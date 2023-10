La slot 8 Golden Dragon Challenge di Reel Kingdom è un gioco a tema asiatico per quanto riguarda la grafica, ma presenta un insieme insolito ed entusiasmante di funzioni che si combinano come yin e yang. 8 Golden Dragon Challenge slot online gratis, trucchi e recensione completa.

Caratteristiche principali

Nel gioco base di 8 Golden Dragon Challenge, l’azione si svolge su una griglia di gioco 5×3 con 10 linee di pagamento. Le vincite regolari delle linee pagano da sinistra a destra, a partire dal lato più a sinistra della matrice.

L’RTP (Return to Player) di punta del gioco 8 Golden Dragon Challenge è del 96,02%, vicino alla media del settore. Tuttavia, questo gioco è disponibile anche in versioni con RTP del 95,01% e del 94,02%, quindi assicurati di verificarlo prima di giocare.

La volatilità è alta e la vincita massima di 8 Golden Dragon Challenge è x8.800 volte, con una puntata di gioco che varia dai 0,10 centesimi fino ai 250 euro.

Gioca Gratis a 8 Golden Dragon Challenge

Reel Kingdom – Sviluppatore di Slot

Reel Kingdom, uno studio partner del più affermato Pragmatic Play, è rapidamente salito alla ribalta quando ha lanciato il suo ormai famoso Big Bass Bonanza nel 2020. Questo ha generato una delle serie di slot più di successo nella storia delle slot online.

Hanno più di 40 slot a loro nome in totale, ma ovviamente non tutte le uscite sono un grande successo.

Tema design e colonna sonora

La slot 8 Golden Dragon Challenge presenta un tema asiatico a tutto tondo se mai ce ne fosse uno, e offre un mix colorato di simboli e una griglia incorniciata da tipica architettura orientale. Alberi di ciliegio fioriscono sullo sfondo, e la griglia è riempita con draghi di diversi colori oltre al dragone d’oro scatter.

I draghi, alcune persone credono che queste creature siano realmente esistite in qualche momento del passato, mentre la maggior parte ti dirà che non sono altro che leggenda. Quello che non è in dubbio, tuttavia, è che compaiono costantemente nelle slot online – di solito seduti su enormi tesori d’oro!

Le immagini trasudano opulenza, con abbondanti elementi dorati che contribuiscono a un’esperienza lussuosa e tematicamente coerente. Lo sfondo e i simboli sono intricati e dettagliati. La colonna sonora accompagna armoniosamente il gameplay con effetti sonori ben adatti che arricchiscono l’esperienza.

I simboli della slot

I simboli di basso valore sono rappresentati da carte da gioco che vanno dal 9 all’Asso. Il 9, il 10 e il J hanno un moltiplicatore di scommessa di 0,5x, 1x o 2x per 3, 4 o 5 simboli corrispondenti.

Il Q e il K offrono un moltiplicatore di 1x, 2x o 5x per 3, 4 o 5 simboli corrispondenti, mentre l’Asso offre un moltiplicatore di 2x, 5x o 10x per lo stesso numero di simboli corrispondenti.

I simboli di alto valore sono rappresentati da emblemi di Draghi in rosso, verde e blu. Il Drago Rosso offre un moltiplicatore di scommessa di 5x, 20x, 50x o 100x per 2, 3, 4 o 5 simboli corrispondenti.

Il Drago Verde offre un moltiplicatore di 2x, 10x, 20x o 50x per lo stesso numero di simboli corrispondenti, mentre il Drago Blu offre un moltiplicatore di 1x, 5x, 10x o 20x.

Il simbolo scatter è rappresentato dal Drago d’Oro. Quando ne atterri tre, attivi il Mini Slot Bonus.

Bonus e Funzioni Speciali di 8 Golden Dragon Challenge

Scommessa Ante

Puoi attivare la funzione Scommessa Ante tra qualsiasi giro di gioco base, ma questa opzione non è disponibile in tutte le giurisdizioni. Mantenere la scommessa Ante attiva significa che paghi il 50% in più per giro, il che aumenta le tue possibilità di round bonus di un importo non specificato.

Bonus Slot Machine Mini

Hai bisogno di 3 scatter del drago d’oro in vista (solo rulli 1, 3 e 5) per attivare il Round Bonus della Mini Slot, ed è il più vicino che tu possa arrivare a una funzione di giri gratuiti di 8 Golden Dragon Challenge.

La griglia regolare viene sostituita da 8 mini slot, e girano per atterrare vuoti o simboli del drago. I simboli del drago devono atterrare solo parzialmente in vista per contare come un simbolo, tuttavia, ma i simboli parzialmente in vista devono allinearsi adiacenti per contare come una vittoria.

Ogni drago 1/3 che si allinea come una vittoria da 3 del genere premia 1x la puntata, e le mini slot vincenti girano di nuovo.

Le mini slot non vincenti vengono bloccate per il resto della funzione, mentre le mini slot vincenti continuano a girare indefinitamente fino a quando vengono bloccate. La tua vincita totale si accumula al centro della griglia, e la funzione prosegue finché hai mini slot attive a girare.

Bonus Busta

Il Bonus Busta si ottiene quando atterri una vincita della mini slot in cui almeno uno dei rulli fa atterrare il simbolo del drago completamente in vista.

Questo aggiunge +1 al moltiplicatore totale per il Bonus Busta, mentre 2 draghi completi in vista aggiungono +3, e 3 draghi completi in vista aggiungono +8 al moltiplicatore. Il Bonus Busta apre 8 buste con premi in denaro casuale fino a 10x, e ogni premio viene incrementato dal moltiplicatore ottenuto tramite il bonus delle mini slot.

Acquisto Bonus di 8 Golden Dragon Challenge

I giocatori idonei possono approfittare della funzione Acquisto Bonus, e questo ti costerà 100x la puntata nella slot 8 Golden Dragon Challenge.

L’RTP rimane invariato se acquisti la funzione, e il tasso di successo organico è 1 su 117 giri. Questo è ben al di sotto della media secondo i nostri numeri, il che è positivo, ma capisci che l’acquisto della funzione non garantisce il Bonus Busta.

Pro e Contro della slot

PRO CONTRO Vinci fino a x8.800 Gamma RTP personalizzabile Mini Slot con accumulo di moltiplicatori Busta con premi in denaro potenziati

I valori della slot

RTP 96,02% – 95,01% – 94,02% Volatilità alta Vincita massima X8800 Linee di pagamento 10 linee Puntata minima 0,10 centesimi Puntata massima 250 euro Simboli basso valore carte da gioco che vanno dal 9 all’Asso Simboli alto valore Draghi in rosso, verde e blu Scatter Drago d’Oro Funzione speciale Scommessa Ante Bonus speciale Slot Machine Mini Bonus speciale Bonus Busta Funzione speciale Acquisto Bonus di 8 Golden Dragon Challenge

Domande frequenti sulla slot machine 8 Golden Dragon Challenge di Reel Kingdom

Di che tipo di gioco si tratta 8 Golden Dragon Challenge?

8 Golden Dragon Challenge è una slot machine prodotta da Reel Kingdom. Si svolge su una griglia di gioco 5×3 con 10 linee di pagamento e presenta un tema asiatico. Le vincite regolari delle linee pagano da sinistra a destra.

Qual è l’RTP di 8 Golden Dragon Challenge?

L’RTP (Return to Player) di punta di 8 Golden Dragon Challenge è del 96,02%, che è vicino alla media del settore. Tuttavia, il gioco è disponibile anche con RTP del 95,01% e del 94,02%, quindi è importante verificarlo prima di giocare.

Qual è la vincita massima che posso ottenere in 8 Golden Dragon Challenge?

La vincita massima in 8 Golden Dragon Challenge è di 8.800 volte la tua scommessa.

Cosa rappresentano i simboli in 8 Golden Dragon Challenge?

I simboli di basso valore sono rappresentati da carte da gioco che vanno dal 9 all’Asso, mentre i simboli di alto valore sono rappresentati da draghi di vari colori. Il simbolo scatter è rappresentato dal Drago d’Oro e attiva il Mini Slot Bonus quando ne atterri tre.

Quali funzioni speciali offre 8 Golden Dragon Challenge?

8 Golden Dragon Challenge offre diverse funzioni speciali tra cui la funzione Scommessa Ante, il Bonus Slot Machine Mini e il Bonus Busta. C’è anche la possibilità di acquistare il bonus per 100 volte la tua scommessa.