Poker Online MTT 12 Settembre 2022, vediamo i risultati dei tanti tornei domenicali di Pokerstars dove continuano le Galactic Series. Si è giocato il day1 del Ultra Deep che ha ziotony94 chipleader su Peraz77. Doppietta per un magistrale dark side798.

Day 1 Galactic Series Ultra Deep, comanda ziotony94 su Peraz77

Iniziamo dal torneo più ricco della domenica, il Galactic Series Ultra Deep che porta il prizepool a €180.337 grazie a 1.603 iscritti. Sono in 219 a passare il taglio verso il day2, tutti già a premio visto che gli ITM sono 295. Si gioca per una prima moneta ricchissima da €26.014 e al momento il chipleader è ziotony94 che stacca Peraz77 e Klavnk che ha già fatto un bel colpo a queste Galactic Series. Questi tre giocatori sono gli unici sopra i 2 milioni in chips.

Poker Online MTT 12 Settembre 2022: dark side798 apre la domenica con una doppia vittoria

Magistrale dark side798 che apre la domenica con la vittoria al primo torneo Galactic Series, l’evento #51 The CyberTron che lo ha visto primeggiare su 1.700 iscritti incassando €4.726 di prima moneta + €4.914 di taglie dopo aver superato Riccardo “CrazyRich85” Basso. Domenica superlativa per dark side798 che ha vinto anche il Sunday County Builder mettendo in fila un field di 514 entries ed incassando altri €1.105.

Passiamo all’evento #52 Shooting Star che ha richiamato la bellezza di 5.533 giocatori che hanno pagato il buy-in più popolare delle Galactic Series, €10. Si gioca quasi per 50K, e il migliore è il regular ZippoMullinsss che incassa €2.885+€1.741.

Poker Online MTT 12 Settembre 2022: vincono m1k1ca e maxlorenz

All’evento #54 Massive Planet abbiamo 2.563 iscritti e la vittoria va a m1k1ca per €3.566+€3.225. Il runner up è GinFreecss95, completa il podio pollam140397.

E’ maxlorenz a vincere i €1.049+€1.002 dell’evento #55 Stellar Omaha Hi/Lo che ha richiamato 165 iscritti che non hanno superato il garantito da 10K per questa divertente variante dove si è messo in mostra anche il regular xeni95 al 2° posto.

Poker Online MTT 12 Settembre 2022: High Roller per Nitr07, bene anche B3tter_RuN

Evento #56 The Rocket con GimmeUrEuros che incassa €1.020+€1.005. In 2°posizione iam-bel-ia, completa il podio AceRiky84. All’evento #57 Space Invaders abbiamo 882 iscritti e quasi 60K in ballo. Il migliore è Inception2288 che porta a casa in tutto più di €7.000 tra prima moneta e taglie.

Inseriamo anche il Sunday High Roller che non è un evento Galactic Series, ma rimane un torneo importante, anche se un pò sotto tono questa domenica con 123 iscritti. Il migliore è il regular Nitr07 che incassa €6.066 mentre al 2° posto abbiamo Mr_Qu4tR3F01L, completa il podio scellone9477. Piazzamento anche per pertugio7 che avevamo già visto ad un final table Galactic Series, come B3tter_RuN che chiude al 6° posto qui, incassando circa €1.000, e altri €1.000 li aveva incassati in prima serata con la vittoria al Sunday Warm Up.

Ultimi tornei Galactic Series, vincono NoPasaNadas e holyjtiburon

L’evento #58 Alien Attack è l’unico delle Galactic Series domenicali che non supera il garantito da 20K. La vittoria va a NoPasaNadas che incassa in tutto circa €2.500 dopo aver battuto paperynik, runner up, poi abbiamo MIC995 a completare il podio.

Si chiude con il Galactic Series Side Event, l’Hyper Gravity, il turbo della notte che richiama 466 giocatori per €41.940 di prizepool. Vittoria da €3.009+€3.206 per holyjtiburon su MATSTAT89 e crisan3004.