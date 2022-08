Poker Online MTT 29 Agosto 2022, zorba17 comanda al termine del day 1 del Sunday Special in una domenica che vede le vittorie di kekko9221, AssokakkaAK, fsusct, Rob3rt_007, callscellino, NotGambler22 e simopascu96.

I primi tornei della domenica

Iniziamo dal Sunday Warm Up, il primo torneo di rilievo che apre la domenica di ott online di Pokerstars. Field da 348 entries e il migliore è kekko9221 che incassa la prima moneta da €1.196 + €1.869 di8 taglie. In 2° posizione MoChuisle7 e a completare il podio un altro regular, simopascu96.

Al Sunday Evening si sale a 717 iscritti e la vittoria va ad AssokakkaAK che porta a casa €3.511 dopo un deal con Tamaringo84, Aittie (che aveva fatto 7° anche al Warm Up) e capa1991. In 6° posizione riconosciamo Andreacigna.

Poker Online MTT 29 Agosto 2022: Sunday Bounty Builder e Blowout a fsusct e a Rob3rt_007

Passiamo al Sunday Bounty Builder che ha richiamato 662 giocatori. Il migliore è anche in questo caso un regular, fsusct che incassa €1.177+€1.329 e che supera un altro nick name noto all’heads up finale, xerin95.

Al Sunday Blowout abbiamo ben 3.902 iscritti e a spuntarla è Rob3rt_007 che porta a casa in tutto quasi 4K dopo aver battuto Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi.

Poker Online MTT 29 Agosto 2022: Sunday Special, comanda zorba17

Si è giocato anche il day 1 del ricco Sunday Special che ha richiamato 868 giocatori per un prizepool da €78.120. Si gioca per una prima moneta superiore ai €12.000. A premio andranno in 151, e la bolla è già scoppiata visto che solo in 82 passano al day 2 con zorba17 chipleader che stacca tutti con 310K, ad iniziare da ZippoMullinsss che troviamo in 2° posizione con 242K, e candidopenni con 238K.

In corsa altri regular come Swidam (5°), backdoorAK (17°), M3ssiD10s (18°), MAGIpoker87 (26°) e Gioemil71 (33°) tra i primi del chipcount mentre sharkgus88 è tra i più corti, sotto i 30K, e dovrà fare una grande rimonta per tornare in corsa per la vittoria.

Poker Online MTT 29 Agosto 2022: Highroller a callscellino

E’ callscellino a portare a casa il Sunday High Roller, anche se l’originale prima moneta da quasi 6K scende a €4.726 dopo il deal con jesuisciccio e Riccardo “Overbet91” Bonelli. Ai piedi del podio, ed escluso dall’accordo, ritroviamo backdoorAK davanti a Biri07501.

Sunday Supersonic e Need For Speed in chiusura

Vediamo anche gli ultimi tornei della notte. Al Sunday Supersonic bella vittoria da €1.529 per NotGambler22 che supera milina11 al testa a testa finale, poi completa il podio loretop82.

Si chiude con la firma si simopascu96 che ha la meglio su un Field di 97 giocatori che hanno partecipato al turbo della notte, il Need For Speed. In 2° posizione Ribo95, completa il podio sturbao nella solita ressa di regular e pro che troviamo in questo torneo.