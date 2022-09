Poker Online MTT 2 Settembre 2022, giovedì d’oro per Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni che vince il ricco Super Night on Stars PKO. Successi anche per francybell, Antonio “Frakkalagan” Fragale MrMarlboro94. Doppio runner up per Jackson “DJackMpkr” Genovesi.

Poker Online MTT 2 Settembre 2022: francybell trionfa nel pomeriggio

Sono 294 i giocatori ai blocchi di partenza del Afternoon on Stars in versione PKO con un prizepool da €13.320. La vittoria va a francybell che incassa €902 di prima moneta + €1.425 di taglie. C’è stato un deal con affumicatore e VIGNO_M90. Piazzamento anche per MattyOnAir in 6° posizione.

Un Bounty Builder di regular: vince Antonio “Frakkalagan” Fragale

Antonio “Frakkalagan” Fragale ha messo in fila un Field da 535 di un Bounty Builder pieno di regular ben piazzati, ad iniziare appunto dal vincitore che ha portato a casa €1.748+€2.537. Si arrende in 2° posizione un altro pro, Jackson “DJackMpkr” Genovesi, e al 3° posto riconosciamo anche Sasy “sasyderric10” D’Errico. In 5° posizione c’è anche Simone “spera91” Speranza.

Poker Online MTT 2 Settembre 2022: Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni batte un colpo al Super Nos

Come ogni giovedì il Night on Stars diventa Super in versione PKO e con buy-in da €250 pagando un buy-in da €250 per un montepremi da €50.850. La vittoria va al regular Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni (in foto) che incassa €4.081+€4.421. In 2° posizione e mariocrys che incassa poco più di 6K totali. Completa il podio un altro regular, C3res10.

Poker Online MTT 2 Settembre 2022: MrMarlboro94 si fuma il Need For Speed

Chiudiamo col Need For Speed da 106 ingressi e un prizepool da €9.540. La vittoria va a MrMarlboro94 che in questi ultimi giorni si sta piazzando con costanza e incassa la prima moneta piena da €2.205 dopo aver battuto Jackson “DJackMpkr” Genovesi all’head up finale, con un altro runner up dopo il Bounty per Genovesi. Ai piedi del podio riconosciamo Marco “Granbasso” Baglioni, subito davanti a M3ssiD10s e dioxvi.