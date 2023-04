La roulette è sicuramente uno dei giochi d’azzardo più amati al mondo sia nei casinò tradizionali che nei casinò online. La sua fortuna si deve a poche regole molto semplici da apprendere e che quindi facilitano la diffusione di questo splendido gioco d’azzardo. Oggi vogliamo spiegarvi le regole base del gioco della Roulette.

Le regole base per giocare alla Roulette

La Roulette è un gioco molto semplice e prevede il lancio di una pallina all’interno di una ruota, suddivisa in 37 settori, i numeri che vanno dallo 0 al 36 nella versione europea, mentre in quella usata in America, la ruota è suddivisa in 38 settori, perchè è presente oltre allo 0 anche il doppio 0.

Ad ogni numero è associato un coloro o rosso o nero, tranne per i numeri 0 e 00 (nella versione americana) che sono di colore verde.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione

Il gioco inizia al lancio della pallina da parte del croupier

Il croupier lancia la pallina all’interno della ruota in direzione opposta, la pallina gira fino a cadere su un numero estratto e quello sarà il numero vincente.

I giocatori nel frattempo possono puntare sul tavolo disposto di fronte al croupier e scommettere sul numero che verrà selezionato. All’interno del tavolo da gioco si trovano i numeri su cui scommettere, mentre nella parte esterna si possono puntare sulle giocate come il colore estratto o se il numero sia pari o dispari ecc…

Una volta uscito il numero dalla ruota, il croupier pagherà i giocatori che hanno vinto e toglierà tutte le altre fiches presenti sul tavolo da gioco, per iniziare la nuova partita.

Quali sono le principali puntate che si possono fare ad un tavolo da Roulette?

Le puntate interne che si possono fare durante una giocata alla Roulette sono le seguenti:

Pieno : si gioca su numero secco che paga 35 volte la posta;

: si gioca su numero secco che paga 35 volte la posta; Cavallo : la puntata a cavallo fra due numeri, paga 17 volte la posta;

: la puntata a cavallo fra due numeri, paga 17 volte la posta; Terzina : la puntata di tre numeri adiacenti sul tavolo e paga 11 volte la posta;

: la puntata di tre numeri adiacenti sul tavolo e paga 11 volte la posta; Carrè : la scommessa su quattro numeri paga 8 volte la puntata;

: la scommessa su quattro numeri paga 8 volte la puntata; Sestina: la puntata su sei numeri vicini paga 5 volte la posta.

Le puntate esterne, ovvero quelle non sul numero estratto, possono essere piazzate sulla griglia esterna della Roulette: