Poker Online MTT 25 Agosto 2022, vediamo i risultati dei più ricchi tornei di poker del mercoledì notte dove domina damonsalvator19 a cui va il Nigh on Stars mentre oisellino scippa il Need For Speed.

Poker Online MTT 25 Agosto 2022: damonsalvator19 vince il Night On Stars

Il Night On Stars da 25K garantiti è il torneo più ricco del mercoledì sera e richiama 317 giocatori che portano il prizepool a €28.530 con 55 giocatori ITM. Il migliore è damonsalvator19 che porta a casa la prima moneta da quasi €5.100 dopo aver battuto Rust2779 all’head up finale.

Sul gradino basso del podio troviamo il regular marcobollo davanti a KILLLUCK. Tra i nickname noti che troviamo backdoorAK in 7° posizione.

Need For Speed a Oisellino

Il turbo della notte, il Need For Speed in versione PKO, questa volta richiama 95 giocatori. Solo in 17 sono arrivati a premio e a primeggiare è il regular oisellino che incassa €838 di prima moneta + €1.285 di taglie.

Il runner up è polpettabear che incassa in tutto circa €1.100, poi abbiamo sturbao a completare il podio. Piazzamenti anche per Ettore “pro-fumato87” Esposito al 5° posto davanti a loretop12.