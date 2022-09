Poker Online MTT 9 Settembre 2022, vediamo i risultati dei principali tornei del giovedì su Pokerstars dove continuano le Galactic Series, e il colpo della notte lo fa [lollinho90] che porta a casa quasi €20.000 grazie al successo al High Roller.

Poker Online MTT 9 Settembre 2022: i primi tornei del giovedì

Iniziamo dall’evento #30 delle Galactic Series, il Laser Tag con 3.893 iscritti. Il torneo si conclude con un deal tra C4SH27 e cladigia.

Altri 1.257 iscritti all’evento #31 The Meteorite che viene vinto da cicoria88 che incassa €3.591 di prima moneta + €3.978 di taglie. Il runner up è a1B8, completa il podio M.Manco che giusto ieri vinceva il The Big Bang, il torneo più ricco della giornata. In 5° posizione un altro piazzamento per oisselino.

Galactic High Roller a [lollinho90]

Passiamo all’evento #32, l’High Roller, il più ricco della serata con un prizepool da €102.375 grazie ai 455 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250. Il migliore è [lollinho90] che porta a casa €7.478+€11.395. In 2° posizione evitatemi13 che porta a casa in tutto più di 8K. Completa il podio put3c4. Al 7° posto riconosciamo Alberto “Everbrun1” Cigliano.

Poker Online MTT 9 Settembre 2022: eventi 33 e 34

All’evento #33 Astronomic Stack, abbiamo 2.468 iscritti e la vittoria da €2.651+€1.969 va a SailonWave che ha avuto la meglio su charlito90 all’head up finale. Anche qui c’è C4SH27 in 4° posizione.

All’evento #34 Space Invaders si gioca per un prizepool da €47.385. E’ ferrerira1111 a mettere in fila un field da 702 giocatori, incassando €3.431+€4.424. In 2° posizione si ferma simoneade30, completa il podio andreab05.

Poker Online MTT 9 Settembre 2022: gli ultimi tornei della notte

Zioandelo912 vince l’evento #35 The Rocket incassando circa €2.000 dopo aver battuto AleSpawnZeD nel testa a testa finale.

L’ultimo torneo in programma è l’evento #36 Space Shuttle, il turbo da €100 di buy-in che prende un pò il posto del Need For Speed, e richiama 363 giocatori. Il migliore è Zibbibboshock98 mentre il runner up è suegno6296. Ancora un 4° posto per TopDogg2.0 che in questi giorni di Galactic Series si sta piazzando con costanza.