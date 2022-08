Poker Online MTT 31 Agosto 2022, al martedì notte va in scena il Night on Stars vinto da pollame140397. Bel successo di 11NoMercy11 su oisselino al Bounty Builder. Vincono anche paopa89 al Afternoon on Stars e di eccomi9 al Need For Speed.

Poker Online MTT 31 Agosto 2022: Afternoon on Stars a paopa89

Iniziamo dal pomeriggio con l’Afternoon on Stars che ha visto la presenza di 222 giocatori per quasi 10K in palio. Giocato in versione PKO, il torneo del pomeriggio è stato vinto da paopa89 che ha incassato €807 di prima moneta + €1.402 di taglie. In 2° posizione il regular dark side798 che incassa in tutto poco più di €1.300. Completa il podio lupen3000 e al 8° posto un altro piazzamento di simopascu96.

Bounty Builder, 11NoMercy11 batte oisselino e MrMarlboro94

Al Bounty Builder in 513 giocatori hanno pagato il buy-in da €50 per un prizepool superiore ai 23K. Vittoria di 11NoMercy11 che incassa €1.677+€1.975 che batte due regular molto noti sulla poker room della picca rossa, oisselino e MrMarlboro94. Tanti big piazzati in top-10 in questo torneo, come SvolpiKK in 5° posizione, Gaza Sparta9 al 7° posto e AA-GIANLU-AA e fsusct subito dietro.

Poker Online MTT 31 Agosto 2022: pollame140397 vince il Night in Stars

Il torneo più ricco del martedì sera è il Night on Stars vinto da pollame140397 bravo a mettere in fila un Field da 396 e ad incassare la prima moneta da €2.675 alla quale aggiunge €1.940 di taglie è pollame140397. Il runner up è tabatabai26 poi c’è Simone “spera91” Speranza. Buon piazzamento in 8° posizione anche per Daniele “babybyby” Cuomo.

Poker Online MTT 31 Agosto 2022: Need for Speed per eccomi9

SI chiude come sempre col turbo della notte, il Need For Speed che abbassa un pò il Field con 86 giocatori, ma sempre tanti nomi noti come Rantolo’91, I_Owned_u_87 e sturbao. La vittoria da €1.884 va però ad eccomi9 che supera xJaNdRo27x all’head up finale, poi c’è candidopenni a completare il podio.