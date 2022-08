Poker Online MTT 26 Agosto 2022. Vediamo gli ultimi risultati dei tornei online. Il più ricco del giovedì è come sempre il Super Night on Stars che va a ONPIETRO68. Vincono anche urutusenzala, VinciMessi98, Maggio.M e bboyervis.

Morning on Stars a urutusenzala, l’Afternoon va a VinciMessi98

Al Morning on Stars è urutusenzala a mettere in fila un Field di 219 entries vincendo il torneo e la prima moneta da quasi €550. Il runner up è allessioals, completa il podio SKRODAN.

Nel pomeriggio dell’Afternoon on Stars brilla la stella di VinciMessi98 che incassa €820 di prima moneta e €1.524 di taglie. In 2° posizione si ferma xxxleoxxx328 che incassa in tutto poco più di €1.100. Completa il podio vincotutto80. Anche qui ritroviamo urutusenzala e SKRODAN, già protagonisti alla mattina a ridosso della top-10 anche al pomeriggio.

Poker Online MTT 26 Agosto 2022: Maggio.M. vince il Bounty Builder

Passiamo al Bounty Builder che con un buy-in popolare di €10 richiama sempre tanti giocatori (613) e diventa uno dei tornei più ricchi, molto gettonato anche dai regular. Questa volta la vittoria da €1.981+€.2073 per M.Maggio. Il runner up è Vmetatarso, completa il podio DreamSSR. In 9° posizione riconosciamo Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

Poker Online MTT 26 Agosto 2022: Super Night on Stars PKO del giovedì a ONPIETRO68

Passiamo al torneo più ricco, il Night on Stars che al giovedì diventa Super e in modalità PKO. Sono in 214 a pagare il buy-in da €250 per un prizepool da €48.150. Il migliore è ONPIETRO68 che incassa €3.891+€4.963. In 2° posizione [lollinho90] e completa il podio il regular SpeedOne1. Altri nick name noti sono quelli di edofatto al 5° posto, davanti a cerbokevin94 in 6° posizione.

Poker Online MTT 26 Agosto 2022: bboyervis batte BLACKJACKBMW al Need For Speed

Chiudiamo col turbo della notte, il Need For Speed che richiama 107 entries. La vittoria da €2.225 va a bboyervis che all’head up finale batte BLACKJACKBMW. In 3° posizione riconosciamo Nitr07, davanti a Sfifinki, già piazzato al 9° posto al Super NoS. Ancora un piazzamento in 5° posizione per sturbao.