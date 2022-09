Poker Online MTT 6 Settembre 2022, si è concluso l’evento più atteso, il 3° delle Galactic Series di Pokerstars con più di 1 milione di montepremi e a vincere i quasi 100K tra prima moneta e taglie è davide90ap4.

Poker Online MTT 6 Settembre 2022: Sunday Million a davide90ap4

E’ davide90ap4 il vincitore del torneo più ricco non solo della domenica, ma dell’anno, il Sunday Million delle Galactic Series, in versione PKO, che metteva in palio appunto 1 milione di montepremi garantito, un prizepool poi arrivato a €1.051.200 grazie a 4.672 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250. Al vincitore oltre alla prima moneta da €60.913, vanno anche €37.215 di taglie!

Ottimo incasso anche per il runner up nicecall565 che incassa la stessa prima moneta alla quale aggiunge però €12.860. Completa il podio ZiZi991335 che porta a casa €36.139 ma “solo” €2.209 di taglie.

Poker Online MTT 6 Settembre 2022: Sunday Eclipse, FollowRivers batte capa1991

Si è completato anche un altro evento su due giorni, il #4, Sunday Eclipse che ha visto la vittoria di FollowRivers per €7.542+€9.273. Il runner up è il regular capa1991 che porta a casa €7.451+€890. Completa il podio Quitto_Easy che incassa in tutto circa €5.700.

Poker Online MTT 6 Settembre 2022: i primi tornei del lunedì

Dopo aver parlato dei ricchi eventi domenicali giocati su due giorni, proseguiamo con gli altri tornei Galactic Series iniziati nella prima serata del lunedì, come l’evento #8, il Laser Tag PKO da €10 di buy-in con 5.165 giocatori. La maratona viene vinta da the2012 che incassa €2.693+€1.607 dopo aver battuto elflaco436 all’head up finale.

Si sale a €50 di buy-in e ad un prize pool di €71.730 con l’evento #9, il The Meteorite che viene vinto da Antonellina22 che incassa €4.432+€3.084 dopo aver battuto un tavolo di regular visto che dal 2° al 8° posto li riconosciamo tutti, ad iniziare dal runner up TopDogg2.0, ma anche Hennet87 a completare il podio davanti a Marco “Granbasso” Baglioni.

Poker Online MTT 6 Settembre 2022: eventi 10 e 11

Passiamo all’evento #10 Astronomic Stark che ha richiamato 2.499 giocatori. Il migliore è stato UtopiAA3 che si è meritato €2.213+€1.614 dopo un deal con secondoanessuno (in questo caso proprio 2° a UtopiAA3) e piombino77. Da segnalare la 5° posizione di Giada “CatSniper84” Fang.

All’evento #11 The Big Bang è compacia1973 a mettere in fila un Field da 1.285 giocatori che hanno pagato €100 di buy-in per un interessante prizepool da €115.650, ed interessante è anche la prima moneta da €7.342 alla quale il vincitore ne aggiunge altrettanti di taglie. Ai piedi del podio riconosciamo delfo182 e in top-10 ci sono anche AleCigna e OCCHIUFORT.

Omaha a RagnoTessitore

Si è giocato anche l‘evento #12 di Omaha che ha richiamato 274 giocatori. Il migliore è stato RagnoTessitore che ha incassato €959+€1.382 di taglie. Il runner up è Madness92, completa il podio mondellof.

Gli ultimi tornei del lunedì, ancora FollowRivers

All’evento #13 The Rocket vince ancora FollowRivers che dopo aver vinto l’Eclipse porta a casa anche questo torneo turbo incassando la prima moneta da €2.362, dopo aver battuto la concorrenza di 1.836 avversari. Un grandissimo lunedì per FollowRivers che ha vinto un torneo con molti nomi noti, nonostante i soli €10 di buy-in, ad iniziare dal runner up FortuneStreet, ma anche I_owned_u_87 che ritroviamo in 5° posizione davanti a DANY_MAS90.

All’evento #14 Celestial Quad un altra vittoria eccellente, quella di Riccardo “CrazyRich85” Basso che porta a casa la prima moneta piena da €3.365 dopo aver battuto un Field da 847 entries.

Chiudiamo con l’evento #15 Space Shuttle, un turbo in versione PKO che ha richiamato 451 giocatori nella notte, il migliore dei quali è stato B0st0nG__Tw3lw3 che ha incassato €2.934+€3.752. Si ferma in 2° posizione izzy.play99, davanti a sapy000, regular che avevamo già riconosciuto con un 4° posto all’evento #14.