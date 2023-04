Poker Online MTT: ManInBlackk vince il Main Event SCOOP. EqUaNdOmAii vince su iPoker

Poker Online MTT 25 aprile 2023. ManInBlackk chiude alla grande le SCOOP di Pokerstars vincendo il Main Event. Successi anche per EqUaNdOmAii su iPoker e per decgiu00 su People’s.

ManInBlackk vince il Main event delle SCOOP

Iniziamo ovviamente dal finale dell’evento #83 SCOOP MAIN EVENT che ha chiuso con 1.684 iscritti che non sono bastati però a superare i 400K garantiti. Al final day del lunedì riprendevano in 205 players left e alla fine il migliore è il regular ManInBlackk che dopo un deal a tre, incassa 43.521 euro totali tra prima moneta e taglie. Fanno parte dell’accordo anche Gofggod98 e Bulgaro98.

Poker Online MTT 25 aprile 2023: gli altri tornei del lunedì su Pokerstars

Al lunedì è tornata la programmazione normale di Pokerstars, aperta dal successo di KingEights al Bounty Builder dove troviamo 94pazzini94 come runner up, e riconosciamo anche MIC995 sul gradino basso del podio di questo torneo che ha richiamato 917 entries. Per il vincitore c’è una prima moneta da €2.767+€2.666 di taglie.

Supera i 68K di montepremi il Monday Jackpot con 7.635 iscritti, e ad uscirne come migliore è MissclickMaybe che incassa €6.130 totali.

Passiamo al Night on Stars che raggiunge i €72.180 di montepremi con 802 entries. La vittoria va a DeltaCKD che porta a casa la prima moneta da €11.493 dopo aver superato Budinoskin all’head up finale, poi abbiamo Nik7090 a completare il podio.

Chiudiamo col Rollercoaster che viene vinto da un altro regular, aleorsi98, che incassa €1.603+€2.886. Per il runner up TurboNandoRQ ci sono €1.603+€577 mentre a completare il podio abbiamo lezgodancing97 per €977+€380.

Poker Online MTT 25 aprile 2023: i risultati su iPoker e People’s Poker

Su iPoker si è concluso l’Explosive Sunday che ha richiamato 1.197 iscritti per un montepremi di €108.927. Vittoria per EqUaNdOmAii che porta a casa 16.890 euro totali.

Al Super Sunday di People’s Poker si chiude col successo di decgiu00 che si è meritato la prima moneta da 2.857 euro dopo aver battuto il chipleader del day1, ciccia1111.