Mercato Poker Online Agosto 2023. Andiamo a vedere i dati elaborati da agimeg per quanto riguarda il mercato del poker online in Italia. Ad agosto, il mese estivo e delle ferie per eccellenza, i tornei non solo reggono, ma incrementano, mentre a calare è il cash game.

Mercato Poker Online Agosto 2023: Tornei

Secondo agimeg.it nel mese di agosto appena concluso i giocatori italiani hanno fatto crescere la spesa del settore del +12,7% per quanto riguarda il poker online a torneo. Ad agosto dello scorso anno la spesa era stata di 7,9 milioni di euro, mentre nell’ottavo mese di quest’anno è stata di 8,4 milioni di euro.

A fare la parte del leone è sempre Pokerstars con quasi il 40% della raccolta, segue Lottomatica al 16,2% come singolo operatore ma riunendo il circuito iPoker, che ha in Sisal e Snai gli operatori più importanti, si arriva quasi ad un testa a testa con Pokerstars.

Mercato Poker Online Agosto 2023: Cash Game

Il settore del poker cash game online in Italia ha perso, nel mese di agosto, oltre il 7% della spesa rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il settore è passato infatti dai 5,5 milioni di euro spesi ad agosto 2022 ai 5,1 milioni del mese appena concluso.

Anche qui Pokerstars svetta col 41.4% del mercato, seguita ad ampia distanza da E-Play24 e Lottomatica ma, rispetto allo scorso anno, sono da annoverare le prestazioni di Admiral Sport, Newgioco, Microgame, Vincitù, Betaland, Domusbet, Replatz, Scommettendo, Sportbet e Scommesseitalia.