Poker Online MTT 14 Settembre 2022. MatJoke porta a casa il torneo Galactic Series più ricco del martedì su Pokerstars, incassando €4.857 di prima moneta + €4.136 di taglie.

Poker Online MTT 14 Settembre 2022: i primi tornei del martedì

Iniziamo dall’evento #66 The Meteorite che ha richiamato 938 iscritti per €42.210 di prizepool. La prima moneta da €6.609 finisce nelle tasche di Swidam che batte al heads up finale JamesVII_IV al quale vanno €4.710.

Passiamo all’evento #67 Laser Tag che ha visto 4.235 entries a darsi battaglia per €38.115 di montepremi. Vittoria di OpOpAces99 che ha incassato €4.587 dopo un deal con leone197608. Completa il podio il regular Gaza Sparta9.

Poker Online MTT 14 Settembre 2022: MatJoke vince il The Big Bang

Il torneo più ricco del giorno è l’evento #68 The Big Bang che viene vinto da MatJoke che porta a casa €4.857 di prima moneta + €4.136 di taglie. Il runner uè è Evanz94, completa il podio il regular RenatoINT. Piazzamento al 5° posto anche per capa1991 che continua ad arrivare con costanza alle Galactic Series.

All’evento #69 Cosmic Rumble ha 1.550 iscritti e il migliore è M@d0ff che incassa €2.694+€2.451. In 2° posizione PROdiBINGO che incassa in tutto circa €3.500.

Poker Online MTT 14 Settembre 2022: gli ultimi tornei del giorno

L’evento #70 The Rocket è il più piccolo della giornata, non come iscritti (1970) ma come prizepool (€17.730). Il vincitore è BlackDomo97 che incassa €1.064+€928 dopo aver battuto Next06 all’heads up finale.

E’ candidopenni a vincere l’evento #71 Space Shuttle e ad incassare €2.150+€3.773. In 2° posizione si ferma un altro regular, M3ssiD10s; completa il podio Albertoc0 davanti ad Astrogoldi e a Mauro “Romauro96” Alessi.

Chiudiamo come sempre col Galactic Series Side Event Unstable Orbit, il super turno della notte che richiama 1.271 giocatori. La vittoria da €1.434+€1.572 va a patriziostars su MatteZana.

