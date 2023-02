Si stanno giocando in questi giorni, le partite di andata degli ottavi di finale di calcio in Champions League. Pronostici Champions League: le quote premiano il Manchester City per la vittoria finale, ma attenzione anche a Bayern Monaco, Real Madrid e Napoli.

Quote Vincente Champions League

La squadra favorita dai bookmaker per la conquista della Champions League 2022-2023 è il Manchester City, allenato dal tecnico Josep Guardiola, offerto vincete a quota 3 su Starcasinò e a quota 3.50 su Sisal.

Dietro alla formazione inglese nel tabellone quote troviamo il Bayern Monaco, giocato vincente a quota 4.50, mentre a quota 7 troviamo due formazioni, il Real Madrid e il Napoli, capolista della Serie A.

Più staccate le altre squadre

Molto più alte le quote offerte per le altre squadre pretendenti alla conquista della “Coppa con le grandi orecchie“. A quota 21 troviamo il PSG e il Chelsea, a quota 26 il Tottenham, a quota 34 l’Inter e il Borussia Dortmund, a quota 51 il Milan.

Vincitori Champions League

21/22 Real Madrid CF

20/21 Chelsea FC

19/20 FC Bayern Monaco

18/19 FC Liverpool

17/18 Real Madrid CF

16/17 Real Madrid CF

15/16 Real Madrid CF

14/15 FC Barcellona

13/14 Real Madrid CF

12/13 FC Bayern Monaco

11/12 Chelsea FC

10/11 FC Barcellona

09/10 Inter

08/09 FC Barcellona

07/08 Manchester United

06/07 AC Milan

05/06 FC Barcellona

04/05 FC Liverpool

03/04 FC Porto

02/03 Milan AC

01/02 Real Madrid CF

00/01 FC Bayern Monaco