Poker Online MTT 2 ottobre 2023. Affluenza altissima al Monster 50 di Pokerstars, con Sxm03 al comando del chipcount. Vediamo tutti i risultati della domenica di tornei online su PS ma anche su iPoker e People’s Poker.

I principali tornei domenicali: più di 11 mila iscritti al Monster 50

Iniziamo dal Monster 50 di Pokerstars che si è preso la scena tra i domenicali del poker online italiano con 11.692 iscritti che hanno portato il montepremi a €526.185 e una prima moneta da almeno €27.957, diciamo almeno perché i numeri non sono ufficiali visto che le registrazioni tardive rimangono aperte. Al final day del lunedì ritroveremo almeno 2.450 giocatori, quindi la corsa è ancora lunga. Al comando del chipcount troviamo però un regular come Sxm03. Attenzione anche a Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Passiamo su iPoker dove rischia di esserci un overlay pesante con l’iPokerRoyal da 100K garantiti che al momento ha richiamato 283 giocatori. Le registrazioni tardive rimangono aperte, ma difficilmente miglioreranno di molto la situazione. Si ripartirà con almeno 149 players left e al comando troviamo pirloo, che sta andando male con la Samp, ma si riprende al tavolo verde virtuale. Si gioca per una prima moneta da 11.843 euro, più le taglie.

Passiamo al Super Sunday di People’s Poker con i suoi €12.500 garantiti, non superati da 139 iscritti. Il 57 approdano al final day con una bolla ancora lontana dallo scoppio (23 ITM). Si gioca per un premio minimo da €171 e una prima moneta da €2.859. Al comando del chipcount abbiamo spiritogonz, che domina con 205K su media intorno ai 60K, e staccando nettamente anche il 2° in classifica LOFDSE.

Poker Online MTT 2 ottobre 2023: i primi tornei della domenica su Pokerstars

Torniamo su Pokerstars iniziando il report domenicale come al solito dal Sunday Warm Up che supera i 18K di montepremi con 408 iscritti e vittoria eccellente di Luca “delfo182” Delfino che incassa €1.378 di prima moneta + €1.925 di taglie.

Sale sopra ai 44K il prizepool del Sunday Evening con 987 iscritti, e il migliore è gnanollin che incassa la prima moneta da €6.895 dopo aver superato DeLaurencees nel testa a testa finale. Da segnalare l’8° posto di dugao81.

Altri 764 iscritti al Sunday Bounty Builder che supera i 20K di montepremi e la vittoria da €1.346+€1.798 va a FaBiOLoVe90 su retta8. Da segnalare il 4° posto di thetruehank che aveva già vinto il Sunday Octagon in questa domenica.

3.544 iscritti al Sunday Blowout che nonostante un buy-in popolare di €10, mette in palio €31.896 di prizepool, con una prima moneta da €1.860 vinta da Iplayf0rw1n che aggiunge altri €1.334 di taglie.

High Roller domenicale a dioxvi

Al Sunday Colossal Stack abbiamo altri 2.995 iscritti e qui la vittoria da €3.290+€3.682 va a manuella9119 su nebbiaceo e tonybuc.

Si avvicina ai 26K di montepremi il Sunday Slam che viene vinto da Tommasoliori che ha la meglio su un Field di 576 giocatori. Da segnalare il 5° posto di Giada “CatSniper84” Fang e dietro di lei Simone “pertugio7” Andrian.

Più che raddoppiato il garantito da 20K del Sunday High Roller che con 195 iscritti arriva a generare un Prize pool da €43.875 e una prima moneta da €8.709 vinta da dioxvi che batte giannuzzu090 nel testa a testa finale. Dopo il podio live a Malta, podio anche online per Domenico “scellone9477” Gala che si lascia alle spalle Donato “whitediabolic” De Bonis.

Poker Online MTT 2 ottobre 2023: gli ultimi tornei della notte

Quasi 16K in ballo nel Rollercoaster della domenica che viene vinto da AppoSvappa su Giuseppe “peppruocc” Ruocco poi abbiamo Giulio “Enne98” Colazzo a completare il podio.

Appena sopra i 10K il Sunday Supersonic vinto da MICHELE9911 per €1.727 di premio. Superato nel testa a testa finale Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro poi abbiamo misterbet700 a completare il podio.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che richiama 77 giocatori e il migliore è SZ231199 che incassa in tutto più di 2K tra prima moneta e taglie, dopo aver superato HELLMATADOR7, poi abbiamo T-palleggio sul gradino basso del podio, davanti ai regular MircoNovantotto, Riccardo “CrazyRich85” Basso e Biri7501.