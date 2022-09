Poker Online MTT 7 Settembre 2022. Continuano le Galactic Stars su Pokerstars, e al martedì il torneo più ricco viene vinto da VentoDallEst. Da segnalare anche il doppio terzo posto di taysonjunior. Un altro piazzamento per Giada “CatSniper84” Fang.

Poker Online MTT 7 Settembre 2022: i primi tornei Galactic Series del martedì

Dopo il colpaccio di davide90ap4 ieri al Sunday Million delle Galactic Series, oggi si continua con gli altri eventi del martedì. Iniziamo dall’evento #16 Laser Tag che ha richiamato 3.684 entries e il migliore è stato monecio che ha incassato la prima moneta da €4.516. Il runner up è garga67, completa il podio taysonjunior.

Passiamo all’evento #17 The Meteorite che richiama altri 947 giocatori per un prizepool da €42.615. Prima moneta da €6.672 che però viene abbassata di quasi 1K per via del deal tra il vincitore Lucman95 (€5.772), il regular AlexMiro777 e taysonjunior che ritroviamo anche qui sul gradino basso del podio. Un altro 5° posto per Giada “CatSniper84” Fang che già ieri avevamo visto piazzata ad un final table di queste Galactic Series.

Grande affluenza anche all’evento #18 Atomic Stark che ha visto la presenza di 2.343 players e il migliore è stato alex21viola per €2.534 + €2.314 di taglie.

VentoDallEst vince il torneo più ricco del martedì

All’evento #19 The Big Bang abbiamo 828 iscritti che non bastano a superare il garantito da €75.000 per il torneo più ricco del martedì notte, vinto dal regular VentoDallEst che incassa €5.331+€4.223 dopo aver battuto un altro nick name noto (e molto simpatico), Tilt0Br4sS. Da segnalare TopDogg2.0 che in queste Galactic Series si sta piazzando con costanza.

Poker Online MTT 7 Settembre 2022: gli ultimi tornei della notte

E’ buragoterps a mettere in fila il field da 1.882 iscritti dell’evento #20 The Rocket, un successo che gli vale €1.021+€564. In 2° posizione negranuts, completa il podio luprsui617.

All’evento #21 Galaxy King ci sono stati 656 entries e il migliore è stato Salpi90 che ha incassato la ricca prima moneta da €2.535, lasciando “solo” €836 al runner up Feder1996, davanti al regular James90511. Piazzamenti anche per AleAsto2 al 6° posto, davanti a backdoorAK.

Si chiude con l’evento #22 Space Shuttle che ha visto 340 iscritti e la vittoria è andata a robyrs848 che incassa €2.295+€3.844. In 2° posizione Gigggi55 e poi lapolapo, davanti ai regular simopascu96, Shadowkizz, EWhyAlw4ysM3, TESTADIDONNA, iNeedMoooooNeY e mariocrys in fila dal 4° al 9° posto per quello che non è stato il torneo più ricco della serata, ma certamente il più spettacolare nel finale.