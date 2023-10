Blackbeard Battle Of the Seas è una slot con tema pirata prodotta da Bulletproof, che presenta una serie di modificatori casuali e due diversi giochi bonus. Blackbeard Battle Of the Seas: gioca gratis e recensione completa, di questa divertente slot macchine online.

Caratteristiche Principali

La slot machine Blackbeard Battle of the Seas si svolge su una matrice standard di rulli 5×3, dove le combinazioni vincenti si ottengono atterrando 3 o più simboli corrispondenti su rulli adiacenti a partire da quello più a sinistra lungo 20 linee di pagamento fisse, tranne per quello che paga di più, che paga a partire da 2 simboli uguali e oltre.

La volatilità della slot è media-alta, la vincita massima di Blackbeard Battle of the Seas è piuttosto bassa, essendo limitata a soli 2.148 volte la puntata, che sicuramente non è qualcosa che ti aspetteresti data la promettente meccanica di gioco.

Per quanto riguarda il valore RTP di Blackbeard Battle of the Seas, si attesta di default al 96%, che è una media solida. Tuttavia, esistono intervalli di RTP.

È un gioco adatto a ogni tipo di giocatore, sia scommettitori a bassa posta che high-rollers. I livelli di scommessa variano da 0,20 centesimi al minimo fino a 400 euro al massimo, offrendo molte opzioni tra cui scegliere.

Gioca Gratis a Blackbeard Battle Of the Seas

Qualche info sul provider Bulletproof Games

Bulletproof Games è uno sviluppatore di giochi di slot che, nonostante la sua giovane età nel settore dell’iGaming, sta già facendo un’impressione significativa. Fondato nel 2018, lo studio ha dimostrato un enorme potenziale, distinguendosi per la sua capacità di fornire prodotti di alta qualità adatti a una vasta gamma di gusti.

I giochi di Bulletproof sono noti per la loro grafica accattivante, gameplay innovativo e funzioni bonus uniche, tutti elementi che contribuiscono a creare un’esperienza di gioco coinvolgente per i giocatori. Un esempio eccellente è la slot “Blackbeard Battle of the Seas”, che combina un tema avvincente di pirati con una serie di caratteristiche interessanti.

Nonostante la sua breve storia, Bulletproof Games ha già stabilito una solida reputazione per la sua affidabilità e l’integrità dei suoi giochi. Con un futuro promettente, Bulletproof Games è sicuramente uno sviluppatore di slot da tenere d’occhio.

Tema e Design di questa slot online

Quando si parla di tema e design, questa slot machine sembra inizialmente calcare acque familiari, impiegando il tema dei pirati, collaudato e spesso utilizzato nell’industria delle slot. Il gioco si apre con lo stesso Blackbeard che si erge in modo sfidante su un barile alla destra della griglia dei rulli, puntando la sua pistola come se sfidasse i giocatori a far girare i rulli.

L’ambientazione si svolge su una nave pirata di legno, circondata dai mari aperti, che contribuisce efficacemente a creare un’atmosfera avventurosa. La griglia dei rulli è incorniciata da legno invecchiato, che aggiunge un tocco di realismo. Sebbene la grafica possa sembrare elementare se paragonata a titoli di successo come Cursed Seas, lo sviluppatore riesce a offrire un’esperienza pirata distintamente allegra, piuttosto che intimidatoria.

È evidente che gli sviluppatori hanno optato per un approccio più nostalgico piuttosto che moderno e sfavillante. La resa cartone animato di Blackbeard, lo sfondo semplice ma accogliente, e il suono ambientale sottile delle onde che si infrangono si combinano per offrire un mondo pirata accogliente, piuttosto che minaccioso.

Quindi, anche se potrebbe non vincere premi per il design all’avanguardia, le immagini e gli effetti sonori del gioco contribuiscono a un’esperienza complessivamente coinvolgente, rimanendo fedeli allo spirito bucaniere del gioco.

I simboli di Blackbeard Battle Of the Seas

Nella slot Blackbeard Battle of the Seas, ci imbattiamo in una varietà di simboli suddivisi in due categorie. I simboli di basso valore sono rappresentati dai classici semi delle carte: cuori, quadri, fiori e picche, che, se appaiono in una combinazione di 3, 4 o 5, pagano rispettivamente 0.2x, 1x o 5x la puntata.

Passando ai simboli di alto valore, troviamo in ordine crescente i pappagalli affidabili, i teschi, i forzieri del tesoro e il logo del gioco.

Un pappagallo in una combinazione di 3, 4 o 5 paga rispettivamente 1x, 2x o 10x la puntata. Il teschio paga 1x, 5x o 10x la puntata per una combinazione di 3, 4 o 5. Il forziere del tesoro paga 2x, 8x o 15x la puntata se appare in una combinazione di 3, 4 o 5. Il logo del gioco è il simbolo che paga di più, offrendo 0.2x, 2.5x, 10x o 25x la puntata per una combinazione di 2, 3, 4 o 5 simboli.

Per aiutarti a realizzare combinazioni vincenti, la slot include anche simboli Wild, rappresentati da monete. Questi possono apparire su tutti i rulli e sostituire qualsiasi altro simbolo regolare per formare combinazioni vincenti. Tuttavia, non hanno un valore proprio.

Bonus e Funzioni Speciali di Blackbeard Battle of the Seas

Teschi Volanti

Mentre i rulli girano, possono apparire casualmente tre teschi che sovrapporranno la griglia, offrendo ai giocatori di tentare la fortuna e scegliere uno per determinare il modificatore per quel giro, che può essere uno dei seguenti:

5 dello stesso tipo – viene garantito l’atterraggio di una o più combinazioni di cinque simboli corrispondenti.

– viene garantito l’atterraggio di una o più combinazioni di cinque simboli corrispondenti. Grande Vittoria – garantisce una grande vittoria.

– garantisce una grande vittoria. Super Wild – aggiunge da 1 a 3 Super Wild a rulli casuali. I Super Wild si espandono e coprono interamente i rulli.

– aggiunge da 1 a 3 Super Wild a rulli casuali. I Super Wild si espandono e coprono interamente i rulli. Gioco Bonus – aggiunge 3 simboli bonus ai rulli per concedere l’accesso al bonus.

Simboli Bonus

Blackbeard stesso appare sui rulli sotto forma di simbolo bonus, o Scatter, ed è la chiave per attivare i giri gratuiti di Blackbeard Battle of the Seas. I simboli di Blackbeard sono disponibili solo sui rulli 1, 3 e 5. Quando tre pirati atterrano contemporaneamente su qualsiasi giro base, si trasformano in simboli Pick, e i giocatori devono selezionarne uno per rivelare un gioco bonus, che può essere la Battaglia Marina o i Super Giri.

Battaglia Marina

Nel gioco bonus Battaglia Marina, i giocatori devono affrontare fino a quattro pirati nemici, e l’obiettivo è distruggere le loro navi e rubare i loro tesori. Si tratta rispettivamente di Bill Bones, Capitan Scallywag, Ammiraglio McKraken e Long John Silver. Il bonus Battaglia Marina offre un numero illimitato di giri gratuiti, che si completano solo dopo aver sconfitto tutti e quattro i nemici o dopo che la nave del giocatore è affondata.

I rulli funzionano in modo simile al gioco base durante la funzione, ma ci sono due diversi Wild disponibili, ovvero i Wild di Blackbeard e il Wild del pirata nemico corrente. Entrambi sostituiscono tutti gli altri simboli come i normali Wild, ma i Wild nemici, per essere onesti, fanno più danni.

Ciascuno dei nemici ha 3 punti vita, e tu inizi con 7 HP. Per ogni Wild di Blackbeard che appare, un cannone sparerà alla nave nemica infliggendo 1 danno. Una volta che la nave del nemico è stata colpita 3 volte, affonda, e procedi al livello successivo affrontando un nuovo avversario.

Allo stesso modo, subisci un colpo per ogni Wild nemico che appare sui rulli, e una volta subiti 7 danni, la tua nave affonda e i giri gratuiti terminano. Ricorda che i tuoi HP non si resettano quando entri in una nuova battaglia. Nel caso in cui i Wild di Blackbeard e i Wild nemici atterrano contemporaneamente, allora Blackbeard spara per primo. È possibile che sia Blackbeard che la nave nemica affondino nello stesso giro.

Sconfiggere i pirati nemici aumenta il valore del moltiplicatore per i giri gratuiti. Inizi con un moltiplicatore 1x, ma sconfiggendo Billy, Scallywag e McKraken aumenti il valore a 2x, 3x e 5x rispettivamente. Infine, se l’ultimo nemico viene sconfitto, viene assegnato un ulteriore premio in denaro di 50x la puntata, e poi i giri gratuiti terminano.

Super Giri

Il prossimo bonus, a sua volta, non è così complicato. Se la funzione Super Giri viene rivelata tramite la scelta del bonus, i simboli bonus di attivazione si trasformano in Sticky Super Wilds, che coprono interamente i rulli 1, 3 e 5. Quindi, viene assegnato un numero casuale di giri gratuiti, da 3 a 10.

Funzione Acquisto

La funzione di acquisto del bonus di Blackbeard Battle of the Seas offre ai giocatori l’opportunità di attivare immediatamente il bonus. Per un costo fisso di 80 volte la puntata, viene attivato un giro con 3 simboli bonus garantiti, e viene assegnato a caso il bonus Battaglia Marina o Super Giri.

Pro e Contro della slot

PRO CONTRO Quattro diversi modificatori casuali del gioco base Vincita massima relativamente bassa Emozionante bonus Battaglia Marina Intervallo dell’RTP Profittevoli Super Giri

I valori della slot

RTP 96% Volatilità Medio-Bassa Vincita massima x2.148 volte la puntata Linee di pagamento 20 linee Puntata minima 0,20 centesimi Puntata massima 400 euro Simboli pagamento basso semi delle carte: cuori, quadri, fiori e picche Simboli pagamento alto pappagalli affidabili, i teschi, i forzieri del tesoro e il logo del gioco Simbolo Wild Monete Funzione speciale Teschi Volanti Funzione speciale Battaglia Marina Simboli speciali Simboli Bonus Funzione speciale Super Giri Funzione speciale Funzione acquisto

Domande frequenti sulla slot machine Blackbeard Battle Of the Seas

Qual è la volatilità e l’RTP della slot Blackbeard Battle of the Seas?

La volatilità della slot Blackbeard Battle of the Seas è media-alta. Il gioco ha un RTP (Return to Player) predefinito del 96%, che è una media solida, ma esistono intervalli di RTP.

Qual è la vincita massima possibile

La vincita massima di Blackbeard Battle of the Seas è limitata a 2.148 volte la puntata. Nonostante la meccanica di gioco promettente, la vincita massima è piuttosto bassa.

Quali sono le funzioni speciali nella slot Blackbeard Battle of the Seas?

Blackbeard Battle of the Seas offre diverse funzioni speciali, tra cui:

Teschi Volanti: Questi possono apparire casualmente durante i giri, offrendo modificatori casuali come 5 dello stesso tipo, Grande Vittoria, Super Wild, o Gioco Bonus.

Battaglia Marina: È un gioco bonus che offre un numero illimitato di giri gratuiti. Durante questa funzione, devi affrontare fino a quattro pirati nemici e rubare i loro tesori.

Super Giri: È un altro gioco bonus che viene attivato tramite la scelta del bonus. I simboli bonus di attivazione si trasformano in Sticky Super Wilds, e viene assegnato un numero casuale di giri gratuiti, da 3 a 10.

Quali sono le opzioni di scommessa

Blackbeard Battle of the Seas è adatto a tutti i tipi di giocatori, dagli scommettitori a bassa posta ai high-rollers. I livelli di scommessa variano da un minimo di 0,20 centesimi fino a un massimo di 400 euro, offrendo molte opzioni tra cui scegliere.

Cosa succede durante la funzione di acquisto del bonus in Blackbeard Battle of the Seas?

La funzione di acquisto del bonus offre ai giocatori l’opportunità di attivare immediatamente il bonus. Per un costo fisso di 80 volte la puntata, viene attivato un giro con 3 simboli bonus garantiti. Successivamente, viene assegnato a caso il bonus Battaglia Marina o Super Giri.