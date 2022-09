Poker Online MTT 8 Settembre 2022, al mercoledì la vittoria più ricca delle Galactic Series di Pokerstars va a M.Manco che vince il The Big Bang. Successo anche per Oreste “JokeR86GR” Pomi.

Poker Online MTT 8 Settembre 2022: i primi tornei del mercoledì

La giornata inizia con l’evento #23 Laser Tag preso d’assalto da 4.084 giocatori. La vittoria è andata a xXJohnny per €2.140+€1.953. Il runner up è ETT66, completa il podio gidos12. Piazzamento per il regular Mr.Squid92 che chiude la sua corsa al 6° posto.

Passiamo all’evento #24 The Meteorite con Sxm03 che ha messo in fila un field da 819 giocatori incassando la prima moneta da €5.886 dopo aver battuto SexyGiusty e guidots. Piazzamenti anche per i regular pro-fumato87 al 5° posto, ElContee 7° e loretop12 in 8° posizione.

Astronomic Stack ad Oreste “JokeR86GR” Pomi

Siamo molto contenti della vittoria di Oreste “JokeR86GR” Pomi che in passato è stato coach della scuola di Pokeritaliaweb, e che nella notte ha portato a casa l’evento #25 Atomic Stack dove ha battuto un field da 2.141 giocatori. Per JokeR86GR arriva ano €2.338+€1.617. Il runner up è un altro nickname noto come GENTECHESPER4 e anche il 3° classificato è un regular, SpeedOne1.

Poker Online MTT 8 Settembre 2022: ad M.Manco il torneo più ricco del mercoledì

L’evento #26 The Big Bang è il più ricco del mercoledì, anche se i 658 giocatori iscritti non permettono di superare il garantito da 60K. La vittoria da €9.844 è andata ad M.Manco che ha superato Jaysmooth77 all’head up finale. Piazzamento ai piedi del podio anche per simopascu96 al 4° posto, davanti a T-palleggio. In 7° posizione riconosciamo anche ANSU-FATI96.

Poker Online MTT 8 Settembre 2022: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #27 dove si è messo in mostra CobyDinho per €890+€506 davanti a ChristianDic e a RidiciSopra. In 9° posizione c’è aleppp.

All’evento #28 Explosive Gear vince Brotherood che incassa €1.529+€2.066. Il runner up è pescioli79, completa il podio charlito90.

L’ultimo torneo in programma è l’evento #29 Space Shuttle. La vittoria va a Sniperkill97 per €2.390 di prima moneta più €2.472 di taglie. In 2° posizione pretty91, completa il podio Laziness95. Anche qui loretop12 in top 10.