Per vincere giocando a blackjack, bisogna stare attenti a non commettere questi quattro errori, che possono compromettere il nostro bankroll. Strategia blackjack: quattro errori da evitare assolutamente per non uscire dal tavolo da gioco senza più nessuna fiches.

Conoscere le regole prima di giocare al tavolo da gioco

Sembrerà strano, ma molti giocatori si siedono al tavolo da gioco di blackjack senza conoscere appieno le regole del gioco e molte volte non sanno che esistono tante varianti di questo splendido gioco di carte.

Lo scopo del gioco è sempre lo stesso, avvicinarsi o centrare il numero 21, ma diverse regole del tavolo possono cambiare. Quindi prima di sedersi a giocare, cerchiamo di capire se il regolamento è lo stesso dove giochiamo nel nostro casinò preferito.

Non giocare a blackjack da ubriachi o sotto effetto di sostenze stupefacenti

Purtroppo a molti giocatori d’azzardo, piace giocare quando hanno assunto molto alcool, o ancora peggio dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Giocare ad un gioco a soldi reali, non in un buono stato di forma sia fisica che mentale, non è affatto una buona idea, perchè si perde il contatto con la realtà e soprattutto si possono andare incontro a errori di gioco che possono costare molto caro al vostro bankroll.

Il Croupier non è il problema se non vincete

Altro errore da evitare assolutamente giocando a blackjack è quello di pensare che il croupier che vi stà distribuendo le carte, possa influenzare le vostre vincite o perdite al tavolo da gioco.

Molto spesso, il giocatore si lascia influenzare da scaramanzie che vanno a modificare il suo gioco, ma che in realtà non centrano nulla con l’esito delle probabilità di vincita, come un numero di carte fortunato (esempio 7 -8 – 9 ecc…) o giocare sempre allo stesso tavolo o contro lo stesso croupier.

Se perdete e non è la vostra serata, salutate e andate via

Non tutte le serate sono uguali, anche giocando al blackjack, o ad altri giochi come la roulette o il poker. Se una serata inizia male, ed avete già perso una buona fetta del vostro bankroll, non dovete per forza recuperarlo nella stessa serata, con il rischio di perderlo tutto.

Il nostro consiglio se giocate ad un casinò online o a uno fisico, è quello di alzarvi dal tavolo o spegnere in computer e andare via e dedicare il vostro tempo per fare altro.