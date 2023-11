Poker Online MTT 9 novembre 2023. Vediamo come è andato il mercoledì di Pokerstars con le ICOOP. I colpi principali li mettono a segno gabrielepat ed ArM4Gh3Dd0N. Torna al successo Marco Perra, ancora 2 final table per fsusct, fanno 5 top-10 nelle ultime 2 giornate.

Poker Online MTT 9 novembre 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo col dire che l’Afternoon on Stars che apre il pomeriggio di Pokerstars è stato vinto da Jackson “DJackMpkr” Genovesi che aveva già sfiorato la vittoria alle ICOOP il giorno prima, e che questa volta incassa la prima moneta da €1.284 dopo un deal a tre con vikingjuve86 e stepalm. Il primo torneo ICOOP di giornata è l’evento #29 Warm Up vinto da LGR-Garsia93 per €1.741 di prima moneta + €1.697 di taglie. Ennesimo tavolo finale per fsusct, che ha fatto 3 final table il giorno prima, e apre il mercoledì con un 8° posto subito al primo evento di giornata.

All’evento #30 Daily Fifty si sale a €43.740 di montepremi con 972 iscritti e il migliore è AACARLOAK che porta a casa una ricca prima moneta da €6.790.

Più di 38K in palio all’evento #31 The Gladiator con un Field sterminato di 4.251 entries. Qui il migliore è mammacchione che vince €2.225+€1.957 dopo aver battuto razil_86.

The Colosseum a gabrielepat, ArM4Gh3Dd0N vince il Giga Stack

La vittoria del The Colosseum va a gabrielepat che incassa la prima moneta più ricca di giornata, €11.463, dopo aver superato GREENPASS99 e Bubo90s a completare il podio.

Altri €62.604 in palio all’evento #32 Giga Stack che premia il vincitore ArM4Gh3Dd0N con €3.660+€2.110 mentre per il runner up ismabepi ci sono €3.657+€913. A completare il podio riconosciamo Andrea “Andreacigna” Pini.

Poker Online MTT 9 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

All’evento #34 Speedy vince Marco “Peraz77” Perra che incassa quasi 2K dopo aver messo in final un Field di 1.758 entries.

Ennesimo final table per fsusct che questa volta quindi al 2° posto dell’evento #35 Daily Cooldown, battuto solo da numerone95 che incassa €2.131+€3.234.