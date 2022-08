Poker Online MTT 23 Agosto 2022, vediamo come si è concluso il final day del Sunday Special e gli altri tornei principali del lunedì su Pokerstars.

Poker Online MTT 23 Agosto 2022: Poldo181109 vince il Sunday Special

Si riprendeva con I 71 players left in lotta per il torneo di poker online più ricco della domenica, il Sunday Special. Il migliore alla fine è Poldo181109 che porta a casa €10.152 dopo un deal con milan2297 e autonomy1704. Non mancano anche i nomi importanti come juampisale5 ma anche Gasparotto10, primo eliminato dal final table dove arrivano ad un passo anche IfAc2gUd2WiN, TurboNandoRQ e ManInBlackk.

I primi tornei del giorno: Morning ed Afternoon on Stars

Il lunedì mattina di apre col Morning on Stars dove abbiamo 291 entries e il migliore è un regular, 82dream82 che finisce davanti ad un altro giocatore ricorrente, che va specialmente bene al torneo della mattina che ha già vinto in passato, ovvero aleorsi98.

Al pomeriggio si passa all’Afternoon on Stars dove abbiamo un Field di 205 giocatori e in questo caso il migliore è Simone99Stars che porta a casa la prima moneta da €1.739 dopo aver battuto al heads up finale CashRoyal7 al quale vanno €1.297.

Poker Online MTT 23 Agosto 2022: County Builder a licafabr86

Passiamo al Bounty Builder che richiama altri 560 giocatori e la vittoria va a lucafabr86 che porta a casa €1.824 di prima moneta + €1.459 di taglie. In 2° posizione ritroviamo TurboNandoRQ e a completare il podio riconosciamo anche prinelatn.

Poker Online MTT 23 Agosto 2022: pertugio porta a casa il Night on Stars

Passiamo al Night on Stars del lunedì che ha visto 457 giocatori. Il migliore è il regular pertugio7 che incassa €7.002. In 2° posizione abbiamo tuchenedici e a completare il podio abbiamo xmodax, davanti a Il-Giuglia.

Need For Speed in chiusura, vince silverpoker1990

Come sempre si chiude col turbo della notte, il Need For Speed, che richiama 111 giocatori per quasi 10K di montepremi. Il migliore è silverpoker1990 che incassa €935+€1.579. In 2° posizione Riccardo “CrazyRich85” Basso che in questo finale di agosto si sta piazzando con costanza. Anche qui ritroviamo Il-Giuglia in 9° posizione.