sotto un grande simbolo, questi verranno riempiti con simboli dello stesso tipo.

Gioco Bonus

Quando i giocatori ottengono 3, 4, 5 o 6 simboli bonus, vincono rispettivamente 6, 8, 10 o 12 free drop. Se 2 simboli bonus sono collegati verticalmente, si trasformano in simboli Super bonus.

Il gioco Super bonus garantisce la presenza di grandi simboli su ogni free drop. Il moltiplicatore generale rimane attivo durante i free drop. Inoltre, ottenere 2, 3, 4, 5 o 6 simboli bonus durante il gioco bonus attiva ulteriori 4, 6, 8, 10 o 12 free drop.

X-iter

Attivando l’X-iter, i giocatori possono scegliere tra le seguenti opzioni:

Caccia al Bonus: pagando 3x la scommessa, i giocatori possono comprare un turno di gioco con una maggiore probabilità di attivare un bonus.

pagando 3x la scommessa, i giocatori possono comprare un turno di gioco con una maggiore probabilità di attivare un bonus. Grande Simbolo: pagando 10x la scommessa, si ottiene un turno di gioco con la garanzia di grandi simboli.

pagando 10x la scommessa, si ottiene un turno di gioco con la garanzia di grandi simboli. Redrop Appiccicosi: pagando 25x la scommessa, si offre un turno di gioco con redrop appiccicosi.

pagando 25x la scommessa, si offre un turno di gioco con redrop appiccicosi. Compra Bonus: pagando 100x la scommessa, è possibile acquistare il gioco bonus.

pagando 100x la scommessa, è possibile acquistare il gioco bonus. Super Bonus: pagando 200x la scommessa, si acquisisce il gioco super bonus.

Pro e Contro della slot

PRO CONTRO Inclusione di un gioco bonus Basso RTP (Ritorno al Giocatore) Vittoria massima fino a 25,000x la scommessa Opzione X-iter disponibile Presenza di moltiplicatori

I Valori della Slot

RTP 94% Volatilità alta Vincita massima X25000 meccanica di pagamento sistema di pagamento scatter Puntata minima 0,20 centesimi Puntata massima 100 euro Simboli basso valore frutti verdi, gialli e rosa Simboli di alto valore un kiwi, un mango, metà del frutto rosa e un frutto a forma di stella Funzione speciale Redrop Appiccicosi Funzione speciale Redrop di Elmo Funzione speciale Moltiplicatori Funzione speciale Gioco Bonus Funzione speciale X-iter

Domande frequenti sulla slot machine Hula Baula

Quali sono le caratteristiche principali della slot Hula Balua?

Hula Balua è una slot machine video a 6×6 sviluppata da ELK Studios, con un RTP fisso del 94%. Questa slot ad alta volatilità offre una vincita massima limitata a un impressionante 25.000 volte la tua puntata, con puntate che possono variare da 0.20 centesimi a 100 euro.

Hula Balua è compatibile con i dispositivi mobili?

Sì, Hula Balua è stato appositamente progettato per essere compatibile con dispositivi mobili, tra cui smartphone e tablet. ELK Studios utilizza la tecnologia HTML5, che consente al gioco di adattarsi a diverse dimensioni e risoluzioni dello schermo.

Quali sono i simboli presenti nella slot Hula Balua?

I simboli di basso valore nel gioco Hula Balua sono frutti verdi, gialli e rosa. I simboli di alto valore sono rappresentati da una varietà di frutti tagliati: un kiwi, un mango, metà del frutto rosa e un frutto a forma di stella. Ci sono anche simboli Wild che possono sostituire qualsiasi altro simbolo di pagamento regolare per formare combinazioni vincenti.

Quali funzioni e bonus sono presenti nella slot Hula Balua?

Hula Balua offre diverse funzioni e bonus tra cui Redrop Appiccicosi, Redrop di Elmo, Moltiplicatori, Gioco Bonus e l’opzione X-iter. Quest’ultima consente ai giocatori di scegliere tra diverse opzioni come la Caccia al Bonus, il Grande Simbolo, i Redrop Appiccicosi, l’acquisto del Bonus o del Super Bonus.

Qual è il massimo che si può vincere con la slot Hula Balua?

La vincita massima con la slot Hula Balua è un impressionante 25.000 volte la tua puntata.

Vuoi scoprie altre recensioni delle slot machine online e giocare gratis?