POY 2022. Il Player of the Year italiano per quanto riguarda I tornei di poker live, è Fausto Tantillo, anche se il primo degli italiani è solo il 189° al mondo!

POY 2022: in Italia il migliore è Fausto Tantillo

Il Player Of The Year italiano del 2022 è Fausto Tantillo che ha sbaragliato un agguerrita concorrenza, su tutti quella di Andrea Ricci che dopo aver vinto questo titolo nel 2021 si ferma al 2° posto nel 2022. Il pro palermitano però ha gatto la differenza con 25 ITM in tornei live e la vittoria dell’anello alle WSOP Circuit dello scorso marzo a Rozvadoc dove ha portato a casa anche due tavoli finali nei Side event. Giocatore che già seguivamo da tempo online, nel 2022 Tantillo ha fatto il salto di qualità

Meritatissimo anche il 3° posto raggiunto da Giuliano Bendinelli che a Barcellona ha vinto il Main Event EPT, ed è solo il terzo italiano nella storia a riuscirci. Al 4° posto Gianluca Speranza che ha fatto sfaceli nella prima parte dell’anno solare, fino alla vittoria del High Roller EPT Montecarlo in un 2022 che lo ha visto primeggiare anche con un braccialetto WSOP, ma nell’evento online che non gli fa guadagnare punti in questa statistica.

Infine al 5° posto citiamo un altro italiano che nel 2022 ha fatto il botto, Fabio Peluso che ha vinto il braccialetto WSOPE a Rozvadov e un anello WSOPC ad Amsterdam ed è andato vicino a vincere anche il Main Event France Poker Series di Montecarlo a fine aprile.

Top 10 azzurra

1-Fausto Tantillo 2.263 punti

2-Andrea Ricci 2.222

3-Giuliano Bendinelli 2.169

4-Gianluca Speranza 2.078

5-Fabio Peluso 2.042

6-Alessio Isaia 1.956

7-Claudio Di Giacomo 1.875

8-Simone Andrian 1.844

9-Demetrio Camminata 1.756

10-Filippo Rangone 1.731