Poker Online MTT 5 Settembre 2022. Sono iniziate la Galactic Series su Pokerstars, una serie di ricchi eventi che già questa domenica hanno avuto un apice importante col Sunday Eclipse. Il day1 è andato in archivio con Klavnk chipleader, in attesa del final day di lunedì sera.

Poker Online MTT 5 Settembre 2022: Sunday Warm up a edofatto

Iniziamo la domenica col Sunday Warm Up che richiama 353 giocatori e il migliore è il regular edofatto che incassa €1.214+€1.617 dopo aver battuto un tris di nickname noti come PROPRI0LUI, mariocrys e Alecigna.

Poker Online MTT 5 Settembre 2022: i primi tornei Galactic Series

Le Galactic Series cono ufficialmente iniziate con l’Evento #1 Universal Starter al quale hanno partecipato ben 2.491 giocatori che hanno pagato il buy-in da €50 producendo subito un ricco prizepool da €112.095, con una prima moneta da €6.686 che finisce nelle tasche di TomDilly assieme ad altri €5.893 di taglie.

All’evento #2 Shooting Star delle Galactic Series abbiamo ben 5.797 iscritti. Si trattava del torneo più popolare da €10 di buy-in. Mega deal a 6 giocatori, il migliore è giuse97701 che incassa €2.220 di prima moneta e altri €1.921 in taglie.

Altri 2.833 giocatori hanno preso parte all’Evento #3 Massive Planet che ha visto MeLLowYeLL0w vincere i €3.908 di prima moneta + €3.522 di taglie dopo aver battuto il runner up The-DwOoonK.

Poker Online MTT 5 Settembre 2022: Galactic Series Sunday Eclipse, comanda Klavnk

Il torneo più ricco della domenica, il sostituzione al classico Sunday Special, è l’evento #5 delle Galactic Series, il Sunday Eclipse che ha visto 1.320 iscritti. Si gioca per un prizepool da €118.800 con 231 giocatori a premio. La bolla è già scoppiata da tempo al day 1, visto che passano al day2 solo 117 giocatori.

Il migliore di loro al momento è Klavnk che ha quasi 1 milione in chips e ha già incassato quasi €600 in taglie. Tra i nick name noti, ancora in corsa e nelle prime posizioni, riconosciamo J.Mizu97 al 4° posto, capa1991 in 9° posizione davanti a James90511 e anche Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani al 17° posto.

Poker Online MTT 5 Settembre 2022: gli ultimi eventi delle Galactic Series

All’evento #6 Alien Attack abbiamo 1.405 iscritti. Si gioca in modalità freezeout senza PKO e taglie. La prima moneta vale €2.061 a fronte di €20 di buy-in, e viene incassata da JoeMitolo che ha battuto P.DiCalcio. Completa il podio il regular AKILLERJJ.

Si è giocato anche l’evento #7 Space Shuttle, ultimo torneo di giornata per le Galactic Series, e la vittoria è andata a majiko15 che ha incassato €3.189+€4.404, davanti ad un altro regular, Alberto “Everbrun1” Cigliano, e in 3° posizione riconosciamo anche C3res10 che ultimamente si sta piazzando con costanza. Bene anche Granbasso al 7° posto e Matteo “sgrillex” Sarais subito dietro di lui.

Need for Speed: si chiude con la vittoria di natoil4lugl

E’ natoil4lugl a incassare I €918+€.1835 del Need For Speed domenicale, mettendo un fila un Field (come sempre pieno di regular) da 109 entries. Il runner up è MoChuisle7 davanti a IMuCkTheNut. Piazzamento anche per Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni in 8° posizione.