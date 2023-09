Poker Online MTT 5 settembre 2023. Il regular Alessandro Siena (in foto) fa la magia e vince il Sunday Million di Pokerstars mentre su iPoker e People’s Poker trionfano orsobal0sso e TartarielloJR04. Vediamo anche gli altri risultati delle Galactic Series del lunedì, con alesiena piazzato anche nell’ultimo torneo della notte, lo Space Shuttle.

Domenicali: Alessandro Siena vince il Sunday Million

Grande colpo per il regular Alessandro “alesiena17” Siena che batte un field enorme di 4.575 entries al Sunday Million che è arrivato a €1.029.375 di premio, e per alesiena17 c’è una prima moneta da €59.695 + €44.578 di taglie dopo aver superato il runner up Giggerle che incassa la stessa moneta ma “solo” €6.802 di taglie. Completa il podio f4bi0m9tt4 per €35.416+€3.946. In top 10 anche i regular dioxvi al 7° posto e dietro di lui Giulio “Enne98” Colazzo.

Il finale del Sunday Million ha tolto un pò di importanza agli altri domenicali, come l’ExplosivePKO da 100K garantiti su iPoker, torneo che si è fermato a 683 iscritti e il migliore è stato orsobal0sso che tra prima moneta e bounty ha portato a casa un bel premio da 15.434 euro.

Al Sunday SUMMER di People’s invece vince TartarielloJR04 che incassa in tutto 2.654 euro dopo aver battuto andrimelsi nel testa a testa finale, poi abbiamo raffyboksic a completare il podio.

Poker Online MTT 5 settembre 2023: i primi tornei del lunedì

Vediamo anche la normale programmazione di Pokerstars, che poi normale non è visto che in questi giorni continuano i tornei Galactic Series. Iniziamo il nostro report quotidiano dall’evento #8 Shooting Star che ha richiamato 5.027 giocatori per un Prize pool superiore ai 45K e una prima moneta da €2.632 vinta da MatteMelle che incassa anche €1.946 di taglie.

All’evento #9 The Meteorite si sale a €73.215 di montepremi. La vittoria va al regular Lelouch Vi, molto attivo in queste ultime settimane, e già in top-10 (6° posto) nell’Afternoon on Stars pomeridiano.

Sfiora i 60K di montepremi l‘evento #10 Giga Stack con 3.309 entries e il migliore è FC_VENEZIA che incassa €3.489+€1.899 dopo aver battuto LaFlamee90210.

L’evento #11 The Big Bang raggiunge i €126.960 di montepremi con 1.411 entries. La vittoria da €7.914+€8.521 va a K0ntet che supera A.Lapini nel testa a testa finale, poi c’è gabber2791 a completare il podio.

Poker Online MTT 5 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

All’evento #12 Stellar Omaha si gioca alla variante delle quattro carte che richiama 271 giocatori per un montepremi da €12.195. Nel PLO il migliore è GeorgeBaiano per €957+€1.065 di premio. Si ferma al 2° posto maddalena83 poi abbiamo kumas55 a completare il podio.

All’evento #13 Solar Cycle abbiamo la vittoria del regular Ste4L7H che fa un deal con un altro nickname noto, quello di Astrogoldi, poi riconosciamo anche iMancio90 a completare il podio. In 5° posizione si piazza anche mathjunk in un torneo che ha richiamato 1.957 giocatori.

Super i 30K di prizepool l’evento #14 Explosive Gear, e anche qui riconosciamo il vincitore, SZ231199 che incassa €2.066+€1.819 dopo aver superato diegored83 nel testa a testa finale. In 6° posizione Gaspare “Gasparotto10” Sposato.

Infine l’evento #15 Space Shuttle che richiama 474 giocatori per un montepremi da €42.660. L’ultimo torneo della notte lo porta a casa bloodyreevers per €3.060+€2.564. Anche qui fa capolino alesiena17 che si piazza 5° posto.