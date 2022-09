Poker Online MTT: Nicholas0404 porta a casa il Night on Stars

Poker Online MTT 1 Settembre 2022, questo mercoledì premia Nicholas0404 col torneo più ricco, il Night on Stars. Successi anche per tuchenedici, BrunoStrong e B1ANC496 negli altri tornei.

Poker Online MTT 1 Settembre 2022: Afternoon on Stars a tuchenedici

198 giocatori hanno preso parte al torneo del pomeriggio, l’Afternoon on Stars che metteva in palio una prima moneta da €1.680 andata nelle tasche di tuchenedici che ha battuto MauroTranky all’head up finale.

Poker Online MTT 1 Settembre 2022: Bounty Builder per BrunoStrong

E’ BrunoStrong a mettere in fila un Field da 485 giocatori incassando la prima moneta da €1.594 + €1.830 di taglie del Bounty Builder. Il runner up è Gino.33.88, completa il podio lellaa93.

Night on stars, vince Nicholas0404

Passiamo al Night on Stars che raggiunge i €26.820 di prizepool, con una prima moneta da €4.836 che finisce nelle tasche di Nicholas0404 che ha battuto frenk0008 al quale vanno €3.584. Completa il podio nemo968 davanti a juampisale5.

Soliti nomi noti piazzati tra i primi, come C3res10, TurboNandoRQ, Excels1oR, prinelatn, Gaza Sparta9 e anche l’immancabile simopascu96.

B1ANC496 mette il turbo al Need For Speed

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che questo mercoledì notte è in versione PKO e premia B1ANC496 con €795+€1.570. Il runner up è stammchinevuai, completa il podio SpeedOne1.