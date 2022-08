Poker Online MTT 24 Agosto 2022, vediamo i risultati dei principali tornei del martedì su Pokerstars. Il premio maggiore se lo aggiudica il regular gerryilprinc che incassa quasi €7.000 totali tra prima moneta e taglie con la vittoria al NoS PKO.

I primi tornei del giorno, Morning ed Afternoon on Stars

Iniziamo come sempre dalla mattina col Morning On Stars dove si ritrovano 234 giocatori e il migliore è davidemuri che batte maurizio188 all’head up finale, poi abbiamo CHEVALDEVAL a completare il podio.

Altri 275 giocatori hanno preso parte al Afternoon on Stars in versione PKO. La vittoria va a YUNGLORI che incassa €981 di prima moneta più la bellezza di €1.393 in taglie, lasciando le “briciole” agli avversari, ad iniziare dal runner up Fede.Casti1. Buon piazzamento anche per il regular CLUBwithN4il che chiude al 5° posto.

Poker Online MTT 24 Agosto 2022: Bounty Builder, la spunta candidopenni

E’ candidopenni ad incassare la prima moneta da €1.634 + €2.245 in taglie con la vittoria del Bounty Builder che ha richiamato 500 giocatori per un Prize pool da €22.500 tondi tondi. In 2° posizione Muschio89 e a completare il podio un altro regular, MoChuisle7. Final table per simopascu96 che si conferma in un buon momento.

Poker Online MTT 24 Agosto 2022: Night on Stars PKO, regna gerryilprinc

Il torneo più ricco della serata è come sempre il Night On Stars in versione PKO che richiama 398 giocatori che hanno pagato il buy-in da €100. Il vincitore è il regular gerryilprin che incassa quasi €7.00 totali tra prima moneta e taglie, battendo all’heads up finale silverpoker1990 che anche ieri era stato protagonista del nostro report.

Poker Online MTT 24 Agosto 2022: Need For Speed per Alexsic

Chiudiamo col turbo della notte, il Need for Speed da 101 entries e poco più di €9.000 in palio. Il migliore è Alexsic che incassa €2.101. In 2° posizione marcobollo, completa il podio Carlmichael27.