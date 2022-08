Poker Online MTT 30 Agosto 2022, si è concluso il Sunday Special con la vittoria di Gommaman che incassa più di 12K con la prima moneta piena, senza fare accordi. Al Night on Stars del lunedì invece deal alla pari tra ILoveYoutHand e VECCHIAMAN1ERA che si dividono i premi più ricchi.

Poker Online MTT 30 Agosto 2022: Sunday Special a Gommaman

Il Sunday Special si è concluso con un day 2 che riprendeva con 81 players left e zorba17 al comando, anche se il chipleader di inizio giornata non va oltre il 21° posto. La vittoria va a Gommaman che senza nessun deal porta a casa la ricca prima moneta piena da €12.438, lasciato €8.884 al runner up panfro0. Completa il podio dekiller10 al quale vanno €6.346. Da segnalare il piazzamento in 8° posizione di Mario “coinflip21” Carrascon.

I primi tornei del lunedì a SenorDeLosCielo e ad Hegel1950

La giornata inizia come sempre col Morning on Stars che ha in SenorDeLosCielo il vincitore che incassa €279+€381 dopo aver battuto TheAnswerFold all’head up finale.

L’Afternoon on Stars viene vinto da Hegel1950 che ha la meglio su un Field di 197 giocatori, per una prima moneta da €1.672. In 2° posizione FollowRivers, completa il podio FLASH2010713, davanti al regular AlexMiro777.

Poker Online MTT 30 Agosto 2022: Bounty Builder per DaniNasa777′

Al Bounty Builder partecipano 718 giocatori per un prizepool da €32.310. La vittoria va a DaniNasa777‘ che incassa la prima moneta da €2.239 a cui aggiungere altri €2.471 in taglie. In 2° posizione riconosciamo il regular SEKKA4EVA al quale vanno in tutto poco più di €3.000. Completa il podio PhilRix in un final table in cui riconosciamo anche Excles1oR in 5° posizione.

Poker Online MTT 30 Agosto 2022: ILoveYoutHand e VECCHIAMAN1ERA si dividono il Nos

Passiamo al Night On Stars da 524 iscritti. Al termine della maratona di poker sono in due a dividersi precisamente i premi grossi per €6.893 a testa: ILoveYoutHand e VECCHIAMAN1ERA. Rimane escluso dall’accorso corvetti1985 che completa il podio. Da segnalare il piazzamento al 7° posto di Gasparotto10.

ZAPPA10-8ofS corre veloce al Need For Speed

Dopo aver chiuso al 7° posto al Bounty Builder, ZAPPA10-8ofS mette in fila un Field da 118 giocatori e porta a casa il Need For Speed in versione PKO, meritandosi la prima moneta da €994 e sopratutto la taglia da €1.911. In 2° posizione AleAsto2, completa il podio Peraz77, ma come al solito non sono gli unici regular piazzati nel turbo della notte; per esempio in 6° posizione c’è I_owned_u_87.