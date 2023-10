Sei pronto per iniziare un viaggio alla ricerca di Shangri La? Desideri questo luogo sacro con conoscenze segrete? Se la risposta è sì, allora unisciti ai cercatori nella slot di Hidden Valley. Hidden Valley slot machine online: gioca gratis e top recensione.

Caratteristiche principali

l viaggio in questa slot Hidden Valley, con 5 rulli e 40 linee di pagamento è alimentato da Quickspin. Lungo il tuo cammino verso questo luogo mitico, incontrerai molti ostacoli, ma potrebbe valerne la pena. Secondo la leggenda, una volta arrivato lì, vivrai in armonia con te stesso, con gli altri esseri umani e con la natura.

Le scommesse sono fisse su tutte le 40 linee, ma puoi scommettere da 0,60 centesimi a 45 euro per linea, per una vincita massima di x300 la tua puntata iniziale.

Puoi anche moltiplicare la tua scommessa per attivare moltiplicatori wild più grandi e migliori. Ci sono quattro diversi livelli di scommessa:

Scommessa base: moltiplicatori x1 e x2

Scommessa base x .5: moltiplicatori da x2 a x4

Scommessa base x .75: moltiplicatori da x3 a x6

Scommessa base x 3: moltiplicatori da x4 a x10

È disponibile una funzione di autoplay per un massimo di 1000 giri, e puoi impostare sia i limiti di perdita che i limiti di vittoria singoli. Puoi anche velocizzare le cose con la funzione turbo.

“L’RTP (ritorno al giocatore) delle slot Hidden Valley di Quickspin è del 96.47%. È anche una slot di volatilità bassa, il che significa che incasserai premi più bassi rispetto alla tua slot media ma si verificheranno molto più frequentemente.

Gioca Gratis a Hidden Valley slot machine online

Tema e colonna sonora della slot

Il tema della slot Hidden Valley è la valle di Shangari La. Molti chiamano l’isola misteriosa e nascosta, ma l’unico mistero della montagna sembra essere che in realtà non esiste.

Il nome Shangari La in cinese significa un paradiso immaginario che è lontano dalla vista comune. Shangari La è stato usato per la prima volta nel 1933 quando un artista di romanzi scrisse della bellezza del luogo immaginario che, secondo lui, si trova ad ovest delle montagne Kunlun della Cina.

Lo sviluppatore del gioco ha fatto un ottimo lavoro nel dare vita alle descrizioni della valle. I rulli si trovano davanti ai piedi della montagna con una porta che conduce alla valle. I due viaggiatori che hanno trovato la valle per caso e la guida alla valle sono i personaggi principali della slot.

Scalare le colline per trovare i rulli potrebbe non essere confortevole in contrasto con il gioco diretto. Ecco alcuni punti da ricordare quando si gioca a questa slot machine.

Hidden Valley di Quickspin presenta grafiche impressionanti disegnate in stile fumetto con un tocco di fantasia. Con una vivace gamma di colori, Hidden Valley è senza dubbio una slot online accattivante che ti terrà impegnato mentre fai girare i rulli. Una colonna sonora avventurosa suona in sottofondo con effetti sonori magici quando ottieni combinazioni vincenti.

Slot di Hidden Valley su Dispositivi Mobili – Android, iPhone e Tablet

Puoi giocare a Hidden Valley e a qualsiasi altra slot del provider Quickspin direttamente dal tuo tablet o smartphone. Anche quando giochi sul tuo dispositivo mobile, avrai la stessa identica esperienza di gioco che sul tuo computer desktop, con grafica vivace e gameplay fluido. Non devi nemmeno scaricare alcun software per provare questo gioco.

Qualche info sul provider Quickspin

Quickspin è un noto provider di software per giochi online con sede in Svezia. Dal suo lancio nel 2012, l’azienda si è rapidamente affermata come uno dei marchi più affidabili e innovativi nel settore.

Quickspin si concentra principalmente sulla produzione di slot machine online di alta qualità. Le slot di Quickspin sono famose per la loro grafica straordinaria, il gameplay fluido e le funzioni bonus innovative. L’azienda ha un catalogo di giochi impressionante, con titoli popolari come “Big Bad Wolf”, “Sakura Fortune” e “Hidden Valley”.

Una delle caratteristiche più notevoli di Quickspin è la loro attenzione al dettaglio. Ogni gioco è sviluppato con un tema unico e una grafica accattivante che cattura l’attenzione dei giocatori. L’azienda utilizza anche algoritmi matematici avanzati per garantire che ogni gioco offra un gameplay equo e trasparente.

Quickspin è anche noto per la sua funzione di puntata flessibile, che permette ai giocatori di adattare le loro puntate a seconda del loro budget. Inoltre, l’azienda offre una gamma di funzionalità speciali come i moltiplicatori e i giri gratuiti, che aggiungono un ulteriore livello di eccitazione ai loro giochi.

In termini di sicurezza, Quickspin è totalmente affidabile. L’azienda è licenziata e regolamentata dalla UK Gambling Commission e dalla Malta Gaming Authority, due delle autorità di licenza più rispettate nel settore dei giochi d’azzardo online.

I simboli della slot

La tabella dei pagamenti della slot di Hidden Valley mescola i simboli classici del vecchio gioco con i suoi nuovi e più adatti personaggi. Alla fine di minor valore, ci sono simboli di carte dall’Asso al numero 10.

Il loro basso pagamento è giustificato dal fatto che si verificano frequentemente, dandoti la possibilità di ottenere delle vincite decenti. Gli altri 5 personaggi sono creature iconiche della immaginaria valle nascosta. Questi includono lo Yak, l’Aquila, la guida chiamata Sherpa e poi i viaggiatori maschili e femminili, e sono i simboli che pagano di più.

Funzione Wild Moltiplicatori

I simboli wild moltiplicatori del gioco raddoppiano o triplicano i pagamenti da ogni spin a seconda del valore su di essi. Prima del gioco, sei autorizzato a scegliere l’intervallo di moltiplicatori che appariranno sui rulli. Vedi l’intervallo sottostante:

Livello 1: moltiplicatori 1x-2x

Livello 2: moltiplicatori 2x-4x

Livello 3: moltiplicatori 3x-6x

Livello 4: moltiplicatori 4-10x

Giri Gratis della Slot Hidden Valley

Per attivare il round di giri gratis, devi ottenere 3 dei bonus scatter della ruota su una linea di pagamento. Quando ciò accade, vedrai l’ingresso della valle. Lì farai girare la ruota bonus per ottenere ulteriori simboli wild e altri omaggi.

Se sei fortunato, uno dei personaggi umani potrebbe trasformarsi in un simbolo wild. Con almeno 2 wild durante questo round bonus, ottieni ulteriori giri gratis e più wild. Il round bonus termina quando hai esaurito il numero di giri gratis disponibili.

PRO e Contro della slot

PRO CONTRO Immagini splendidamente realizzate Nessun jackpot Adatto ai dispositivi mobili La disposizione insolita dei rulli aggiunge interesse

I Valori della slot

RTP 96,47% Volatilità Bassa Linee di pagamento 40 linee Vincita massima X300 Puntata minima 0,60 centesimi Puntata massima 45 euro Simboli basso valore simboli di carte dall’Asso al numero 10. Simboli alto valore lo Yak, l’Aquila, la guida chiamata Sherpa e poi i viaggiatori maschili e femminili Funzione speciale Funzione Wild Moltiplicatori Funzione speciale Giri Gratis della Slot Hidden Valley

Domande frequenti sulla slot machine Hidden Valley

Quali sono le puntate minime e massime che posso fare nella slot Hidden Valley?

Le puntate sono fisse su tutte le 40 linee, ma puoi scommettere da 0,60 centesimi a 45 euro per linea. Questo ti dà la possibilità di vincere fino a 300 volte la tua puntata iniziale.

Come funziona la funzione moltiplicatore wild nella slot Hidden Valley?

Prima di iniziare il gioco, sei autorizzato a scegliere l’intervallo di moltiplicatori che appariranno sui rulli. Ci sono quattro diversi livelli:

Livello 1: moltiplicatori 1x-2x

Livello 2: moltiplicatori 2x-4x

Livello 3: moltiplicatori 3x-6x

Livello 4: moltiplicatori 4-10x

Questi moltiplicatori possono raddoppiare o triplicare i pagamenti da ogni spin a seconda del valore su di essi.

C’è una funzione di giri gratuiti nella slot Hidden Valley?

Sì, per attivare il round di giri gratis, devi ottenere 3 dei bonus scatter della ruota su una linea di pagamento. Durante questo round, puoi ottenere ulteriori simboli wild e altri bonus.

Posso giocare alla slot Hidden Valley sul mio dispositivo mobile?

Sì, la slot Hidden Valley è disponibile sia per i dispositivi desktop che mobili. Puoi giocare direttamente dal tuo smartphone o tablet senza la necessità di scaricare alcun software aggiuntivo.

Chi è il provider della slot Hidden Valley?

La slot Hidden Valley è stata sviluppata da Quickspin, un rinomato provider di software per giochi online basato in Svezia. Quickspin è conosciuto per le sue slot machine di alta qualità con grafica straordinaria, gameplay fluido e funzioni bonus innovative.